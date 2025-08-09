Новини
Wall Street Journal: Киев и европейските му съюзници имат контрапредложение на плана на Путин
  Тема: Украйна

9 Август, 2025 21:50, обновена 9 Август, 2025 20:56

Wall Street Journal: Киев и европейските му съюзници имат контрапредложение на плана на Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските съюзници и Украйна отговориха на плана за прекратяване на военните действия в Украйна на Владимир Путин с контрапредложение, което според тях трябва да послужи като рамка, за да могат предстоящите преговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер да получат тласък, пише Wall Street Journal, цитиран от ФОКУС, като се позовава на европейски служители, запознати с преговорите.

Европейският план отхвърля руското предложение за размяна на контролираните от Украйна части от Донецка област срещу прекратяване на войната. Той е представен на среща с висши американски служители в Англия в събота, 9 август.

Украинско-европейският план е представен на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс по време на среща във Великобритания. Останалите американски длъжностни лица, по-специално държавният секретар Марко Рубио, пратеникът на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог и пратеникът за Русия Стив Уиткоф, са присъствали по видеоконферентна връзка.

Съгласно предложението, преди да се предприемат каквито и да било други стъпки за мирно уреждане, трябва да се постигне прекратяване на огъня. Освен това в плана се посочва, че обменът на територии може да се осъществи само на взаимна основа, т.е. ако Украйна изтегли войските си от едни региони, Русия трябва да изтегли войските си от други.

Освен това, всякакви териториални отстъпки от страна на Киев трябва да бъдат подкрепени със силни гаранции за сигурност, в частност с потенциално членство на Украйна в НАТО.

"Не може да се започне процес, отстъпвайки територия по време на военни действия“, заявява един от европейските преговарящи.

Някои европейски чиновници, цитирани от WSJ, посочва, че ако Украйна предаде цялата Донецка област на РФ, то Москва ще трябва да изтегли войските си от завзетите части на Запорожска и Херсонска области.

По-рано изданието съобщи, че Владимир Путин представи на администрацията на президента на САЩ Доналд Трамп план за прекратяване на огъня в руско-украинската война в замяна на териториални отстъпки от страна на Киев.

В частност, Украйна трябва да изтегли войските си от цялата Донецка област, а Крим трябва да бъде признат за суверенна територия на РФ.

Американският сенатор-републиканец Линдзи Греъм отново защити решението на президента Доналд Тръмп да проведе среща с руския президент Владимир Путин.

"За тези, които критикуват президента Тръмп, че е готов да се срещне с Путин, за да сложи край на кървавата баня в Украйна – спомнете си, че Рейгън се срещна с Горбачов, за да се опита да сложи край на Студената война", каза Греъм.

(Бел.ред.- Роналд Рейгън и Михаил Горбачов се срещат в Женева през 1985 година. Целта е да се намали напрежението по време на Студената война).

"Уверен съм, че президентът Тръмп ще си тръгне – като Рейгън – ако Путин настоява за лоша сделка", допълни Греъм и пожела успех на Тръмп, в усилията да сложи край на войната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 60 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой се интересува от мнението

    88 9 Отговор
    На тези ςΜεш...нΝцΝ ?!!!

    20:58 09.08.2025

  • 2 Сатана Z

    112 20 Отговор
    Западняците така и не се научиха,че първото предложение на Путин винаги е най—доброто.Явно ще трябва да го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #55, #114

    20:59 09.08.2025

  • 3 Еврошматките

    89 14 Отговор
    никой него пита. От два дни изпаднаха в траур. Голям страх ги гони от двустранната среща между Путин и Тръмп.

    20:59 09.08.2025

  • 4 Никой не бръсне

    85 11 Отговор
    европейските подстрекатели.

    20:59 09.08.2025

  • 5 А кой пита

    75 9 Отговор
    смешници които сами не си вярват.

    21:00 09.08.2025

  • 6 Хмм

    79 10 Отговор
    не Европа, а Великобритания, която е в основата на войната

    21:00 09.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 11 Отговор
    ВВП И ЖАЙ ДОНЬО НЯМА ДА ОБСЪЖДАТ УКРАЙНА
    .....
    А КРАКОВ, РУМЪНИЯ , БЪЛГАРИЯ И РУСКИЯ ГРАД БАКУ :))
    ....
    МОЖЕ И МОСТ НАД БЕРИНГОВИЯ ПРОЛИВ :)

    21:00 09.08.2025

  • 8 Хм...

