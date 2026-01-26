Новини
Доц. Христо Орманджиев: Най-ранната възможна дата за предсрочните парламентарни избори би била след Великден

26 Януари, 2026 10:25 779 15

  • христо орманджиев-
  • дата-
  • предсрочни парламентарни избори-
  • великден

"Няма срок нито за връчване на мандат, нито за връщането му. Служебното правителство по своята същност е кризисно, тъй като парламентът не е успял да излъчи редовен кабинет", посочи преподавателят по конституционно право

Доц. Христо Орманджиев: Най-ранната възможна дата за предсрочните парламентарни избори би била след Великден - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституцията не предвижда конкретни срокове за консултациите и назначаването на служебно правителство, а темпото на процедурата зависи изцяло от президента. Това заяви в ефира на Нова телевизия преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев, цитиран от novini.bg.
По думите му държавният глава има свободата да прецени дали консултациите с парламентарните сили ще се проведат поотделно или на една обща среща. След това следват разговори с потенциалните кандидати за министър-председател от т.нар. "домова книга". И за тези етапи няма фиксирани срокове в основния закон.

"Няма срок нито за връчване на мандат, нито за връщането му. Служебното правителство по своята същност е кризисно, тъй като парламентът не е успял да излъчи редовен кабинет", посочи доц. Орманджиев.

Той допълни, че консултациите са задължителни, дори и изборът на възможни служебни премиери да е ограничен, като според него е етично да бъдат проведени и срещи с кандидатите.

По отношение на датата за предсрочни избори доц. Орманджиев заяви, че е трудно да се направи категорична прогноза, но по-скоро най-ранната възможна дата би била след Великден, като 19 април изглежда по-вероятна. Според него е малко вероятно вотът да се проведе по време на големи християнски празници.

В коментар за документа, подписан от премиера в оставка Росен Желязков за присъединяването на България към Съвета за мир за американския президент Доналд Тръмп, доц. Орманджиев подчерта, че е изключително предпазлив да твърди дали има противоречие с Конституцията, тъй като това е в правомощията на Конституционния съд. Той обаче посочи, че според позиция на преподаватели от катедрата по международно право на Софийския университет, е възможно да има разминавания с принципите на Европейския съюз и Устава на ООН.
"Международните организации по принцип се управляват от колективни органи, а не от еднолична фигура, което поражда въпроси", обясни той.

Относно процедурата по подписването на документа, доц. Орманджиев заяви, че решението е взето на закрито заседание на Министерския съвет и макар комуникацията по темата да е била недостатъчна, не смята, че е нарушено българското право.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 12 Отговор
    ПП ДБ-първа политическа сила !!!!

    Коментиран от #7, #15

    10:27 26.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Великден

    6 1 Отговор
    догодина ли ? Стига с това разминаване и пилеене на време и пари , много пари !

    10:29 26.01.2026

  • 5 супер живот

    7 1 Отговор
    никой за никъде не бърза, сега има банани имаме и евро нато ни пази ние само лежим и пръцкааме по диваните

    10:30 26.01.2026

  • 6 Поглед

    11 0 Отговор
    Гледайте от утре до изборите как агенции пак ще настройват и манипулират мнението на хората с фалшиви проценти за всяка партия.... Ще ги наредят , както е угодно на властта, а народното мнение и вот ще ги заличат.

    10:34 26.01.2026

  • 7 595612

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Аааа, не! Чегъртачите се прегърнаха с чегъртаните! Ники трябва да пътува! Женерала с малкия ръст дето търси всяка вечер и сутрин руснаци под леглото си що за друго няма акъл и разни други глупости! Киро електрическия дето показваше две батерии за джобно фенерче и щеше да прави албански електрически автомобили! Не и не!
    Шарлатани!!!

    Коментиран от #11

    10:36 26.01.2026

  • 8 Един

    4 0 Отговор
    Дават му време на Радко. Може и още да отложат.

    10:40 26.01.2026

  • 9 Докато

    3 0 Отговор
    Двата шопара са в политиката,
    изборите се обезсмислят.

    10:46 26.01.2026

  • 10 Лост

    3 0 Отговор
    А , защо не след Гергьовден.А може и на 14 юни след рождения ден на Борисов.Единсвеното сигурно е ,че ще в неделя.

    10:48 26.01.2026

  • 11 Лост

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "595612":

    Дженерала сигурно така се е напил навремето,че не е вдигнал самолета и някоя рускиня му е нашорала канчето и още му държи влага.

    10:51 26.01.2026

  • 12 Протестите

    2 1 Отговор
    свалиха правителството, но президентската институция направиха, така че тия да си управляват и да си въртят далаверите. Това е предателство към хората. Няма смисъл да се питат наивниците за намеренията на месиите

    10:54 26.01.2026

  • 13 всъщност

    1 1 Отговор
    Правителство назначено от Президента е някаква българска измислица. В белите страни старото правителство в оставка подготвя изборите и управлява до излъчването на ново редовно правителство. Един министър НЕ МОЖЕ да навлезе в работата си за 1-2 месеца за да започне да си върши работата, а хоризонта на служебното правителство е толкова. ТОВА трябв ада се промени в изборното законодателство и Конституцията. Това Е КАПАН заложен от комунистите по времето на Кръглата маса на която се оформи сегашната Конституция на България.

    10:55 26.01.2026

  • 14 евалата чалгопитеци

    0 2 Отговор
    Как е Промяната? Свежичко ли ви е още, или вече вони? Как е живота без Държавен Бюджет, правителство и президент?

    10:56 26.01.2026

  • 15 Тодор

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "ПП ДБ-първа политическа сила !!!!"

    Ако в съзнанието ти изникнат следните картини:
    - Кокорчо по пеньоар
    - Сапунения професор, като страхлива мишка излязла от дупката си да похапне малко сиренце, оглеждайки се страхливо наляво и надясно да не я хванат
    - Манол Пейков седнал в колата си, криещ бутилка в хартиен олик
    - "мъжественото излъчване на Венко Сабрутев"
    та ако изплуват тези картини в ума ти, бих казал, че имаш меко казано странен вкус за хората...

    11:22 26.01.2026

