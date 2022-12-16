Франко Барези за Синиша Михайлович: Сбогом, войнико!

Франко Барези се присъедини към световния футболен елит, който скърби по загиналия по-рано днес Синиша Михайлович, публикувайки специално послание към него през социалните мрежи.

„Сбогом, войнико! Ти даде всичко от себе си до самия край, като един истински мъжкар. Почивай в мир, Михайлович“, написа италианецът в своя Twitter.

Ciao guerriero hai lottato a testa alta fino alla fine, uomo vero 💔 RIP #Mihajlovic pic.twitter.com/oGbwNwOy5n — Franco Baresi (@FBaresi) December 16, 2022

Двамата изживяха своите битки на терена в началото на 90-те години на миналия век, когато Барези носеше екипа на Милан, а Синиша бе част от Рома и Сампдория.