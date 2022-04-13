Ето кой ще свири ЦСКА – Левски в неделя

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия 27 кръг на efbet Лигата, който ще е първи от плейофната фаза на шампионата.

Най-голям интерес от предстоящия кръг предизвиква вечното дерби между ЦСКА и Левски, което ще се играе на 17 април (неделя) от 17:00 часа. БФС реши да се довери на най-добрия ни съдия Георги Кабаков, който получи наряд за сблъсъка между „червените“ и „сините“.

EFBET ЛИГА, 27 КРЪГ

15 април 2022 г., петък, 17:30 ч.

Локомотив (Пловдив) - Арда

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Стоян Христов Денев

15 април 2022 г., петък, 20:00 ч.

Берое - ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Георги Крумов Виделов

16 април 2022 г., събота, 19:30 ч.

Ботев (Пловдив) - Черно море

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Мартин Живков Богдев

17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч.

ЦСКА - Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Радан Василев Мирянов

17 април 2022 г., неделя, 20:00 ч.

Лудогорец - Славия

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

18 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Пирин - Царско село

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Стоян Маринов Алексиев

18 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Иван Захариев Вълчев