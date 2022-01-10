Спортът по ТВ в понеделник (10 януари)

12.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
15.00 Сенегал - Зимбабме Ринг
18.00 Мароко - Гана Ринг
19.00 Баскетбол, "Балкан" - "Левски" МАХ Спорт 2
19.30 Хокей на лед, "Динамо" (Рига) - "Салават" Нова спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 Коморски острови - Габон Ринг
21.55 "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила" Диема спорт 2
22.00 "Еспаньол" - "Елче" МАХ Спорт 4
22.00 "Овиедо" - "Ейбар" МАХ Спорт 2
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1 Тони
14:02 10.01.2022