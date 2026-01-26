Доц. Христо Орманджиев: Най-ранната възможна дата за предсрочните парламентарни избори би била след Великден

Конституцията не предвижда конкретни срокове за консултациите и назначаването на служебно правителство, а темпото на процедурата зависи изцяло от президента. Това заяви в ефира на Нова телевизия преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев, цитиран от novini.bg.

По думите му държавният глава има свободата да прецени дали консултациите с парламентарните сили ще се проведат поотделно или на една обща среща. След това следват разговори с потенциалните кандидати за министър-председател от т.нар. "домова книга". И за тези етапи няма фиксирани срокове в основния закон.

"Няма срок нито за връчване на мандат, нито за връщането му. Служебното правителство по своята същност е кризисно, тъй като парламентът не е успял да излъчи редовен кабинет", посочи доц. Орманджиев.

Той допълни, че консултациите са задължителни, дори и изборът на възможни служебни премиери да е ограничен, като според него е етично да бъдат проведени и срещи с кандидатите.

По отношение на датата за предсрочни избори доц. Орманджиев заяви, че е трудно да се направи категорична прогноза, но по-скоро най-ранната възможна дата би била след Великден, като 19 април изглежда по-вероятна. Според него е малко вероятно вотът да се проведе по време на големи християнски празници.

В коментар за документа, подписан от премиера в оставка Росен Желязков за присъединяването на България към Съвета за мир за американския президент Доналд Тръмп, доц. Орманджиев подчерта, че е изключително предпазлив да твърди дали има противоречие с Конституцията, тъй като това е в правомощията на Конституционния съд. Той обаче посочи, че според позиция на преподаватели от катедрата по международно право на Софийския университет, е възможно да има разминавания с принципите на Европейския съюз и Устава на ООН.

"Международните организации по принцип се управляват от колективни органи, а не от еднолична фигура, което поражда въпроси", обясни той.

Относно процедурата по подписването на документа, доц. Орманджиев заяви, че решението е взето на закрито заседание на Министерския съвет и макар комуникацията по темата да е била недостатъчна, не смята, че е нарушено българското право.