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Спортът по ТВ в четвъртък (11 август)

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Спортът по ТВ в четвъртък (11 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (11 август) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.00 Колоездене: Обиколка на Ен, трети етап Евроспорт 1
16.30 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
17.00 Колоездене: Обиколка на Скандинавия за жени, трети етап Евроспорт 1
19.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
19.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 2
19.00 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
21.00 "Левски" - "Хамрун" Диема спорт 2
21.45 "Сейнт Патрик" - ЦСКА Диема спорт
22.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
01.15 "Интернасионал" - "Мелгар" МАХ Спорт 4
03.30 "Естудиантес" - "Атлетико Паранаензе" МАХ Спорт 4


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