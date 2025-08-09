"Отписан истерик" - Украински политици вещаят мрачно бъдеще за Зеленски

Добрите отношения между президентите на Русия и Съединените щати не оставят никакъв шанс за Володимир Зеленски, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в YouTube.
„Това е пълен провал на Зеленски, просто мегапровал. Зеленски е отписан, напълно свален пилот. Това е. Подготвя се среща между Путин и Тръмп, а също така има ясно изявление, че Зеленски не е необходим в преговорния процес“, каза той.
Анализаторът отбеляза също, че отношенията между американския и руския лидер са достигнали ново ниво, което не може да се сравни с комуникацията между Вашингтон и Киев.
„Освен това, излезе важна информация, че Тръмп общува с Путин от дълго време. Тоест, те са развили добри и дългосрочни отношения. И Тръмп се срещна за последно със Зеленски в Хага, където го погледна и изслуша. И след тази среща Зеленски не съществува за Тръмп като преговарящ“, заключи Соскин.
Политическият анализатор Джамарл Томас обясни в своя YouTube канал, защо президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да се срещне скоро с руския лидер Владимир Путин.
Според Томас, причината е разпадането на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и политическата нестабилност в страната.
„И така, нека си представим, че сме Доналд Тръмп и обърнем внимание на вътрешнополитическата криза в Украйна и проблемите на ВСУ на фронта, където натискът върху украинците е станал критичен. Въпросът е: ще ни подтикне ли това да се опитаме да сключим сделка с Русия? Отговорът е „да“, подчерта той.
Украинската отбрана се пука по шевовете, докато руската армия засилва натиска, заяви американският геополитически анализатор Марк Слебода в YouTube.
„Малцина на Запад разбират колко зле са нещата в Украйна. Войната на изтощение започна да дава плодове. Киевският режим има критичен недостиг на хора на фронта и не са останали бойци, които искат да продължат да се бият и които имат някакъв опит. Те търпят провали по целия фронт, просто защото няма хора, които да закърпят дупките в отбраната“, каза той.
Анализаторът обясни, че западните медии не отразяват тази ситуация, измествайки фокуса към измислени истории за „огромни загуби на руската армия“. Но, продължи той, реалното състояние на нещата е видимо с просто око.
„Положението с хората е толкова лошо, че сега дори хора над 60 години са обект на така наречената военна служба. Командирите се оплакват от липсата на снаряди и дронове. Междувременно руската армия става все по-силна всеки ден. Има хора, има техника, има снаряжение, победата е близо", заключи Слебода.
Володимир Зеленски няма да може да разчита на гаранции за лична безопасност, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в предварителен арест по обвинение в държавна измяна.
„На тристранна среща Зеленски все още може да поиска гаранции за лична безопасност. Но той няма да бъде на нея. Скоро ще пробяга без глава и - в чорбата!“ — каза той.
Според Дубински това може да е причината за лошото настроение на ръководителя на киевския режим, което той забелязва напоследък.
С развитието на събитията по пътя на преговорите между Русия и Съединените щати, Володимир Зеленски изпада в морален упадък, каза Артьом Дмитрук, член на Върховната рада, който напусна Украйна.
„Зеленски е в истерия. Наркотиците вече не помагат. Днес той е единственият, който печели от войната. Мирът, дори не в момента, а дори постепенното му установяване чрез руини, означава смърт за него и за цялата глутница дяволи около него. И това е неизбежно“, пише той.
1 Мрачно, мрачно
2 Укр@инската посланичка
И тия са ,,лидерите,, ни. Защо ли не съм учуден, че пътят, по който ни ,,водят,, е еднопосочин, към пропастта. За да оцелеят ,,лидерите,, ни
3 Така де
4 Укр@инската посланичка
До коментар #3 от "Така де":Е нали сащ бяха най-демократичните, най-технологичните, най-богатите??? Според твоето мнение Русия се оказа по-богата щом е купила сащ 🤣
Мини за нови опорки при урсула. Козяк вече е купен от Русия 🤣
5 Европейските "лидери"
6 Укр@инската посланичка
До коментар #5 от "Европейските "лидери"":За мъртвите или добро или нищо. Както и за нарком@н@ - в един кюп е с ,,европейските лидери,,
7 БгТопИдиот🇧🇬
10 Бай той Толстой
11 Миленчо,
12 Така също
До коментар #3 от "Така де":Путин ще използва помощта на Тръмп да си възвърне и прибалтийските републики.
