Новини
Спорт »
Бг футбол »
Двамата номинирани тази седмица!

Двамата номинирани тази седмица!

10 Август, 2025 13:46 682 2

  • фейсбук-
  • страници-
  • колажи -
  • мемета -
  • класическият български футбол -
  • публикува-
  • снимка-
  • треньорът-
  • цска -
  • душан керкез-
  • изпълнителният директор-
  • радослав златков-
  • биг брадър

Изображението и коментара са на Фейсбук страницата "Класическият български футбол"

Двамата номинирани тази седмица! - 1
Снимка: facebook - &quot;Класическият български футбол&quot;
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от популярните Фейсбук страници занимаващи се с футболни колажи и мемета - "Класическият български футбол" публикува снимка, на която старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез и изпълнителният директор на клуба Радослав Златков седят на диванче наподобяващо това от изповедалнята на "Биг Брадър".

Коментарът към изображението е:

"Двамата номинирани тази седмица

Гласувайте, защото затваряме линиите в понеделник"

Шегата е продиктувана от това, че в последните седмици постоянно някой си тръгва от ЦСКА. Дали ще бъде така и тази, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    2 0 Отговор
    двамата дебели са номинирани с пълно мнозинство септември

    14:02 10.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