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Спортът по ТВ в понеделник (10 януари)

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Спортът по ТВ в понеделник (10 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (10 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
15.00 Сенегал - Зимбабме Ринг
18.00 Мароко - Гана Ринг
19.00 Баскетбол, "Балкан" - "Левски" МАХ Спорт 2
19.30 Хокей на лед, "Динамо" (Рига) - "Салават" Нова спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 Коморски острови - Габон Ринг
21.55 "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила" Диема спорт 2
22.00 "Еспаньол" - "Елче" МАХ Спорт 4
22.00 "Овиедо" - "Ейбар" МАХ Спорт 2


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  • 1 Тони

    1 0 Отговор
    Не Зимбабме, а Зимбабве, коригирайте, моля. Ясно е, че Сенегал ще ги смаже иначе, със състава, който има

    14:02 10.01.2022

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