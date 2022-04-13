12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
13.00 Колоездене: Обиколка на Турция, четвърти етап Евроспорт 1
14.50 Колоездене: Обиколка на Сицилия, втори етап Евроспорт 1
16.30 Колоездене: "Флеш Брабансон" Евроспорт 1
18.30 Волейбол, "Хебър" - "Дея Спорт" Диема спорт 2
19.00 "Лудогорец" - "Левски" Диема спорт
20.00 Баскетбол, "Билбао" - "Реал" Диема спорт 3
20.00 Баскетбол, "Баскония" - "Мурсия" Нова спорт
22.00 "Атлетико" - "Манчестър Сити" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Ливърпул" - "Бенфика" Ринг
22.30 Баскетбол, "Сарагоса" - "Обрадейро" Нова спорт
22.30 Баскетбол, "Гран Канария" - "Андора" Диема спорт 3
01.30 "Ривър Плейт" - "Форталеза" МАХ Спорт 4
03.30 "Хуниор" - "Фруминензе" МАХ спорт 4
04.30 НХЛ, "Колорадо" - "Лос Анджелис" МАХ Спорт 2
13 Април, 2022 08:06 4381
Спортът по ТВ в сряда (13 април)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
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