    71 12 Отговор
    Все още не е късно зеле да отърве кожата. На запад няма никакъв шанс, знае прекалено много за гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Затова и очаквам всеки момент от тук нататък охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
    Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.

    Коментиран от #77

    21:00 09.08.2025

  • 9 ТАУРУСИ!

    18 72 Отговор
    И му строшете главата на кремълският плъх още преди да ходи до Америка!ГАЗ!!!

    Коментиран от #13, #19, #79

    21:01 09.08.2025

  • 10 Ъхъъъъъ

    57 9 Отговор
    Киев и "европейските му съюзници".....да не го забравяте когато репарациите на Русия ви се наложи да плащате

    Коментиран от #46

    21:01 09.08.2025

  • 11 Питам:

    56 10 Отговор
    Тези европейски лайкучки къде се натискат? Ни акъл имат, ни хора, ни промишленост, а още по-малко и реална армия! Все още не могат да проумеят, че света се управлява от ТРИМАТА ГОЛЕМИ:ТРЪМП, ПУТИН И СИ ДЗИН ПИН!

    Коментиран от #85

    21:01 09.08.2025

  • 12 Българка

    39 13 Отговор
    Viva Путин, Свобода за украйна от режима на америте и нацисткият режим на зелю!

    21:02 09.08.2025

  • 13 ха ха ха

    36 10 Отговор

    До коментар #9 от "ТАУРУСИ!":

    Таурусите ги свалят като яребици

    21:02 09.08.2025

  • 14 БОЗА

    46 8 Отговор
    "Wall Street Journal: Киев и европейските му съюзници имат контрапредложение на плана на Путин"

    Че,кой ги пита...не пеят в хора... :-))))

    21:02 09.08.2025

  • 15 КРЪВ ПОВРЪЩА САМОЛЕТИ ЕФКИ НЕЕЕ

    17 6 Отговор
    ВРЪЩААА.....

    21:03 09.08.2025

  • 16 Механик

    63 10 Отговор
    Вие кога ще спрете да казвате "размяна на контролирани територии"?
    Какви руски територии контролира Украина? Какво ще разменят?
    Да не би да сте превзели Москва, че да имате какво да разменяте?
    Ще ДАВАТЕ каквото иска Путин. В противен случай, следващия път ще давате повече.

    21:03 09.08.2025

  • 17 Копейкин Костя

    12 30 Отговор
    Тролетариата, очень слабо!
    Пасьол Митрофанова ще намаля надниците, ей! 😀

    Коментиран от #100, #122

    21:04 09.08.2025

  • 18 Няма да стане нацисти

    40 9 Отговор
    Първо мирно уреждане(капитулация), а после прекратяване на огъня. ...иначе кървавата баня в Украйна и Киев

    21:05 09.08.2025

  • 19 В.В.П

    9 28 Отговор

    До коментар #9 от "ТАУРУСИ!":

    Аз от бункера не излизам!Глупаците да мрът за Донбас!

    21:06 09.08.2025

  • 20 Ама как хубавичко се въртят

    38 6 Отговор
    Като на пилон...... а Русия си действа

    21:07 09.08.2025

  • 21 Бай дони

    36 5 Отговор
    Тия умствено изостаналите кой ги пита изобщо.чиба ,чиба ,сядай долу .

    21:07 09.08.2025

  • 22 Мира ботокса от НОВА ТВ

    24 6 Отговор
    Ние пък чухме предложение за изтегляне на руските македонци от Одеса. Там живеят 200 000 българи, които очакват В. Пурин с хляб и сол. Тагарев, Пасито и Плевню ите били там в очакване.

    21:07 09.08.2025

  • 23 Е тогава отиваме на план Б

    41 7 Отговор
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    21:08 09.08.2025

  • 24 Контрера

    6 30 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    21:08 09.08.2025

  • 25 Кои поставя условията? Ами силния

    24 22 Отговор
    Ало условията ги поставя силния
    Така ли не го разбраха?

