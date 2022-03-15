ФАКТИ.БГ
Новини »
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ във вторник (15 март)

9441

Спортът по ТВ във вторник (15 март)

  • спортът по тв-
  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (15 март) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

18.00 Волейбол, "Екзаджъбъшъ" - "Щутгарт" МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, "Марек" - "Дея Волей" Диема спорт 2
19.30 "Комо" - "Тернана" Нова спорт
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Байерн" МАХ Спорт 4
20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, "Жалгирис" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.30 "Алесандрия" - "Монца" Диема спорт 3
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Атлетико" МАХ Спорт 3
22.00 "Аякс" - "Бенфика" МАХ Спорт 4
02.30 "Барселона" - "Америка" МАХ Спорт 4
04.30 НХЛ, "Лос Анджелис" - "Колорадо" МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ

    07:17 15.03.2022

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове