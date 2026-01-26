Новини
Бивш халф на Левски премина в отбор в МЛС

26 Януари, 2026 06:45 676 0

Той беше част от “сините” през 2020 година, като изигра 16 шампионатни мача и вкара 4 гола, а след това премина във втородивизионния френски Тулуза

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Солт Лейк официално обяви привличането на нидерландския халф Стайн Спиерингс от Брьондби. 29‑годишният футболист подписа договор до 2028 година с клуба от Мейджър Лийг Сокър.

Спиерингс е бивш играч на Левски. Той беше част от “сините” през 2020 година, като изигра 16 шампионатни мача и вкара 4 гола, а след това премина във втородивизионния френски Тулуза.

Роденият в Алкмаар халф остана във Франция до 2024 година. В Лига 1 освен за Тулуза той игра и за Ланс. Кариерата му продължи в Дания, а сега на дневен ред е предизвикателството МЛС. Той ще се присъедини към подготвителния лагер на Реал Солт Лейк в Португалия и ще може да играе в контрола срещу досегашния си клуб Брьондби.

„Очакваме, че опитът и тактическата гъвкавост на Стайн ще добавят веднага стойност към нашата полузащита. Той притежава комбинация от спокойствие и технически умения, които ще вдигнат нивото на отбора,“ заяви спортният директор на Реал Солт Лейк Курт Шмид.


Оценка 3 от 2 гласа.