13 Да, надявай се,
До коментар #10 от "Бай той Толстой":щото за за крепостният ти мозък ндежда отдавна няма... 🤣🤣🤣
14 Злобното Джуджи
15 Лост
16 Абе
18 Задава се трагедия!
19 Тагаренко
07:19 09.08.2025
20 Полк. МАРКОВ
07:20 09.08.2025
21 ДЕЙСТАЙТЕ , ЗАТВОРЕТЕ ГО ТОЯ УБИЕЦ!
07:23 09.08.2025
23 Хаха
Урсула винаги може да го вземе в Брюксел и да го сложи за например един комисар на ЕС по руските въпроси.
До коментар #5 от "Европейските "лидери"":Чисти трътки са!!!
07:25 09.08.2025
25 капейките , трите дня и путлера
„Зеленски е в истерия. Наркотиците вече не помагат. Днес той е единственият, който печели от войната. Мирът, дори не в момента, а дори постепенното му установяване чрез руини, означава смърт за него и за цялата глутница дяволи около него. И това е неизбежно“.......Само неумни още не го разбират , но и това ще им дойде до главите като му дойде времето !
26 съсел ,
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":Не те слуша главата ! Потърси помощ докато не е станало късно !
28 гост
До коментар #10 от "Бай той Толстой":Надявам се да тиСтроша кофата.
30 Неразбрал
До коментар #1 от "Мрачно, мрачно":Кой това Путин или мисирника?
31 А В РАДИОТО
До коментар #1 от "Мрачно, мрачно":ОГЛЕДАЛИ СА СЕ ЗА ЛИПСИ
07:30 09.08.2025
32 Какви са тези статии
07:32 09.08.2025
33 Нормално за факти
07:32 09.08.2025
34 Иван
07:32 09.08.2025
35 Механик
Как може такава статия бе? Ми това не е политкоректно.
Нещо за картофите, яйцата, кравето масло и лопатите в Русия няма ли да има?
Казах ви не веднъж, че пропагандата има един сериозен и неизбежим недостатък- накрая се разбива в реалността и всичко лъсва.
07:34 09.08.2025
36 грУй ,
До коментар #33 от "Нормално за факти":Когато ФАКТИТЕ говорят , и Господа мълчи ! Понял ?!
07:36 09.08.2025
37 Занимаваме се с дреболии
07:36 09.08.2025
38 Иван
39 Иван
Коментиран от #42
07:39 09.08.2025
40 Селянин
07:41 09.08.2025
потънал в кърви, лежи и пъшка
юнак с дълбока на гърди рана,
юнак във младост и в сила мъжка.
И мисирки в бяла премена,
чудни, прекрасни, статии поемнат, -
тихо нагазят трева зелена
и при юнакът дойдат, та седнат.
На малко бело прахче.
07:41 09.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Браво на Украйна и Зеленски
Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур".
07:41 09.08.2025
44 Забелязал
07:42 09.08.2025
45 Само питам
До коментар #34 от "Иван":Знак кло кой те е изцфъкал?
07:42 09.08.2025
46 Пушилин лайф
07:43 09.08.2025
47 Иван
Коментиран от #67
07:43 09.08.2025
48 Така е
Войната ще свърши тази година по един или друг начин и то без хунтата в Кремъл да е постигнала нито една от първоначалните цели на "СВО"...
07:44 09.08.2025
49 Мисиркста
07:44 09.08.2025
50 Някой
До коментар #43 от "Браво на Украйна и Зеленски":В сумска област почти няма живи ватенки.
07:44 09.08.2025
51 Статистиката показва
Междувременно войната показа на света дълбочината на зависимостта на Москва от Китай и дори от Северна Корея и Иран.
Този списък с разнообразни и дълбоки промени в Русия и причинени от войната срещу Украйна може да бъде продължаван безкрайно. Ами десетки хилядите руски учени, техници, инженери, преподаватели, лекари и художници, които са избягали в чужбина и са създали семейства извън границите на Русия? Ами колапсът на руската медицинска система или загубата на единствената военноморска база на Москва в Средиземно море?"
По данни от НАТО, руската армия понася по средно 1140 жертви на ден в периода януари – април 2025 година. От тези 1140 жертви, 975 са убити – а "нормата по учебник" е съотношение 3:1 (точно обратното което трябва да бъде ) на ранени към убити. Всичко това е цена, платена за минимален руски напредък – 0,2% от територията на Украйна е окупирана от руската армия от началото на 2025 година...