    Коментиран от #37

    21:08 09.08.2025

  • 26 мърсула

    29 16 Отговор
    а с контранастъплението ко стана ?
    превзеха ли москва ?

    Коментиран от #35

    21:08 09.08.2025

  • 27 Тъпи и упорити са

    34 20 Отговор
    някои хора, ама много. Прекратяване на огъня няма да има, как не го разбраха ? Прекратяване на огъня имаше през 2022 год сле подписан Мир и Русия започна да се изтегля. Но съюзниците на Зеленски му наредиха да воюва срещу Руснаците и почнаха контранастъпление при оттеглящи се доброволно Руснаци. Те за това сега ще има бой до дупка. Който може да се бие да се бие, който не може да сваля гащите и да се предава. И бившия тогава жив папа го каза "Украйна да вдига бялото знаме".

    Коментиран от #32

    21:09 09.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Злобното Джуджи

    19 14 Отговор
    Русия трябваше да направи едно единствено елементарно, простичко нещо !!!
    Да победи ако не за три дня, то поне за Три Месяца.
    От тук насетне всичко е огромна руска загуба както и да приключи войната.

    Коментиран от #38, #42, #54, #66

    21:10 09.08.2025

  • 30 Ама много е смешно

    27 8 Отговор
    (Украинско-европейският план е представен на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс по време на среща във Великобритания.)...... тея да не си мислят че Тръмп им е някакъв пълномощник или говорител? И въобще какво си мислят че правят

    21:10 09.08.2025

  • 31 Помним!

    15 28 Отговор
    Фашистът в Кремъл е патологичен лъжец и пoдлец. От това трябва да се изхожда при всеки опит за преговори с бункерния диктатор.
    Колко пъти той и хунтата му излъгаха, че няма да нападат Украйна и, че до границата с нея се правят само "учения"?

    21:11 09.08.2025

  • 32 Хай

    10 23 Отговор

    До коментар #27 от "Тъпи и упорити са":

    Фашистите в Москва да пускат белия дим!

    21:12 09.08.2025

  • 33 политкоректен

    3 18 Отговор
    Жалко че не съм се родил руснак.

    21:12 09.08.2025

  • 34 И от къде ще си

    15 5 Отговор
    Тръгне президентът Тръмп като срещата е в Аляска? Той е домакина реално. хахахаха.....

    21:13 09.08.2025

  • 35 Руснак без крак

    11 15 Отговор

    До коментар #26 от "мърсула":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава

    21:13 09.08.2025

  • 36 Някой

    23 16 Отговор
    Като нищо Зеленски ще остане в историята, като унищожителят на Украйна. Нещо че разпада го почнаха бандеровците самоопределящи се за фашисти. Отстъпи ли Зеленски, е свършено с него и реално пази себе си, за сметка на Украйна. А Великобритания преди е викала да се бият. Ето го резултата.

    Коментиран от #41, #47

    21:13 09.08.2025

  • 37 Кой е "силния" (Русия ли?) ?

    21 20 Отговор

    До коментар #25 от "Кои поставя условията? Ами силния":

    Тоя който има 5 пъти повече жертви от "слабия" (Украйна) 🤣

    Коментиран от #51, #90

    21:14 09.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Какви Европейски Преговарящи и съюзници

    14 11 Отговор
    на Киев!! Доставчиците на Оръжие ли са, Европейските Преговарящи, кой ги Представлява??? Анонимни!! Фейкове, Фейкове!? НАТО, Урсулите или някой Държавен Глава?? Анонимници??

    Коментиран от #45

    21:16 09.08.2025

  • 40 Като много им знаят човките

    15 3 Отговор
    Да вземат те да преговарят с Русия и да кажат на Тръмп да не се меси. И срещата да е в Гренландия

    21:16 09.08.2025

  • 41 Не е вярно лъжецо

    20 15 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    Руските фашисти ще останат в историята като унищожители на руснаци, на украинци и на още други народи.

    21:16 09.08.2025

  • 42 Учуден

    17 13 Отговор

    До коментар #29 от "Злобното Джуджи":

    Защо копейките се радват на някакви територии без да смятат милионите руски трупове дадени за тях?!

