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Спортът по ТВ в сряда (13 април)

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Спортът по ТВ в сряда (13 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (13 април) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
13.00 Колоездене: Обиколка на Турция, четвърти етап Евроспорт 1
14.50 Колоездене: Обиколка на Сицилия, втори етап Евроспорт 1
16.30 Колоездене: "Флеш Брабансон" Евроспорт 1
18.30 Волейбол, "Хебър" - "Дея Спорт" Диема спорт 2
19.00 "Лудогорец" - "Левски" Диема спорт
20.00 Баскетбол, "Билбао" - "Реал" Диема спорт 3
20.00 Баскетбол, "Баскония" - "Мурсия" Нова спорт
22.00 "Атлетико" - "Манчестър Сити" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Ливърпул" - "Бенфика" Ринг
22.30 Баскетбол, "Сарагоса" - "Обрадейро" Нова спорт
22.30 Баскетбол, "Гран Канария" - "Андора" Диема спорт 3
01.30 "Ривър Плейт" - "Форталеза" МАХ Спорт 4
03.30 "Хуниор" - "Фруминензе" МАХ спорт 4
04.30 НХЛ, "Колорадо" - "Лос Анджелис" МАХ Спорт 2


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ господин БОРИСОВ за инфото

    08:20 13.04.2022

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