Тези загуби се увеличават прогресивно...
07:44 09.08.2025
52 Механик
Три години ни заливаха с инфо относно "разпаднатата Русия" а се каза, че Русия си е много добре и в кондиция, но Украина е изчезнала някъде в това време.
Разцепиха ви руснаците по всичките колюктивни и евро-аталантически ръбове.
Опразнихте си скалдовете и сега освен да лаете по колелата на отминаващия (изпуснатия) влак, друго не ви остана.
07:45 09.08.2025
53 Абсолютно прав е
„Руските военновъздушни сили избягват да летят в украинското въздушно пространство, а Черноморският флот на РФ практически е изчезнал от оперативната арена", казва той
В момента няма никакви признаци, че руските окупатори могат да пробият или сломят украинската отбрана. Такова мнение изрази бившият командващ Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал Бен Ходжис в интервю за украинското „Студио Запад“.
По думите му, Украйна вече е доказала, че може да удържа Русия, тъй като след 11 и половина години война страната-агресор контролира едва 19% от украинската територия.
„Руските военновъздушни сили избягват да летят в украинското въздушно пространство, а Черноморският флот на РФ практически е изчезнал от оперативната арена. Русия не успя да прекъсне доставките на техника и боеприпаси за Украйна от Полша. Няма никакви доказателства, че руската армия е способна да пробие или да сломи украинската отбрана“, счита Ходжис.
07:45 09.08.2025
55 Иван
До коментар #46 от "Пушилин лайф":Значи минералите там са все още собственост на държавата Израел.
07:45 09.08.2025
56 Факт
Тези загуби се увеличават прогресивно...
07:46 09.08.2025
58 Възмездие ще има
Кой започна войната срещу Украйна още през 2014 година?
Кой системно нарушаваше Минските споразумения?
Кой денонощно бомбардира украинските градове?
07:47 09.08.2025
59 Абсолютно вярно
Той заяви и, че загубите на Русия възлизат на близо 1 милион души, което означава, че ако информацията е вярна, съотношението между руските и украинските жертви е 5 към 1. Тук трябва да се уточни, че под загуби се има предвид както убитите, така и ранени толкова тежко войници, че повече не могат да се бият. С изявлението си Келог на практика потвърди данните на Генералния щаб на Украйна.
07:48 09.08.2025
60 Механик
Следва ден почивка и на другия де, Възпаления отново венцеслави Тръмп и ни обяснява как някакви Б-намсиквоси СПИРИТИ щели да подпалват Москва.
Днес е ден в който ВЪЗПАЛЕНИЯ не обича Тръмп.
07:49 09.08.2025
61 Клатислив Фостенко
07:50 09.08.2025
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #52 от "Механик":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
Коментиран от #69
07:50 09.08.2025
63 Закономерно
Освен оръжие (що годе) друго мужиците не могат да правят с "икономиката" която имат. Кремълската, долнопробна пропаганда също си върши работата денонощно и отлично с крепостните като ги плаши с НАТО и бандеровците. Затова Путлер няма намерение да спира войната.
07:50 09.08.2025
64 Хм...
Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.
07:50 09.08.2025
65 Фактолог
Какви ги приказваше преди 24.02. 2022 година и какво стана на тази дата?
Целият му жалък живот е минал в лъжи за да се докопа до мястото си в момента.
Наруши Минските споразумения веднага след подписването им като вкара хиляди рашисти в Донбас които постоянно провокираха сблъсъци с армията на Киев. Фактолог
Всички проблеми там, а и Майдана в Украйна бяха продуцирани от ФСБ и техните провокатори сред украинските националисти...
Няма да има никакви примирия докато има живи рашисти в Украйна.
07:53 09.08.2025
66 Разгеле !
До коментар #43 от "Браво на Украйна и Зеленски":Добре правиш : Стриктно записвай имената на нацистките банди , че ще трябват на съдиите след падането на нацисткия режим в Киев !
07:53 09.08.2025
67 Отец Теофилий
До коментар #47 от "Иван":Крачето, блокчето и отиваш на дъното на язовира. Както са отивали комунетата навремето.
Коментиран от #113
07:54 09.08.2025
68 Психиатър
07:54 09.08.2025
69 Отговорче
До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защото в Русия няма място за боклуци . Нека боклуците заминават при натовските си братя по оръжие в Турция !
