Каравана изгоря в къмпинг "Каваци"

10 Август, 2025 17:11 1 012 8

Към момента няма данни за пострадали хора

Каравана изгоря в къмпинг "Каваци" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна днес по обед в района на къмпинг "Каваци", при който бяха унищожени каравана и прилежаща барака. По първоначална информация огънят е възникнал внезапно и се е разпространил бързо.

На място са пристигнали екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са успели да овладеят пламъците преди да погълнат гората, други каравани и изоставени дървени сгради в съседство.

Към момента няма данни за пострадали хора.

В социалните мрежи бяха разпространени снимки, показващи обгорелите останки от караваната.

По информация на "България Днес" причината за пожара е взрив на газова бутилка.

Припомняме, че за днешния ден е в сила предупреждение за екстремален риск от възникване на пожари в някои райони на страната. Властите призовават гражданите да бъдат особено внимателни при работа с открит огън и при изхвърляне на запалими отпадъци.


