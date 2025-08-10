Дарвин Нунес поема към ново предизвикателство: Ал Хилал привлече уругвайския нападател

Уругвайският голмайстор Дарвин Нунес официално смени екипа на Ливърпул с този на саудитския гранд Ал Хилал, слагайки подпис под тригодишен договор. Новината бе потвърдена от двата клуба, а трансферът предизвика истински фурор сред феновете на футбола.

Макар финансовите параметри да не бяха разкрити публично, английските медии разкриват, че Ал Хилал е броил внушителните 53 милиона евро за 26-годишния нападател. Така Нунес се превръща в едно от най-скъпите попълнения в историята на клуба.

„С огромно удоволствие приветстваме Дарвин Нунес в нашето семейство! Той вече се включи в подготовката на отбора по време на лагера в Германия“, гласи официалното съобщение на Ал Хилал.

Пътят на Нунес в Ливърпул започна през лятото на 2022 година, когато мърсисайдци платиха 75 милиона евро на Бенфика за неговите услуги. Въпреки високите очаквания, уругваецът така и не успя да се наложи като безспорен титуляр. За двата сезона на „Анфийлд“ той реализира 40 попадения и подаде за още 26 гола в 143 срещи от всички турнири.

Изминалата кампания бе особено трудна за Нунес – той стартира като титуляр едва осем пъти в първенството и се разписа пет пъти.

Междувременно Ливърпул подсили атаката си с германския плеймейкър Флориан Вирц, привлечен за рекордните 116 милиона лири, както и с френския нападател Уго Екитике, за когото бяха платени 69 милиона евро плюс бонуси.

Ал Хилал, воден от бившия наставник на Интер Симоне Индзаги, продължава да гради амбициозен проект. Тимът вече влезе в историята като първия азиатски клуб, победил отбор от Висшата лига на Световното клубно първенство, след като надви Манчестър Сити в САЩ миналия месец. С новите си попълнения, сред които и звездата от Милан Тео Ернандес, Ал Хилал се прицелва в рекордна 20-а титла в Саудитската професионална лига, след като през миналия сезон остана на крачка от върха.