07:55 09.08.2025
72 Съвет
Игнорирайте ги!
07:56 09.08.2025
74 така де комбинацията от силни наркотици
До коментар #3 от "Така де":и хормоните който приемаш за смяна на пола не са ок за теб мозъка е останал само е кухина
07:56 09.08.2025
75 Тъй,тъй
07:57 09.08.2025
77 А забелязъл
До коментар #44 от "Забелязал":ли си че бълнуваш и в будно състояние - не само на сън??
07:58 09.08.2025
78 Така де
До коментар #3 от "Така де":Първо кажи Ти на кого си пудел ?
07:58 09.08.2025
79 Пора
До коментар #58 от "Възмездие ще има":Путинова русия си отива.Копейките също са под сериозен въпрос....
07:59 09.08.2025
80 Елементарно
Освен оръжие (що годе) друго мужиците не могат да правят с "икономиката" която имат. Кремълската, долнопробна пропаганда също си върши работата денонощно и отлично с крепостните (и русофилите) като ги плаши с НАТО и бандеровците. Затова Путлер няма намерение да спира войната.
07:59 09.08.2025
81 Сметката е вярна
08:00 09.08.2025
83 Логично
При Тръмп нещата също са много зле,, защото не е направил нищо като хората за тези месеци управление и, ако и фашиста Путлер го отреже то фиаското е пълно.
08:02 09.08.2025
84 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:03 09.08.2025
85 ССС
08:03 09.08.2025
86 И Киев е Руски
08:04 09.08.2025
88 Руснака
До коментар #4 от "Укр@инската посланичка":Вярно, много вярно...
Като в едно,.семейство, като се на@бат се здобряват .
08:04 09.08.2025
90 дядото
08:04 09.08.2025
92 Факти
Тръмп е дал зелена светлина за нови пакети оръжие и боеприпаси за няколко милиарда долара от запасите на Пентагона за Украйна, които не трябва да минават през гласуване в Конгреса.. .
Рашистки, военни експерти смятат, че е много вероятно САЩ да доставят още далекобойни ракети "ATACMS", с които ВСУ да нанася удари по цели на фронта и дълбокия тил на руската армия в Украйна и Русия.
Путлер ще бъде отново прецакан.
08:06 09.08.2025
94 Добро утро!
08:07 09.08.2025
95 пътник
08:07 09.08.2025
97 Аз съм от ссср
08:07 09.08.2025
98 Укрофил
08:08 09.08.2025
99 Ушо Теов
Добре е приет на запад и особено в България!
Той ще създаде нова Украйна, малка, компактна и без армия!
08:08 09.08.2025
100 Ха ха ха ха
До коментар #94 от "Добро утро!":Остави тая МОЧА, кажи, защо не са в Русия? Май в Русия не искали боклуци.
08:08 09.08.2025
101 Смехоран
08:08 09.08.2025
102 Леонсио Парчето
До коментар #92 от "Факти":Бате ,ти тея пакети ги остави,заповядай в Максудада видиш моя пакет,отма си му се нанизал .
08:09 09.08.2025
103 Явно имаш
До коментар #80 от "Елементарно":в предвид ЕС щото Урсулите се страхувате Русия да не ги нападне и събират над 800 милиарда еврсци за въоръжаване!
08:10 09.08.2025
104 Тишо културиста
До коментар #101 от "Смехоран":Емили🛴 ,явно много си загоряля щом от ранни зори си се спуснала на терен,ела при бате Тишо да ти "начеше" крастата .
08:11 09.08.2025
105 Олег Соскин
08:12 09.08.2025
106 Тръст
Няма никакви бандеровци, а ресурси от всички видове и чужда територия ...
Щял да "защитава" рускоезичните украинци, а всъщност погуби десетки хиляди руснаци и украинци от ЛНР и ДНР...
08:12 09.08.2025
107 Истината
До коментар #94 от "Добро утро!":Мочата се процежда между нанай катти къуките,смени памперса на жената ,че ще се подсече .
08:13 09.08.2025
108 Масова утилизация
08:15 09.08.2025
109 Защо
До коментар #53 от "Абсолютно прав е":тогава се дереш кат гарга да обясняваш необяснимото! Украинската армия смело напредва на запад.
