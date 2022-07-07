Спортът по ТВ в четвъртък (7 юли)

13.00 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Тенис: Уимбълдън, полуфинал Евроспорт 2
18.00 Волейбол, България - Словения (мъже) МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, Украйна - Испания Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
01.15 Копа Судамерикана, осминафинал МАХ Спорт 4
03.30 Копа Либертадорес, осминафинал МАХ Спорт 3
03.30 Копа Судамерикана, осминафинал МАХ Спорт 4
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1 тиквенсониада
07:48 07.07.2022