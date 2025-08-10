Яник Синер стартира с гръм и трясък защитата на титлата си в Синсинати

Яник Синер демонстрира впечатляваща форма при завръщането си на корта, като безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир от сериите „Мастърс“ 1000 в Синсинати.

Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и разполага с внушителен награден фонд от 9,193 милиона долара, стана арена на истинско шоу от страна на световния номер 1.

След едномесечна пауза, последвала триумфа му на „Уимбълдън“, Синер се завърна на корта с нови сили и категорично надигра колумбийския квалификант Даниел Галан. Италианецът не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с убедителното 6:1, 6:1, като допусна едва четири непредизвикани грешки – истинско доказателство за неговата концентрация и класа.

В следващия етап от турнира Синер ще се изправи срещу канадския талант Габриел Диало, който по-рано елиминира аржентинеца Себастиан Баес след оспорван двубой, завършил със 7:5, 6:4.