08:15 09.08.2025
110 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
08:15 09.08.2025
111 НЕ ВЯРВАЙ НА ПУТИНОФИЛИ
08:16 09.08.2025
112 Синоптик
Това важи и за хунтата в Кремъл . Колко рашисти ще бъдат убити или осакатени на фронта е без никакво значение за тях.
Войната ще продължи докато тази върхушка от изpoди и дребния фюрер управляват в Русия.
Тръмп само ще си изгуби времето с късия параноик.
08:17 09.08.2025
113 ТехноЛог
До коментар #67 от "Отец Теофилий":Няма кой да се занимава с язовири,отиваш директно на поточната линия и след 1.15мин излиза етикетиран Биопастет за домашни любимци .
08:19 09.08.2025
114 Забелязал
Затова стратегията му ще е да проточи максимално дълго време войната докато е жив или бъде свален от власт. Tака или иначе ще остане в историята на Русия като нейния най-пропаднал държавник и гробокопач.
Нито Украйна ще бъде демилитаризирана, нито денацифицирана, а точно обратното.
Реани преговори едва ли ще има точно заради абсурдните условия на фюрера към Киев. .
08:19 09.08.2025
115 Факт
08:19 09.08.2025
116 БОЛЕН ЦЕНТАК
08:20 09.08.2025
117 Данните на НАТО и словоизлиянията
08:21 09.08.2025
118 Нормално
08:22 09.08.2025
119 Мехмед Ефенди
До коментар #53 от "Абсолютно прав е":По добре се допитай до ходжата ,поне може по Корана да разгадае изхода от СВО,а от тоя бившия адмирал Бен Ходжа нищо вече не става ,взема по някой лев та да пее каквото му заръчат .
08:23 09.08.2025
120 Спорт
08:23 09.08.2025
122 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #114 от "Забелязал":Тихоо!Тихо бе прррррдуеk,не си нито интересен нито оригинален!Отнемам ти думата и 🎤,ако се държиш прилично щии подам отново 🎤микрофоня .
08:25 09.08.2025
123 факт 2..
До коментар #115 от "Факт":Аман..от делиорманопомаци със фереджета и скъсани калпаци..
08:25 09.08.2025
124 Статистика
08:27 09.08.2025
125 Важно
08:28 09.08.2025
126 В Курск съм
Който познава руснаци, знае че по-инатливи хора от тях няма , ще яде пръст , трева и камъни , ще се бие до последния човек, обаче ще стане на неговата.
08:28 09.08.2025
127 болгаринь..
До коментар #118 от "Нормално":Тихо бе..ще събудиш двата плондера дека командорат бг-тата..
08:28 09.08.2025
128 НАБЛЮДАТЕЛ
08:29 09.08.2025
130 Ветеран от протеста
До коментар #51 от "Статистиката показва":Суссс бре кязяшки вувузел ,цял султански ферман си написал за ,а можеше само слава украине да напишеш за мизерните 25ст.
08:30 09.08.2025
131 Зеленски
08:32 09.08.2025
132 Инна
До коментар #12 от "Така също":Повече от странна идея!
Защо трябва да връщаме "балтийските държави"?
Поне засега.
Населението на балтийските държави умира, разпръсва се и категорично отказва да роди потомство. В същото време местните власти, макар на думи да демонстрират загриженост от създалата се ситуация, на практика поставят на преден план съвсем друг приоритет — увеличаване на военните разходи за "сдържане на агресивна Русия". Комбинацията от неблагоприятни тенденции повдига въпроса или за изчезването на балтийските държави от политическата карта, или за превръщането им в нещо съвсем различно.
Като цяло дори държавните медии вече не крият, че изход от демографската яма не се предвижда — тя само ще се задълбочава.
В същото време местните управляващи политици усилено рекламират ЛГБТ движението.
Докторът на политическите науки, професор от Санкт Петербургския държавен университет Наталия Еремина в разговор с "известия" отбеляза, че балтийските страни най — ясно отразяват общата тенденция, която царува в ЕС — въпросът е, че средният човек в тях ще бъде принуден да работи практически до смъртта си за храна, но няма да може да си позволи да има деца-твърде скъпо.
Най-лошото за Балтийските държави е, че те вече нямат шанс да обърнат ситуацията; точката на връщане е преминала.
Така че нека изчакаме, докато сами предадат всичко.
08:32 09.08.2025
133 Само че
До коментар #74 от "така де комбинацията от силни наркотици":Още три години и половина Путин ще има неоценимата помощ на Тръмп и ще прави каквото си иска!
