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Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Истанбул

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Истанбул

30 Октомври, 2026 15:38 427 0

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  • били джийн кинг къп

Българката загуби от Анна Кубарева с 1:6, 3:6 за 80 минути

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Истанбул - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 40 000 щатски долара. Световната номер 324 загуби от представителката на Беларус Анна Кубарева с 1:6, 3:6 за 80 минути.

Българката допусна четири пробива в двубоя и не успя да стигне до нито една брейк точка. Кубарева взе убедително първия сет, а във втората част отново наложи предимство в ключовите геймове, за да затвори мача в два сета.

Националката на България за „Били Джийн Кинг къп“ беше поставена под номер 8 в основната схема. В първия кръг тя победи Мария Сара Попа с 6:2, 6:2, а във втория направи обрат срещу домакинската представителка Чагла Буюкакчай за 3:6, 6:2, 6:4. Именно този успех осигури на Енчева място сред осемте най-добри в турнира.

Кубарева достигна до четвъртфиналите след победи над Урсула Радванска и Екатерина Доценко. Двубоят в Истанбул беше първи между 20-годишната българка и 25-годишната беларуска тенисистка. Анна Кубарева е представяла Беларус и в турнира за „Били Джийн Кинг къп“.


Турция
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