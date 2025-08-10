Новини
Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки в Германия

10 Август, 2025 14:42 418 0

Българката има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на двойки в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова загуби на финала на двойки на тенис турнира на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Лола Гиза отстъпиха пред четвъртите поставени Сохюн Парк (Южна Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд) с 1:6, 4:6 за точно час на корта.

Шиникова и Гиза допуснаха три пробива в първия сет, а във втората част се игра равностойно до 3:3, след което загубиха три от следващите четири гейма.

Българката има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).


