Отложиха мач от Лига Европа заради гъста мъгла

Срещата между Словачко и Кьолн в Лига Европа бе отложена днес заради гъстата мъгла над стадион „Мирослав Валенти“, научихме от УЕФА.

Двата отбора излязоха на терена с надеждата, че мъглата ще се разсее, но съдията от Грузия се консултира с официалните лица от двата клуба, както и с делегата на срещата, за да вземе решение, че двубоят няма как да се доиграе.

Правилата гласят, че зрението трябва да стига безпрепятствено от край до край на терена, а в случая това условие не бе изпълнено.

Решението на Европейската футболна централа е мачът да се изиграе на 28 октомври от 13:00 часа българско време, тъй като програмата не позволява особено много възможности с наближаването на Световното първенство в Катар след няколко седмици.

The game has now officially been postponed.



The match will continue tomorrow at 13:00 CEST, starting in the seventh minute.

