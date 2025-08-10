Една от популярните Фейсбук страници занимаващи се с футболни колажи и мемета - "Класическият български футбол" публикува снимка, на която старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез и изпълнителният директор на клуба Радослав Златков седят на диванче наподобяващо това от изповедалнята на "Биг Брадър".

Коментарът към изображението е:

"Двамата номинирани тази седмица



Гласувайте, защото затваряме линиите в понеделник"

Шегата е продиктувана от това, че в последните седмици постоянно някой си тръгва от ЦСКА. Дали ще бъде така и тази, предстои да разберем.