Каравана изгоря в къмпинг "Каваци"

Пожар избухна днес по обед в района на къмпинг "Каваци", при който бяха унищожени каравана и прилежаща барака. По първоначална информация огънят е възникнал внезапно и се е разпространил бързо.
На място са пристигнали екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са успели да овладеят пламъците преди да погълнат гората, други каравани и изоставени дървени сгради в съседство.
Към момента няма данни за пострадали хора.
В социалните мрежи бяха разпространени снимки, показващи обгорелите останки от караваната.
По информация на "България Днес" причината за пожара е взрив на газова бутилка.
Припомняме, че за днешния ден е в сила предупреждение за екстремален риск от възникване на пожари в някои райони на страната. Властите призовават гражданите да бъдат особено внимателни при работа с открит огън и при изхвърляне на запалими отпадъци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мърсула-бойко
17:21 10.08.2025
2 Голяма грешка
17:27 10.08.2025
3 СЛАВИЯ
17:30 10.08.2025
4 ДЕМЕК
17:32 10.08.2025
5 Ний ша Ва упрайм
17:32 10.08.2025
6 Гори, всичко ще изгори
Коментиран от #7, #8
17:43 10.08.2025
7 QПЕЙКА,
До коментар #6 от "Гори, всичко ще изгори":ПРАВ СИ ВИЕ ОЩЕ ПОЛЗВАТЕ КРЕМЪК
17:46 10.08.2025
8 оня с коня
До коментар #6 от "Гори, всичко ще изгори":Горим Българийо, горим,
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
18:16 10.08.2025