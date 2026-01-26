Отборът на Фабрегас с интерес към основен защитник на Левски

Италианският елитен Комо държи под око представянето на левия бек на Левски Майкон. Приятната изненада в Серия А проявява сериозен интерес към 25-годишния бразилец, твърди Mercado Da Bola News. Според информацията, не само тимът, воден от Франсеск Фабрегас, следи ситуацията около защитника, а и Торино е сред клубовете, които го наблюдават внимателно.

Интересът към Майкон не се изчерпва с Италия. През последните дни към надпреварата за подписа му са се включили бразилските Коритиба, Коринтианс и Ремо, докато преди време от „Герена“ са отхвърлили предложения от френския Нант и саудитския Ал Ахли. В миналото интерес към левия бек имаше и от страна на испанските Реал Бетис и Депортиво Алавес.

По информация на Coxa Inside, именно високата цена, поставена от Левски, е охладила ентусиазма на Коритиба. „Сините“ са оценили своя титулярен защитник на около четири милиона евро. На този етап обаче столичани не възнамеряват да се разделя с Майкон през зимния трансферен прозорец. Ръководството няма намерение да отслабва съставе, тъй като целта е да се запази конкурентоспособността в битката за шампионската титла.

Бразилецът има договор с Левски до лятото на 2027-а година и вече потвърди, че разговори за неговото подновяване са в ход. През есенния дял на сезона Майкон записа 26 срещи във всички турнири, в които реализира четири попадения и подаде за още пет.

До момента Левски осъществи два изходящи трансфера, като продаде капитана си Вендерсон Цунами на турския Ъгдър и Борислав Рупанов на полския Гурник Забже срещу по 150 000 евро. Възможно е „сините“ да се разделят и с някой футболист при изгодно предложение.