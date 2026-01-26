Доц. Христо Орманджиев: Най-ранната възможна дата за предсрочните парламентарни избори би била след Великден

Конституцията не предвижда конкретни срокове за консултациите и назначаването на служебно правителство, а темпото на процедурата зависи изцяло от президента. Това заяви в ефира на Нова телевизия преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев, цитиран от novini.bg.
По думите му държавният глава има свободата да прецени дали консултациите с парламентарните сили ще се проведат поотделно или на една обща среща. След това следват разговори с потенциалните кандидати за министър-председател от т.нар. "домова книга". И за тези етапи няма фиксирани срокове в основния закон.
"Няма срок нито за връчване на мандат, нито за връщането му. Служебното правителство по своята същност е кризисно, тъй като парламентът не е успял да излъчи редовен кабинет", посочи доц. Орманджиев.
Той допълни, че консултациите са задължителни, дори и изборът на възможни служебни премиери да е ограничен, като според него е етично да бъдат проведени и срещи с кандидатите.
По отношение на датата за предсрочни избори доц. Орманджиев заяви, че е трудно да се направи категорична прогноза, но по-скоро най-ранната възможна дата би била след Великден, като 19 април изглежда по-вероятна. Според него е малко вероятно вотът да се проведе по време на големи християнски празници.
В коментар за документа, подписан от премиера в оставка Росен Желязков за присъединяването на България към Съвета за мир за американския президент Доналд Тръмп, доц. Орманджиев подчерта, че е изключително предпазлив да твърди дали има противоречие с Конституцията, тъй като това е в правомощията на Конституционния съд. Той обаче посочи, че според позиция на преподаватели от катедрата по международно право на Софийския университет, е възможно да има разминавания с принципите на Европейския съюз и Устава на ООН.
"Международните организации по принцип се управляват от колективни органи, а не от еднолична фигура, което поражда въпроси", обясни той.
Относно процедурата по подписването на документа, доц. Орманджиев заяви, че решението е взето на закрито заседание на Министерския съвет и макар комуникацията по темата да е била недостатъчна, не смята, че е нарушено българското право.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #7, #15
10:27 26.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Великден
10:29 26.01.2026
5 супер живот
10:30 26.01.2026
6 Поглед
10:34 26.01.2026
7 595612
До коментар #1 от "Атина Палада":Аааа, не! Чегъртачите се прегърнаха с чегъртаните! Ники трябва да пътува! Женерала с малкия ръст дето търси всяка вечер и сутрин руснаци под леглото си що за друго няма акъл и разни други глупости! Киро електрическия дето показваше две батерии за джобно фенерче и щеше да прави албански електрически автомобили! Не и не!
Шарлатани!!!
Коментиран от #11
10:36 26.01.2026
8 Един
10:40 26.01.2026
9 Докато
изборите се обезсмислят.
10:46 26.01.2026
10 Лост
10:48 26.01.2026
11 Лост
До коментар #7 от "595612":Дженерала сигурно така се е напил навремето,че не е вдигнал самолета и някоя рускиня му е нашорала канчето и още му държи влага.
10:51 26.01.2026
12 Протестите
10:54 26.01.2026
13 всъщност
10:55 26.01.2026
14 евалата чалгопитеци
10:56 26.01.2026
15 Тодор
До коментар #1 от "Атина Палада":"ПП ДБ-първа политическа сила !!!!"
Ако в съзнанието ти изникнат следните картини:
- Кокорчо по пеньоар
- Сапунения професор, като страхлива мишка излязла от дупката си да похапне малко сиренце, оглеждайки се страхливо наляво и надясно да не я хванат
- Манол Пейков седнал в колата си, криещ бутилка в хартиен олик
- "мъжественото излъчване на Венко Сабрутев"
та ако изплуват тези картини в ума ти, бих казал, че имаш меко казано странен вкус за хората...
11:22 26.01.2026