    Коментиран от #43, #48, #65

    21:16 09.08.2025

  • 43 Какво чудно има

    8 12 Отговор

    До коментар #42 от "Учуден":

    За тях живот на човек не значи нищо. Спокойно ще бутнат и собствените си деца през някой прозорец за благото на руската идеология.

    21:19 09.08.2025

  • 44 коко

    12 3 Отговор
    кой слуша тези пудели,каквото им каже собственика това и ще правят иначе може да си лаят

    21:19 09.08.2025

  • 45 Копеи,

    4 12 Отговор

    До коментар #39 от "Какви Европейски Преговарящи и съюзници":

    Пак се излагаш!Руснаци ще продължат да умират от натовско(и българско) оръжие бавно,,но за сметка на това продължително.

    21:19 09.08.2025

  • 46 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъъъъъ":

    Брейййй, копея ще плаща репарации на раша и е в екстаз! Няма по-големи предатели от русо наведените копейки!

    Коментиран от #49

    21:21 09.08.2025

  • 47 Глупак!

    5 13 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    300 %.
    Руснакът бял ден няма да види на планетата за 200 години напред.А такива като теб....

    21:21 09.08.2025

  • 48 Злобното Джуджи

    6 12 Отговор

    До коментар #42 от "Учуден":

    Не питай мен, питай племето руси и племето копейки.
    Тая война беше извън възможностите на Русия, както и всяко нещо с което се захване. Всяко нещо започва с молив и бял лист хартия, при руснака е мръсна покривка и три бутилки водка. Три за "късмет" 😆

    21:22 09.08.2025

  • 49 Гййгкк

    3 13 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    21:23 09.08.2025

  • 50 Тръмп

    13 3 Отговор
    да ги покани накрая в Аляска - ще им сложи отделна масичка, ще седнат с други дечица от Африка и Америките, пан Зеленски ще е почетен гост на детската маса. Накрая ще им обясни за какво са се разбрали възрастните - те ще си издекламират стихчетата, ще изпеят някоя песничка, ще се скарат и сдърпат едно с друго и така. Но - ако много не слушат децата - ще ги накажат тях със санкции. И ще им вземат джобните. Бъдещите джобни, че сега нямат и ще вземат заеми.

    Коментиран от #110

    21:23 09.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пешо z

    10 18 Отговор
    Буревестник е в действие.Запада няма полезен ход .Или отстъпва или изчезва.

    Коментиран от #64

    21:24 09.08.2025

  • 53 Така става

    13 16 Отговор
    Когато са се събрали само мишки а няма плъх. Европейската политика е под нулата. Само смях и съжаление предизвиква. Описаното в статията е брутална демонстрация на това. Някакво планче написано от някакви жалки индивиди и било представено видиш ли на Джей Ди Венс по време на някаква уйдурма във Великобритания, която впрочем е била по темата за Израел и Палестина

    21:24 09.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Антикомуне

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ако не е Европейският Съюз да купува петрола и газта на Русия, руснаците"бензиностанцията" са фалирали. Руснаците са със свалени гащи, защото няма кого да си продават суровините. Неслучайно и 2-ДВА газопровода директно за Германия. Нали германците са нацисти, защо руснаците търгуват с тях?

    Коментиран от #59, #112

    21:25 09.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Лоцман

    9 7 Отговор
    Русия и кремълския диктатор са в позиция цунгцванг. Или се съгласяват на мир или отиват при крайцера.

    21:28 09.08.2025

  • 59 Пешо z

    11 3 Отговор

    До коментар #55 от "Антикомуне":

    Скоро ще има много евтино сирене и вино ,щото ЕС няма къде да продава.Тръмп ги поряза,а Русия може и без тях.

    21:28 09.08.2025

  • 60 Неадекватни бръщолевения

    12 4 Отговор
    Тея губят и поставят рамки, неадекватни искания. Тоя пък щял да подкупва, вразумява Путин. Май забравихте, че света е САЩ, Русия и Китай. Май тоя път Путин ще вивразумява.

    21:29 09.08.2025

  • 61 Абсурдистан

    20 11 Отговор
    Всички действия на Кремъл тотално напомнят действията на Хитлер преди ВСВ, война която започна заедно със СССР..

