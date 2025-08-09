Новини
"Отписан истерик" - Украински политици вещаят мрачно бъдеще за Зеленски
"Отписан истерик" - Украински политици вещаят мрачно бъдеще за Зеленски

Западни анализатори не виждат шанс за военен успех на Киев

"Отписан истерик" - Украински политици вещаят мрачно бъдеще за Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Добрите отношения между президентите на Русия и Съединените щати не оставят никакъв шанс за Володимир Зеленски, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в YouTube.

„Това е пълен провал на Зеленски, просто мегапровал. Зеленски е отписан, напълно свален пилот. Това е. Подготвя се среща между Путин и Тръмп, а също така има ясно изявление, че Зеленски не е необходим в преговорния процес“, каза той.

Анализаторът отбеляза също, че отношенията между американския и руския лидер са достигнали ново ниво, което не може да се сравни с комуникацията между Вашингтон и Киев.

„Освен това, излезе важна информация, че Тръмп общува с Путин от дълго време. Тоест, те са развили добри и дългосрочни отношения. И Тръмп се срещна за последно със Зеленски в Хага, където го погледна и изслуша. И след тази среща Зеленски не съществува за Тръмп като преговарящ“, заключи Соскин.

Политическият анализатор Джамарл Томас обясни в своя YouTube канал, защо президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да се срещне скоро с руския лидер Владимир Путин.

Според Томас, причината е разпадането на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и политическата нестабилност в страната.

„И така, нека си представим, че сме Доналд Тръмп и обърнем внимание на вътрешнополитическата криза в Украйна и проблемите на ВСУ на фронта, където натискът върху украинците е станал критичен. Въпросът е: ще ни подтикне ли това да се опитаме да сключим сделка с Русия? Отговорът е „да“, подчерта той.

Украинската отбрана се пука по шевовете, докато руската армия засилва натиска, заяви американският геополитически анализатор Марк Слебода в YouTube.

„Малцина на Запад разбират колко зле са нещата в Украйна. Войната на изтощение започна да дава плодове. Киевският режим има критичен недостиг на хора на фронта и не са останали бойци, които искат да продължат да се бият и които имат някакъв опит. Те търпят провали по целия фронт, просто защото няма хора, които да закърпят дупките в отбраната“, каза той.

Анализаторът обясни, че западните медии не отразяват тази ситуация, измествайки фокуса към измислени истории за „огромни загуби на руската армия“. Но, продължи той, реалното състояние на нещата е видимо с просто око.

„Положението с хората е толкова лошо, че сега дори хора над 60 години са обект на така наречената военна служба. Командирите се оплакват от липсата на снаряди и дронове. Междувременно руската армия става все по-силна всеки ден. Има хора, има техника, има снаряжение, победата е близо", заключи Слебода.

Володимир Зеленски няма да може да разчита на гаранции за лична безопасност, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в предварителен арест по обвинение в държавна измяна.

„На тристранна среща Зеленски все още може да поиска гаранции за лична безопасност. Но той няма да бъде на нея. Скоро ще пробяга без глава и - в чорбата!“ — каза той.

Според Дубински това може да е причината за лошото настроение на ръководителя на киевския режим, което той забелязва напоследък.

С развитието на събитията по пътя на преговорите между Русия и Съединените щати, Володимир Зеленски изпада в морален упадък, каза Артьом Дмитрук, член на Върховната рада, който напусна Украйна.

„Зеленски е в истерия. Наркотиците вече не помагат. Днес той е единственият, който печели от войната. Мирът, дори не в момента, а дори постепенното му установяване чрез руини, означава смърт за него и за цялата глутница дяволи около него. И това е неизбежно“, пише той.


Украйна
  • 1 Мрачно, мрачно

    113 14 Отговор
    Колко да е мрачно. Просто ще нахрани гаргите, висейки на някое дърво. И това ще е най полезното нещо, което е направил през жалкия си живот.

    Коментиран от #30, #31, #54

    06:59 09.08.2025

  • 2 Укр@инската посланичка

    104 7 Отговор
    Тия видяха очевадното, което нормално-мислещите хора знаехме преди 3 години
    И тия са ,,лидерите,, ни. Защо ли не съм учуден, че пътят, по който ни ,,водят,, е еднопосочин, към пропастта. За да оцелеят ,,лидерите,, ни

    Коментиран от #138

    07:00 09.08.2025

  • 3 Така де

    21 73 Отговор
    Тръмп - пуделчето на Путин!

    Коментиран от #4, #12, #74, #78

    07:03 09.08.2025

  • 4 Укр@инската посланичка

    87 8 Отговор

    До коментар #3 от "Така де":

    Е нали сащ бяха най-демократичните, най-технологичните, най-богатите??? Според твоето мнение Русия се оказа по-богата щом е купила сащ 🤣
    Мини за нови опорки при урсула. Козяк вече е купен от Русия 🤣

    Коментиран от #88

    07:05 09.08.2025

  • 5 Европейските "лидери"

    87 5 Отговор
    никой не ги споменава.

    Коментиран от #6, #24

    07:06 09.08.2025

  • 6 Укр@инската посланичка

    68 5 Отговор

    До коментар #5 от "Европейските "лидери"":

    За мъртвите или добро или нищо. Както и за нарком@н@ - в един кюп е с ,,европейските лидери,,

    07:08 09.08.2025

  • 7 БгТопИдиот🇧🇬

    56 5 Отговор
    Англииските кръвосмешенци ще си приберат ка=ш..ер.то изчадие.