08:33 09.08.2025
134 Галина Събева
08:33 09.08.2025
135 Урсул фон дер Бандер
До коментар #70 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Багодаря, че даваш жив пример от комбинация м/у слънцестоене и демократична уестингхаус радиация.
08:35 09.08.2025
136 оня с кола
До коментар #70 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не мисля че ти е необходим повече от един як сап зад врата .
08:36 09.08.2025
137 чекисть..
До коментар #124 от "Статистика":В Анкоридж рейтинга на трумп и вова ще се вдигне-те двете сили ще се договорят..а урсулците и зеленяка-персон нон грата
08:37 09.08.2025
138 Точно
До коментар #2 от "Укр@инската посланичка":Това е истината нашите лидери са за Украйна само за да се харесат на Запада това им гарантира за сега собственото им оцеляване,а после…..
08:41 09.08.2025
139 Душко
няколко поколения.Зеленски е безспорно лидера сред тях.Вероятно всичко ще се развие по познатия
български вариант- куче влачи ...самолет!
08:43 09.08.2025
140 Инна
До коментар #131 от "Зеленски":Надявам се това да не се случи. Раковите клетки трябва да бъдат отстранени радикално иначе рецидивът е неизбежен.
Ние се борим в "отложена война", която не сме спечелили след 1945 година. И не искам на внуците си поредната отложена война.
Заразата трябва да бъде изкоренена. Следователно до западната граница на Украйна. До горчивия край!
08:43 09.08.2025
141 Дедо ви...
08:43 09.08.2025
142 И ти гледам нещо
До коментар #25 от "капейките , трите дня и путлера":си в истерия.
08:45 09.08.2025
143 Освен това свършиха ракетите,
До коментар #51 от "Статистиката показва":бият се със сапьорски лопатки и нямат яйца и масло, нали?😂🤣😂
08:48 09.08.2025
144 Правилно мислиш копеи
До коментар #90 от "дядото":Този изби над 1 милион руснаци и вкара Путлер за три години и половина в бункера.Поздтравления копеи!
08:49 09.08.2025
145 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:50 09.08.2025
146 Хи хи
08:50 09.08.2025
147 Инна
До коментар #139 от "Душко":Не бих бил толкова уверен в безоблачното им бъдеще. Те откраднаха твърде много. Има голямо изкушение да се закърпят дупките в бюджетите на страните донори на украинските въоръжени сили чрез конфискация на откраднатите стоки. Особено след като това е много лесно да се направи.
08:50 09.08.2025
148 Малко са.
До коментар #51 от "Статистиката показва":Всички орки в Украйна ще бъдат ликвидирани.После е ред на бункерният недорасляк.
08:50 09.08.2025
149 Механик
До коментар #144 от "Правилно мислиш копеи":Ще прати и бункерния терорист в Хага, а разпада на гнилия нужник е в ход.
08:51 09.08.2025
150 БЕНОВСКА
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":добрата новина за теб е ,че осъзнаваш колко си тъп
08:54 09.08.2025
151 Начо
За разлика от него Радев казва че веднага ще се предаде
08:54 09.08.2025
152 Ха ха ха ха
До коментар #132 от "Инна":И затова ли, рускиньо, си емигрирала в България? Айде кругом и обратно в Русия.
08:55 09.08.2025
153 Госあ
08:56 09.08.2025
154 Рублевка
Украинският народ никога няма да забрави НАСИЛСТВЕНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ. Никога повече Майдан и сепаратизъм!
08:57 09.08.2025
155 А50
08:57 09.08.2025
156 Рублевка
До коментар #155 от "А50":Оръжията на вересия ли ги раздаваха? Ще фалират България...
09:00 09.08.2025
157 Механик
Накрая самите те си признават, че Зели е просрочен, че е неадекватен и че е наркоман.
Всичките укро-успехи, гръмките фрази за "плана за победата", "дъглите нептуни" и "квадратните ракети" се посипват на пух и прах.
Остава само лаенето на банкрутиралите "жеЛАЕЩИ" и вечния вой на ВЪЗПАЛЕНИЯ трол. Той е вечен като Дарт Вейдър. Той не спи, той не яде, той се гърчи.... Той брои копейките, той вече не знае дали Тръмп е негов човек или е Агент Краснов. Не е лесна неговата. Особено па сега в тия жеги. Мозъка му е станал на газиран цвик.... Еххххх!!!
09:01 09.08.2025