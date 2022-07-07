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Спортът по ТВ в четвъртък (7 юли)

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Спортът по ТВ в четвъртък (7 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (7 юли) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.00 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Тенис: Уимбълдън, полуфинал Евроспорт 2
18.00 Волейбол, България - Словения (мъже) МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, Украйна - Испания Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
01.15 Копа Судамерикана, осминафинал МАХ Спорт 4
03.30 Копа Либертадорес, осминафинал МАХ Спорт 3
03.30 Копа Судамерикана, осминафинал МАХ Спорт 4


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  • 1 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    Най-бруталното спортно шоу е , когато даваха по спортал.бг , как отбора на Бойко , начело със самия Бойко играха някакъв финал за ветерани ! Момчетата около него тичаха и все му подаваха топката , а той едва движеше туловището си по терена. Наистина брутално шоу си беше ! Давайте го по -често , за да не усещаме липсата на актьори като Парцалев и Калоянчев !

    07:48 07.07.2022

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