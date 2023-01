ПСЖ се срина при гостуването си на Рен

ПСЖ инкасира загуба с 1:0 от Рен в последния мач за полусезона във френската Лига 1, като така шампионите вече имат две поражения в последните си три срещи.

Единственият гол падна в 65' и бе дело на Хамари Траоре, макар тимът му да създаде куп положения при контраатаките си.

„Парижани“ на свой ред стигнаха до един-единствен точен удар, въпреки присъствието на терена на Лионел Меси и Неймар, както и на завръщането след контузия за Килиан Мбапе, макар и от резервната скамейка.

Рен така остана в борбата за челните позиции, докато битката за титлата пред ПСЖ остава отворена с оглед невероятната форма на Ланс и Олимпик Марсилия до момента.

⌛️ End of the match, the Parisians lose to Rennes. #SRFCPSG I 1-0pic.twitter.com/tFj1f6WY1I