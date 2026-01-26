Отварят за движение обновеното пътно платно на моста над р. Въртопо

От днес, 26.01.2026 г. се отваря за движение обновеното пътно платно на моста над р. Въртопо по ул. „проф. Марко Семов“, като се въвежда временно двупосочно движение. Това съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

Строително-ремонтните дейности продължават в северното пътно платно на мостовото съоръжение – откъм кв. „Мусагеница“. Възстановява се двупосочното движение по ул. „Пловдивско поле“, като се ограничава пешеходното преминаване по северната страна на моста.

Ремонтът започна през август 2025 г. и благодарение на въведената организация на движение и добрата координация между участниците, работата по първия етап беше завършена предсрочно. Извършено е цялостно обновяване на конструкцията, положена е антикорозионна защита, подменени са дилатационните фуги, обновено е осветлението с енергоефективно, положена е нова пътна настилка и са монтирани нови мантинели.

Мостът има ключово значение за пътно-транспортната свързаност на града между районите „Младост“ и „Студентски“, както и за преминаващото по него основно трасе на метрото – линии 1 и 4.

Мостовото съоръжение е изградено през 90-те години на миналия век, като дълго време остава недовършено и е въведено в експлоатация едва с пускането на метрото през 2009 г. Обновяването се изпълнява по проект на „Метрополитен“ и включва възстановяване на инфраструктурата, подмяна на тротоарите и модернизация на осветлението с цел по-добра видимост и по-високо ниво на безопасност.

След приключването и на втория етап мостът ще бъде изцяло обновен, което ще осигури по-надеждна инфраструктура и по-сигурни условия за пътуване.

Мостовото съоръжение обслужва както автомобилния трафик, така и пешеходното преминаване, като същевременно е част от важната връзка на метрото към летище „Васил Левски“ и Бизнес парка в ж.к. „Младост 4“.

Ремонтът на моста е на стойност 4,4 млн. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение по договора е 18 месеца.