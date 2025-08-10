Челси подготвя раздяла с Ренато Вейга

Лятото на „Стамфорд Бридж“ се очертава като горещо не само заради температурите, но и заради трансферните планове на Челси. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, „сините“ са взели решение да се разделят с португалския полузащитник Ренато Вейга, въпреки че отборът е изправен пред кадрови проблеми след травмата на Леви Колуил.

Макар че преговорите с Атлетико Мадрид не доведоха до успешен трансфер, интересът към 22-годишния халф не стихва. Очаква се през следващите седмици Челси да влезе в контакт с други европейски клубове, които следят изявите на Вейга отблизо. Самият футболист също не крие желанието си да потърси ново предизвикателство и да продължи развитието си на друго място.

Ренато Вейга пристигна в Челси през 2024 година, а през зимния трансферен прозорец бе преотстъпен на Ювентус, където записа 15 мача в Серия А.

С екипа на лондончани полузащитникът има 18 участия, като се отчете с 2 попадения и 1 асистенция във всички турнири.