    Коментиран от #70, #82

    21:30 09.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ти да видиш

    7 12 Отговор
    Могат да го ползват във WC-то това предложение😉

    21:31 09.08.2025

  • 64 Буревестник няма упешно

    18 10 Отговор

    До коментар #52 от "Пешо z":

    изстрелване... От 13 опита само един с 2 минути полет.

    Коментиран от #71

    21:31 09.08.2025

  • 65 БРОЙЛЕРИТЕ

    10 13 Отговор

    До коментар #42 от "Учуден":

    ЗАМРАЗЕНИТЕ УКРАИНСКИ БРОЙЛЕРИ
    БРОЙ
    СЕГА ОТ КЛЕМАНБИК И ПОКРОВСК ИДВАТ НОВИ КАМИОНИ
    НА ТУМБИ МОЙ ЧОВЕК А ТИ СИ КРЯКАЙ МИСИРЧЕ

    21:31 09.08.2025

  • 66 Дедо

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Злобното Джуджи":

    Ти само си трай. И за тебе ще има един голям, не се коси толкоз.

    21:31 09.08.2025

  • 67 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор
    РУСКИ ЩУРМОВАЦИ ДНЕС ПУШАТ
    В КАБИНЕТА НА УКРАИНСКИЯ ВОЕНЕН КОМЕНДАНТ НА
    КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)
    ......
    МЪГЛАТА НА ВОЙНАТА И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ
    ЖАЛНО ИЗКВИЧИ ПРАСЕ :))

    21:33 09.08.2025

  • 68 Направо почвам да го съжалявам

    9 6 Отговор
    Тоя Джей Ди Венс....и неговата не е лесна с подобни олигофрени

    21:34 09.08.2025

  • 69 С други думи

    11 5 Отговор
    европейските мирорворци, не са съгласни останалото от Донбас да бъде предадено на РФ без кръв.
    Въпреки че Русия се е съгласила вероятно да се изтегли от Суми, Днипро и Харков в замяна на това.
    Ами тогава Русия ще си ги изгони сама от Донбас и нищо няма да им еръща после.

    А туй с безумието да настояват за НАТО е поредния пирон в ковчека на Украйна, Европа и НАТО.

    21:35 09.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТОЧНО ТАКА Е

    9 3 Отговор

    До коментар #64 от "Буревестник няма упешно":

    БРОЕНИ СА ОТ БЕСАРАБСКИЯ ФРОНТ
    АБЕ ТЕА БАНДЕРАСИТЕ СА МНОО ЛЕСНИ ДЕБИЛИ
    ПУСКАШ ГОЛА КУКА И ША СА ИЗТРЕПЯТ

    21:36 09.08.2025

  • 72 Коко

    7 1 Отговор
    А тия кой ги пита?

    21:36 09.08.2025

  • 73 Да добре

    7 2 Отговор
    Тия пък кой ги пита

    21:36 09.08.2025

  • 74 Ъъъъъъъъ

    7 3 Отговор
    "Американският сенатор-републиканец Линдзи Греъм..."

    Историята на Греъм е история за систематична и легализирана корупция: човек, който е превърнал мястото си в Сената в канал за лична изгода и баба Линдзи е един от най-корумпираните конгресмени.
    Примеено, много американски средства, предназначени за Украйна, са били изпрани през Латвия и след това са депозирани в банкова сметка, принадлежаща на сенатор Греъм. Между 2019 и 2024 г. той е получил приблизително 117 милиона долара дарения от PAC, като сред дарителите примерно са Републиканската еврейска коалиция – една от групите, които най-много подкрепят войната в Близкия изток и ционисткия проект Nelson Mullins – една от водещите световни международни адвокатски кантори, както и от Боинг, но спирам, че не е тук мястото да коментирам Греъм.😁

    Коментиран от #109

    21:37 09.08.2025

  • 75 Гост

    6 1 Отговор
    "Цивилизацията🤣" продължава да вярва, самостоятелно, че е такава, само най- прибилжените и вярват, останалите 10 милиарда човека не вярват...😂

    21:39 09.08.2025

  • 76 нннн

    11 1 Отговор
    Щом урсулите и Зеленски не са съгласни, Тръмп ще си измие ръцете и ще отиде да играе голф. Ще остави несъгласните да борят руската мечка с голи ръце.
    Тагарев, Шаламанов, Паси, Ленчето и др. да тренират мечкоборство!

