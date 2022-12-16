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Франко Барези за Синиша Михайлович: Сбогом, войнико!

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Франко Барези за Синиша Михайлович: Сбогом, войнико!

  • синиша михайлович-
  • франко барези

Италианецът се присъедини към съболезнованията за сръбската легенда

Франко Барези за Синиша Михайлович: Сбогом, войнико! - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Франко Барези се присъедини към световния футболен елит, който скърби по загиналия по-рано днес Синиша Михайлович, публикувайки специално послание към него през социалните мрежи.

Сбогом, войнико! Ти даде всичко от себе си до самия край, като един истински мъжкар. Почивай в мир, Михайлович“, написа италианецът в своя Twitter.

Двамата изживяха своите битки на терена в началото на 90-те години на миналия век, когато Барези носеше екипа на Милан, а Синиша бе част от Рома и Сампдория.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пако

    16 0 Отговор
    СБОГОМ МИХАЙЛОВИЧ,ГОЛЯМ БЕШЕ И ТАКЪВ ОСТАНА.

    22:54 16.12.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 питу гули

    1 0 Отговор
    Збогум великану и играсе за лацио но толкова ти е акла

    08:44 17.12.2022

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