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Спортът по ТВ в неделя (17 юли)

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Спортът по ТВ в неделя (17 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (17 юли) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Световен рали шампионат, Естония МАХ Спорт 2
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.00 Световен рали шампионат, Естония МАХ Спорт 2
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
14.30 "Падерборн" - "Карлсруе" Диема спорт 2
14.30 "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Хамбургер" Диема спорт 3
15.00 Тенис, турнир в Бощад (финал) МАХ Спорт 1
15.00 Волейбол, мач за трето място във ВНЛ (жени) МАХ Спорт 3
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
16.00 АИК - "Калмар" МАХ Спорт 2
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MX2, второ състезание Евроспорт 2
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Чехия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 "Черно море" - "Славия" Диема спорт
18.30 Волейбол, финал във ВНЛ (жени) МАХ Спорт 3
19.00 Швеция - Португалия (жени) БНТ 3
19.50 Формула "Е": Световен шампионат, Ню Йорк Евроспорт 1
21.00 "Пирин" - ЦСКА 1948 Диема спорт
22.00 Наскар, състезание в Ню Хемпшир МАХ Спорт 1
00.05 "НЙ Ред Булс" - "НЙ Сити" МАХ Спорт 4


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ господин КОВАЧЕВ за СПОРТ инфото

    08:18 17.07.2022

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