    21:39 09.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 контрапредложение може

    9 2 Отговор
    Ама когато има първо предложение. Нали така? Тея съвсем слагат каруцата пред коня. По добре да почнат моментално да събират помощи за стотиците хиляди, милиони и милиарди "отвлечени" от Путин деца, че горките дечица умират от глад и чакат ....

    21:42 09.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Психо

    9 1 Отговор
    Статията е писана отКлоун .Плащат им за лъжи и пропаганда.Изчадия

    21:43 09.08.2025

  • 81 Гориил

    9 2 Отговор
    Предложенията ви са запечатани и никой няма намерение да ги отваря.Опитите за завладяване и унищожаване на Русия винаги завършват със срам и унижение за Европа. Защо на американците им трябват най-добрите европейски стоки в света? Самата Америка произвежда най-доброто в света. Америка е гладна за ресурси и енергия, които само Русия може да задоволи.

    21:44 09.08.2025

  • 82 У лево на подскоци изчезни

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "Абсурдистан":

    Знаеш си защо нали?

    21:44 09.08.2025

  • 83 Данев

    13 3 Отговор
    В Източна Украйна живеят само руснаци. Там се говори руски. Това са руски територии

    Коментиран от #87

    21:45 09.08.2025

  • 84 Топ комичен коментар

    4 5 Отговор
    "Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим"

    И тоягите и торбата със сол тогава.:

    /група жабета за ручане/

    21:45 09.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Гост

    7 2 Отговор
    Wall Street Journal да пише за проблемите на Америка, които са предимно наркомански, след това може да заключи, че по- скапана и фалшива държава от Сащ никога не се е пръквала...😊

    21:46 09.08.2025

  • 87 Арни

    4 7 Отговор

    До коментар #83 от "Данев":

    В южните Родопи се говори турски. Има села, в които не знаят дума български, значи ли това, че това са турски територии? Ти на чия страна ще си, ако Ердоган реши да спасява турците в България?

    Коментиран от #93

    21:49 09.08.2025

  • 88 Руската армия днес е освободила от

    10 1 Отговор
    Киевския режим селата Новохацке и Товсте във Волновашки район на Донецка област. Това съобщи проектът DeepState. "Врагът окупира Новохацке и Толстой, а също така напредна близо до Верхнокаменско, Новоспасско, Никаноровка, Воскресенка, Зелени Хай и Торецк", се казва в доклада.

    21:49 09.08.2025

  • 89 Набиха им мита на тези нещастници

    9 0 Отговор
    Урсулата дебни Тръмп по голф игрищата в Шотландия и Ирландия а пък другите олигофрени планчета писали и чакали Ванс пред тоалетната в Лондон че да му бутнат листчето в ръцете. А сетете се за кво го е използвал?

    21:49 09.08.2025

  • 90 ами

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кой е "силния" (Русия ли?) ?":

    То си личи по разменените тела-6200 укри срещу 76 руснаци!Цифлите не могат да се скрият!

    21:50 09.08.2025

  • 91 предложение за ноф план

    5 1 Отговор
    зеленски и ко да се договарят с Тръмп.

    21:50 09.08.2025

  • 92 Перо

    7 0 Отговор
    ЕС, Англия и Украйна не са в позиция за мнение, защото не са преговарящи! Ще бъдат уведомени за решенията за изпълнение, когато им дойде времето! Ако не са съгласни ще се наложи ционисткия шут сам да се оправя! ЕС са във фалит, ако тази война продължи още 1 г., а Украйна няма да съществува!

    21:56 09.08.2025

  • 93 Щварци

    6 3 Отговор

    До коментар #87 от "Арни":

    Ами ако тръгнем да ги избиваме и гоним а Турция се намеси, ще е в правото си.

    Отделен е въпросът че там е имало България много преди да има Турция. А държавата покрайнини бе измислена съвсем наскоро. И можеше да си си цяла и сега, но......

