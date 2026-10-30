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Бока и Ривър се срещат в Суперкласикото на 1 ноември

Бока и Ривър се срещат в Суперкласикото на 1 ноември

30 Октомври, 2026 15:48 489 0

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Двата аржентински гранда влизат в дербито след победи, а Бока ще има домакинското предимство на „Ла Бомбонера“. Николас Рамирес е назначен за главен съдия

Бока и Ривър се срещат в Суперкласикото на 1 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бока Хуниорс и Ривър Плейт се изправят един срещу друг в аржентинското Суперкласико на 1 ноември. Дербито ще се играе на стадион „Ла Бомбонера“ от 15:00 ч. местно време, или 20:00 ч. българско време, в рамките на 15-ия кръг на турнира Клаусура.

Мачът е интерзонален, тъй като Бока е в зона А, а Ривър – в зона Б. Срещата е сред последните големи изпитания преди края на редовната фаза и може да повлияе както на класирането в групите, така и на позициите в общата годишна таблица, която определя участниците в континенталните турнири.

Двата отбора идват след победи

Бока ще влезе в дербито като лидер в общата годишна таблица с 57 точки. Тимът е трети в зона А с 27 точки. На 25 октомври съставът спечели с 1:0 гостуването си на Индепендиенте. Единствения гол отбеляза Факундо Ерера с глава в 88-ата минута.

Ривър също стигна до минимален успех в последния си мач. Отборът победи Расинг Клуб с 1:0 на „Монументал“, а Лаутаро Риверо донесе трите точки с попадение с глава. Така двата състава ще се срещнат след победи в своите градски дербита, без разлика в почивката между мачовете.

За Бока остава важен въпросът около състоянието на капитана Леандро Паредес. Халфът получи мускулна травма през октомври и пропусна мачове, а окончателното решение за включването му в състава трябва да бъде взето непосредствено преди двубоя. На тренировките се завърна Томас Белмонте, което увеличава вариантите в средата на терена.

Реванш за последния сблъсък

Последното Суперкласико се състоя през април на стадион „Монументал“ и завърши с победа на Бока с 1:0. Леандро Паредес реализира дузпа и донесе успеха на гостите.

Според данните на ESPN официалното съперничество между двата клуба включва 266 мача. Бока има 94 победи, Ривър е спечелил 88 срещи, а 84 двубоя са завършили без победител. Първият официален мач между тях е изигран на 24 август 1913 г. и завършва с успех на Ривър с 2:1.

Главен съдия на предстоящия двубой ще бъде Николас Рамирес. Назначението му идва след напрежение около съдийството в последния кръг, когато Ривър спечели срещу Расинг. Президентът на Бока Хуан Роман Рикелме заяви: „Трудно е да си съдия в Аржентина, всеки път, когато губят, обвиняват него“. Думите му бяха свързани с реакциите около спорните решения в мача на Ривър.

Бока ще разчита на домакинската подкрепа и на възможността да увеличи преднината си в директното съперничество за годината. Ривър ще търси реванш за загубата през април, като сред основните фигури в състава са Анхел Кореа, Тиаго Алмада и Лукас Белтран.

Източници: tycsports.com, latinamerica.espnpressroom.com, as.com


Аржентина
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