Спортът по ТВ във вторник (15 март)

18.00 Волейбол, "Екзаджъбъшъ" - "Щутгарт" МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, "Марек" - "Дея Волей" Диема спорт 2
19.30 "Комо" - "Тернана" Нова спорт
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Байерн" МАХ Спорт 4
20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, "Жалгирис" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.30 "Алесандрия" - "Монца" Диема спорт 3
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Атлетико" МАХ Спорт 3
22.00 "Аякс" - "Бенфика" МАХ Спорт 4
02.30 "Барселона" - "Америка" МАХ Спорт 4
04.30 НХЛ, "Лос Анджелис" - "Колорадо" МАХ Спорт 2
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1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:17 15.03.2022