Петер Чех дебютира в хокея (ВИДЕО)

Легендарният чешки вратар Петер Чех дебютира с победа в хокея на лед. Бившият страж на Челси и Арсенал се оттегли от футбола през лятото, а наскоро обяви, че е подписал с английския хокеен отбор Гилфорд Феникс.

Това беше и първия му мач на вратата в новата роля и Чех се справи успешно в двубоя срещу Суиндън Уайлдкетс. Той направи няколко добри спасявания и дори отрази наказателен удар.

В редовното време и продълженията двубоят не излъчи победител, като резултатът беше 2:2. Наложи се изпълнение на дузпи и при тях Чех спаси още първата, а Уайлдкатс успяха да вкарат само две от общо пет опита. Така тимът му записа трета поредна победа и продължава да няма загуба в първенството.

"Надявам се да помогна на този млад отбор да постигне целите", коментира 37-годишният Чех, който беше избран за "играч на мача".

@PetrCech making a save in the 2nd period for @gford_phoenix #PetrCech #IceHockey pic.twitter.com/jABvE2JK4D