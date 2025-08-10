Новини
Яник Синер стартира с гръм и трясък защитата на титлата си в Синсинати

10 Август, 2025 16:11 542 6

Италианецът отвя Даниел Галан

Яник Синер стартира с гръм и трясък защитата на титлата си в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер демонстрира впечатляваща форма при завръщането си на корта, като безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир от сериите „Мастърс“ 1000 в Синсинати.

Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и разполага с внушителен награден фонд от 9,193 милиона долара, стана арена на истинско шоу от страна на световния номер 1.

След едномесечна пауза, последвала триумфа му на „Уимбълдън“, Синер се завърна на корта с нови сили и категорично надигра колумбийския квалификант Даниел Галан. Италианецът не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с убедителното 6:1, 6:1, като допусна едва четири непредизвикани грешки – истинско доказателство за неговата концентрация и класа.

В следващия етап от турнира Синер ще се изправи срещу канадския талант Габриел Диало, който по-рано елиминира аржентинеца Себастиан Баес след оспорван двубой, завършил със 7:5, 6:4.


Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Наркоманчето се завърна...

    Коментиран от #6

    16:13 10.08.2025

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Синер е жив бладодарение на Григор Димитров,който га размаза на Уимбълдън,но организаторите направиха всичко възможно да реанимират Италианеца и го направиха за сметка на нашето момче.

    16:17 10.08.2025

  • 3 Факт

    4 0 Отговор
    Всичко в професионалния спорт е фалшиво!

    Коментиран от #5

    16:24 10.08.2025

  • 4 праведен

    4 0 Отговор
    Назобил се е като арабски жребец и може да изкара три турнира без да спи.Ако беше някой руснак правата му щяха да бъдат отнети до живот.

    16:40 10.08.2025

  • 5 праведен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Не всичко,парите са истински.

    16:41 10.08.2025

  • 6 западни технологии

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Откакто масажиста му втри някакво вещество, няма спирка, побеждава наред..

    16:47 10.08.2025