    21:57 09.08.2025

  • 94 МУШМОРОЦИ, БЕЗДАРНИЦИ , ПОТЪВАТЕ

    12 1 Отговор
    ТЕЯ ,ПАК РИТАТ НА УМРЯЛО , ПАК ПОМПЯТ НАПУШЕНИЯ , ИСКАТ ДА БЪДАТ ДОВЪРШЕНИ. НЕРАЗБРАХА ,ЧЕ ВСЯКА ТЯХНА КРАЧКА УСКОРЯВА САМОУБИЙСТВОТО ИМ.

    21:59 09.08.2025

  • 95 Ши Беци

    10 1 Отговор
    Европейците са гнили ябълки с мнение. Путин отдавна трябвашпе да изпепели Лондон, Берлин и Париж, за да си кротнат на задниците и да чакат кога африканци и араби, ще дойдат да ги превземат.

    Коментиран от #101

    22:00 09.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Артилерист

    16 1 Отговор
    Първо, европейците-разбирай тези от г7-поставят по принцип неприемливи за Русия условия. Това са прекратяването на огъня, приемане на Украйна в НАТО и невъзможността за териториални отстъпки по време на бойни действия. Второ, поставянето на отхвърляни досега условия от Русия ясно показва, че европейските бивши империи и колониални владетели само говорят, но фактически не желаят мир. Трето, щом няма териториални отстъпки по време на бойни действия, то руските войски ще продължат настъплението си и с бой ще отвоюват изконните руски територии. Четвърто, европейците/г7 съчиняват неприемливи условия, следвайки тактиката на Израел , на който уж САЩ не могат да въздействат.

    Коментиран от #99

    22:01 09.08.2025

  • 98 Шулц

    12 1 Отговор
    Сега е справедливо и е ред на Китай. Беларус, Северна Корея и Иран да представят свое контра предложение на контра предложението на европейците.

    22:01 09.08.2025

  • 99 Убаво

    0 8 Отговор

    До коментар #97 от "Артилерист":

    Ще мрат още ватенки.

    22:02 09.08.2025

  • 100 Перо

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин Костя":

    Ти си твърдо на шекели, какво те интересува Митрофанова?

    22:04 09.08.2025

  • 101 От Кремъл

    2 7 Отговор

    До коментар #95 от "Ши Беци":

    Кретен! Децата и парите ни са в Лондон Париж и Берлин.

    Коментиран от #107, #116

    22:04 09.08.2025

  • 102 Механик

    9 1 Отговор
    Малеее, при тия новини има голяма вероятност да изгубим клоуна на форума. Аз го наричам ВЪЗАПАЛЕНИЯ, но вие сте го срещали тука като Ст.Георгиев, ЗлобноДжуджи, Ко-тарак и пр.
    Но това няма значение. Важното е, че тоя индивид ще преволтира много и ще му гръмнат защитите. Ще му изпушат чиповете и от отчаяние ще се метне у Дунава.
    За мен лично това ще е голяма загуба, защото няма да имам кого да бъзикам и да го гледам как безсилно се гърчи.

    22:06 09.08.2025

  • 103 да попитам

    11 1 Отговор
    абе,колеги,какво е станало с рам@щайн?

    Коментиран от #106

    22:06 09.08.2025

  • 104 Сега

    3 8 Отговор
    На ботокса му се иска да се договори с оранжутана ама няма да му се получи.

    22:07 09.08.2025

  • 105 Джонсън

    9 1 Отговор
    Англичаните,ако им стиска ,да изпратят редовна войска в Украина.Армията им е 150000.Без разните МИТА.Ще видим кон боб яде ли.

    22:08 09.08.2025

  • 106 ами

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "да попитам":

    май са помирисали ЛОТУС-S и останали без дъх

    22:08 09.08.2025

  • 107 Кретен

    4 0 Отговор

    До коментар #101 от "От Кремъл":

    А ти и руски воиски ли искаш там? За това ли са напъните?

