Вратарят на Абърдийн Димитър Митов: Разочарован съм, че напускаме Лигата на конференциите

Вече и теоретичното отпадане на шотландския Абърдийн (Шотландия) в турнира на УЕФА Лига на конференциите също може да се разглежда позитивно, тъй като „доновете“ сега трябва да се съсредоточат върху лигата, смята българският вратар Димитър Митов.



Абърдийн има още един мач в турнира – в четвъртък като гост на Спарта (Прага), но е само с две точки и без теоретичен шанс да продължи, след като Линкълн (Гибралтар) има 7 точки на 24-ата, последна изпращаща напред позиция.



В предишния си двубой в третия турнир на УЕФА „доновете“ се бориха здраво срещу амбициозния и финансово стабилен състав на Страсбург (Франция), но трябваше да преглътнат поражение с 0:1. Абърдийн имаше по-добрите шансове за гол преди почивката, но дори и да ги пропуснаха, пред вестник „Дейли Рекърд“ Митов казва, че това представяне е една добра основа при завръщането им в местната Висша лига.



Вратарят призна: „Наистина съм разочарован. Чувствах, че имахме шансове, особено през първото полувреме, за да победим и продължим напред. Когато играеш срещу такъв противник, наистина добър отбор, трябва да се възползваш от шансовете си. За да печелиш мачове, трябва да вкарваш, а не да допускаш или да вкараш повече голове от противника. Те успяха да се възползват от шанса си, а ние не. Такъв е футболът. Основното е, че трябва да бъдем позитивни, но имаше и много хубави неща“.



Във въпросната среща миналата седмица Митов със сигурност изигра своята роля за тима си, след като направи две брилянтни спасявания при удари на Марсиал Годо. А след това надмина очакванията, отразявайки и дузпа, бита от Исмаел Дукуре в 72-ата минута.



„Това е моята работа. Когато отборът има нужда от мен, трябва да съм до него, защото те тичат толкова много. Ще пропуснат положения и ти е нужен вратарят ти, за да те измъкне. Радвам се, че успях да направя това, за да дам на отбора тласък и шанс да отбележим гол, да изравним и евентуално да спечелим мача, но не беше писано да се случи. Не можем да приемем негативите да вървят с нас. Трябва да ги оставим зад гърба си и да се стремим към победи по нататък“. Първата такава беше постигната в неделя, макар и по труден начин - 2:1 над закъсалия в зоната на изпадащите Килмарнък, а набирането на добра форма ги върна в топ 6, което е основна задача предвид програмата.



Сега обаче мислят за Спарта (Прага), където гостуват в четвъртък (18-и декември) от 22:00 часа. И няма никаква яснота какъв състав ще извади шведският мениджър на тима Джими Телин, тъй като три дни по-късно – на 21-и декември предстои сблъсък с намиращия се необичайно лошо състояние шампион на на страната Селтик (Глазгоу).

