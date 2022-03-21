Спортът по ТВ в понеделник (21 март)

Михаил Касабов: Случи се нещо срамно за футбола ни, Бербатов не познава устава на БФС!

Михаил Касабов е най-дългогодишният служител на БФС. Започва работа в централата през 1979 година. За кратко е в управленското тяло на Левски, за да с ...