    22:11 09.08.2025

  • 108 Европа загуби много колонии след

    3 3 Отговор
    Народни революции с руско оръжия сега няма да отстъпи Украйна която не е съществувала по време на царска Русия
    Ако имаше Украйна 1812 Наполеон щеше да освободи Полша и Украйна без да ходи посред зима до Москва и щеше цяла Европа да е завладяна от Франция

    22:13 09.08.2025

  • 109 Оскар Лафонтен

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ъъъъъъъъ":

    Когато се говори за евреи,се сещам за едни комини.Защо ли?

    22:14 09.08.2025

  • 110 ...Киев и ”Европейските”

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Тръмп":

    Му съюзници???... Както и задокеанските таквиз съюзници нещо го предават Киев... Таквиз ”съюзници” всекиму...

    22:17 09.08.2025

  • 111 САНДОКАН

    4 1 Отговор
    Тия пък кой ги пита

    22:18 09.08.2025

  • 112 Антиурсул

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Антикомуне":

    Ааа, по-полека.
    Първо Русия си е самодостатъчна.
    Второ - с евнините горива и ресурси които получава Китай,, тотално ще съсипят конкурентноспособността на запада и особено Европа. И деиндустриализацията ще е тотална.

    22:18 09.08.2025

  • 113 За да има "европейските му съюзници"

    6 2 Отговор
    Някакъв съюз трябва да има нали? А има ли?

    Коментиран от #125

    22:18 09.08.2025

  • 114 Крум

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    тъпак, такива като тен така и не разбраха, колко са зле орките и как не могат да воюват. Три години и половина не им стигнаха, за да превземат Киев, да не говорим за цяла Украйна. А сега планове предлагат, защото ги притискат, а Оркландия за тези години докато воюва се превърна в суровинен придатък на Китай.

    22:19 09.08.2025

  • 115 Крум

    2 4 Отговор
    тъпак, такива като тен така и не разбраха, колко са зле орките и как не могат да воюват. Три години и половина не им стигнаха, за да превземат Киев, да не говорим за цяла Украйна. А сега планове предлагат, защото ги притискат, а Оркландия за тези години докато воюва се превърна в суровинен придатък на Китай.

    22:19 09.08.2025

  • 116 И Лондон Париж и Берлин ли

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "От Кремъл":

    Успяха братушките да превземат? Ай стига бе

    22:20 09.08.2025

  • 117 Съдията

    3 1 Отговор
    Западна(ла) Европа може да настоява и да се тръшка като дете за колело пред родителите си. Дали те (САЩ и Русия) ще му купят е съвсем друг въпрос.😂

    22:23 09.08.2025

  • 118 Сигурно

    3 2 Отговор
    За пръв път в историята губещ във войната поставя условия на печелившия. Няма такъв смях

    22:25 09.08.2025

  • 119 1111

    2 2 Отговор
    Мдааа, целта е прекратяване на огъня, за да могат да доставят оръжие, щото сега Путин яко го бомби, не мерси.

    22:27 09.08.2025

  • 120 Червената аристокрация предаде

    2 1 Отговор
    Работническата класа в Русия и сега всичко им зависи от внос по второ направление и на руснаците им трябват долари и евро

    22:28 09.08.2025

  • 121 Ленко

    2 1 Отговор
    Контра предложението урките да си го оставят за бръсненето!Бръсненето без сапун страшно ще им
    подхожда!

    22:31 09.08.2025

  • 122 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин Костя":

    Тролетарий си ти, бе Бухал!

    22:32 09.08.2025

  • 123 Анонимен

    1 0 Отговор
    А защо си мисля че рамката я слага този който печели,губещия само може да се опита да се вкара в предложената му рамка,ако разбира се може да го направи.Това е доста по-трудно когато си нелегитимен , защото кой ще иска да подписва каквото и да е с теб,когато утре ще си никой

    22:33 09.08.2025

  • 124 Хахха

    1 0 Отговор
    И аз имам контрапредложение. КозякМръшлякаГанефф да го открият в канавка.

    22:37 09.08.2025

  • 125 Труден въпрос задаваш,

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "За да има "европейските му съюзници"":

    Особено за платени спамаджии по статиите.

    22:37 09.08.2025

  • 126 Не става

    1 0 Отговор
    На джуджето няма да му се размине. Америка този път няма да спаси рашка, защото Европа е силна.

    22:38 09.08.2025

