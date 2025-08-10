Иниго Мартинес подсилва Ал Насър

Ал Насър официално привлече опитния испански бранител Иниго Мартинес. След като напусна Барселона, 34-годишният защитник ще облече екипа на саудитския гранд, подписвайки договор до 2026 година. Сделката бе потвърдена от ръководството на Ал Насър, които приветстваха Мартинес като свободен агент.

Това е вторият голям трансфер за клуба това лято, след като преди дни към отбора се присъедини и португалската звезда Жоао Феликс.

Иниго Мартинес, който през миналия сезон триумфира с требъл в Барселона, започна своя професионален път в Реал Сосиедад, а през 2018 година премина в Атлетик Билбао. През 2023-а той стана част от каталунския колос, а в националния отбор на Испания има записани 21 срещи.

С привличането на Мартинес, Ал Насър демонстрира амбициите си за нови успехи, особено след като удължи договора на мегазвездата Кристиано Роналдо с още два сезона.

Тимът вече се подготвя за ключовия полуфинал в турнира за Суперкупата на Саудитска Арабия, където на 19 август ще се изправи срещу Ал Итихад.