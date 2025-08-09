"Wall Street Journal: Киев и европейските му съюзници имат контрапредложение на плана на Путин"

Европейските съюзници и Украйна отговориха на плана за прекратяване на военните действия в Украйна на Владимир Путин с контрапредложение, което според тях трябва да послужи като рамка, за да могат предстоящите преговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер да получат тласък, пише Wall Street Journal, цитиран от ФОКУС, като се позовава на европейски служители, запознати с преговорите.
Европейският план отхвърля руското предложение за размяна на контролираните от Украйна части от Донецка област срещу прекратяване на войната. Той е представен на среща с висши американски служители в Англия в събота, 9 август.
Украинско-европейският план е представен на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс по време на среща във Великобритания. Останалите американски длъжностни лица, по-специално държавният секретар Марко Рубио, пратеникът на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог и пратеникът за Русия Стив Уиткоф, са присъствали по видеоконферентна връзка.
Съгласно предложението, преди да се предприемат каквито и да било други стъпки за мирно уреждане, трябва да се постигне прекратяване на огъня. Освен това в плана се посочва, че обменът на територии може да се осъществи само на взаимна основа, т.е. ако Украйна изтегли войските си от едни региони, Русия трябва да изтегли войските си от други.
Освен това, всякакви териториални отстъпки от страна на Киев трябва да бъдат подкрепени със силни гаранции за сигурност, в частност с потенциално членство на Украйна в НАТО.
"Не може да се започне процес, отстъпвайки територия по време на военни действия“, заявява един от европейските преговарящи.
Някои европейски чиновници, цитирани от WSJ, посочва, че ако Украйна предаде цялата Донецка област на РФ, то Москва ще трябва да изтегли войските си от завзетите части на Запорожска и Херсонска области.
По-рано изданието съобщи, че Владимир Путин представи на администрацията на президента на САЩ Доналд Трамп план за прекратяване на огъня в руско-украинската война в замяна на териториални отстъпки от страна на Киев.
В частност, Украйна трябва да изтегли войските си от цялата Донецка област, а Крим трябва да бъде признат за суверенна територия на РФ.
Американският сенатор-републиканец Линдзи Греъм отново защити решението на президента Доналд Тръмп да проведе среща с руския президент Владимир Путин.
"За тези, които критикуват президента Тръмп, че е готов да се срещне с Путин, за да сложи край на кървавата баня в Украйна – спомнете си, че Рейгън се срещна с Горбачов, за да се опита да сложи край на Студената война", каза Греъм.
(Бел.ред.- Роналд Рейгън и Михаил Горбачов се срещат в Женева през 1985 година. Целта е да се намали напрежението по време на Студената война).
"Уверен съм, че президентът Тръмп ще си тръгне – като Рейгън – ако Путин настоява за лоша сделка", допълни Греъм и пожела успех на Тръмп, в усилията да сложи край на войната.
