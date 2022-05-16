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Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти за Лигата на нациите

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Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти за Лигата на нациите

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На 2 юни България посреща Северна Македония в Разград, а 3 дни по-късно е домакинството срещу Грузия, На 9 юни „лъвовете“ гостуват на Гибралтар, а на 12 юни е визитата в Тбилиси на Грузия

Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти за Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти, които са повикани за предстоящите двубои на България „А“ от група C4 на турнира УЕФА Лига на нациите през юни.

Ето и пълния списък:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА), Антон Недялков (Лудогорец), Едисон Йорданов (Вестерло), Божидар Чорбаджийски (Стал Миелец), Пламен Гълъбов (Макаби Нетания), Виктор Попов (Черно море).

Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Георги Миланов (Левски), Филип Кръстев (Левски), Андриан Краев (Левски).

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА), Георги Минчев (Рига), Радослав Кирилов (Славия), Мартин Минчев (Спарта Прага).

На 2 юни България посреща Северна Македония в Разград, а 3 дни по-късно е домакинството срещу Грузия.

На 9 юни „лъвовете“ гостуват на Гибралтар, а на 12 юни е визитата в Тбилиси на Грузия.


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  • 1 туриста

    3 1 Отговор
    haha НИкито пак титуляр.... ей баща ти да е президент и няма отърване от националния, независимо че чеп за зеле не става от него.

    14:37 16.05.2022

  • 2 Вуцата

    1 1 Отговор
    15 сухи мрежи я кажи кой друг вратар има толкова този сезон? Вуцов ли 😊😊😊😊.

    14:42 16.05.2022

  • 3 Батето

    0 0 Отговор
    Направо ме яд да ги гледам тия салфеткаджий.Туризма е до време.Позора вечен !

    14:53 16.05.2022

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