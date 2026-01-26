Топ 10 на най-здравите премиум компактни кросоувъри

Японската прецизност и американският комфорт окупираха върха в най-новата класация на Topspeed за най-надеждните луксозни кросоувъри на 2026 година. В сегмент, където имиджът често е за сметка на издръжливостта, няколко модела успяха да докажат, че премиум усещането може да върви ръка за ръка с по-редки посещения в сервиза. На самия връх, с почти перфектния резултат от 85 от 100 възможни точки, гордо застават Acura RDX и Lexus NX. Тези два модела се утвърждават като истински „бетон“ на пазара, предлагайки на собствениците си спокойствие, което конкуренцията трудно достига.

Веднага след тях, изненадващо за мнозина, се нарежда американският Lincoln Corsair. Със своите 83 точки, той успява да засрами редица утвърдени европейски играчи, доказвайки, че луксът отвъд океана вече е подплатен със солидно качество. Плътно зад него и също толкова изненадващо, с равен резултат от 81 точки, се подреждат британският стил в лицето на Jaguar F-Pace и корейската амбиция Genesis GV70. Постижението на Jaguar е особено впечатляващо, като се има предвид колко усилия положи брандът през последните години, за да изчисти реномето си по отношение на здравината.

А германските инженери този път отстъпват малко назад в подреждането. Спортната икона Porsche Macan и електрическият лидер Tesla Model Y се позиционират в средата на списъка с рейтинг от 78 пункта. Макар и двата автомобила да са еталон за динамика и иновации, дребни софтуерни или механични капризи ги оставят на крачка от отличниците.

На финалната права в топ 10 виждаме истинска битка на титаните, където три от най-желаните марки на Стария континент си поделят оставащите места. BMW X3, Volvo XC60 и Mercedes-Benz GLC приключват подреждането с еднакъв резултат от 74 точки.

Въпреки че заемат по-задни позиции в тази елитна селекция, тяхното присъствие тук все пак е сертификат за качество – в крайна сметка те са „каймакът“ на пазара, избран сред стотици други предложения. За купувачите през 2026-а посланието е ясно: ако търсите вечна вярност, погледнете към изтока, но ако искате престиж на всяка цена, подгответе се за малко повече внимание към детайлите в поддръжката.