    07:08 09.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай той Толстой

    70 5 Отговор
    Надявам се руснаците да се погрижат и за нашите демократи!!!

    Коментиран от #13, #29

    07:11 09.08.2025

  • 11 Миленчо,

    7 63 Отговор
    Материалчетата и събеседниците Мутрофанчето ли ти ги подава или директно Машенка от Мацква? Още ли е 4к тарифата? М?

    07:11 09.08.2025

  • 12 Така също

    29 18 Отговор

    До коментар #3 от "Така де":

    Путин ще използва помощта на Тръмп да си възвърне и прибалтийските републики.

    Коментиран от #132

    07:12 09.08.2025

  • 13 Да, надявай се,

    7 27 Отговор

    До коментар #10 от "Бай той Толстой":

    щото за за крепостният ти мозък ндежда отдавна няма... 🤣🤣🤣

    07:12 09.08.2025

  • 14 Злобното Джуджи

    9 74 Отговор
    Тъй наречения "истерик" се оказа единствения мужчина в Украйна и заложи здрав фундамент за нова Украйна, като прочисти страната от руснаци (минус 20млн), осигури Американска закрила и присъствие, пет пъти обиколи света и стана мултимилиардер 👍

    Коментиран от #26, #150

    07:14 09.08.2025

  • 15 Лост

    49 6 Отговор
    Какво ни занимавате с глупости.Дайте нещо за черната пантера и бащата на Саяна.

    07:14 09.08.2025

  • 16 Абе

    74 4 Отговор
    Безсмислено е да се отдава толкова голямо значение на президента на Украйна в условия на силно ограничен държавен суверенитет. Та тази страна де факто се управлява от западните "съюзници" много отдавна. Кой щял да изпълнява там локално ролята на местния лидер е без значение.

    07:15 09.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Задава се трагедия!

    55 3 Отговор
    За какво ще се пише в свободната преса , когато Зеленски изчезне? Мъка, мисирска мъка!

    07:18 09.08.2025

  • 19 Тагаренко

    38 3 Отговор
    Нямам думи !

    07:19 09.08.2025

  • 20 Полк. МАРКОВ

    9 22 Отговор
    Какви са тези дегенерати? Един от затвор, друг избягал от Украйна?

    07:20 09.08.2025

  • 21 ДЕЙСТАЙТЕ , ЗАТВОРЕТЕ ГО ТОЯ УБИЕЦ!

    38 5 Отговор
    ЕТО ИМА И ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ , ХОРА НЕЗАСЛЕПЕНИ , НЕ КАТО ХУНТАДЖИИТЕ И ОНЕЯ "ПОМАГАЧИТЕ" ЕВТРОДЕБИЛИТЕ УБИЙЦИ. ВЪПРОСА Е , ЗАЩО НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО , ТОЯ ТОКСИЧЕ НАКОТИП ДА БЪДЕ СВАЛЕН И ЗАПРИЩЕН , КОЙТО С ДИВИТЕ СИ КОРАТОРИ ДОКАРАХА ДЪРЖАВАТА ДО ТОТАЛНА РАЗРУХА И ПОГРЕБАХА МИЛИОНИ. ОСТАВИХА ТОЯ НАПУШЕН НАЕМНИК НА ЗАПАДА СЪТВОРИ ТАЯ ТОТАЛНА РАСИПИЯ . ЧУДЯ СЕ ТЕЗИ УБИЙЦИ -ТОЙ И КОРТОРИТЕ МУ, КАК СПЯТ ВЕЧЕР, КАК ЖИВЕЯТ, КАК ТЪРПЯТ ДА СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ , КОГАТО НА СЪВЕСТТА ИМ СА НАД 2 МЛИОНА МЪРТВИ И ОСЪКАТАНЕ ПО ТЯХНА ВИНА ?!!

    07:23 09.08.2025

  • 22 Спрете

    44 7 Отговор
    Вчера Ленче - Кремче жалеше по БНР за победа на Украйна !

    07:23 09.08.2025

  • 23 Хаха

    31 7 Отговор
    Нема страшно. Ще го трудоустроят.
    Урсула винаги може да го вземе в Брюксел и да го сложи за например един комисар на ЕС по руските въпроси.

    07:25 09.08.2025

  • 24 Не им викай лидери!

    28 6 Отговор

    До коментар #5 от "Европейските "лидери"":

    Чисти трътки са!!!

    07:25 09.08.2025

  • 25 капейките , трите дня и путлера

    13 23 Отговор
    Ха-ха !!!!!!!!!
    „Зеленски е в истерия. Наркотиците вече не помагат. Днес той е единственият, който печели от войната. Мирът, дори не в момента, а дори постепенното му установяване чрез руини, означава смърт за него и за цялата глутница дяволи около него. И това е неизбежно“.......Само неумни още не го разбират , но и това ще им дойде до главите като му дойде времето !

    Коментиран от #142

    07:25 09.08.2025

  • 26 съсел ,

    22 6 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    Не те слуша главата ! Потърси помощ докато не е станало късно !

    07:27 09.08.2025

  • 27 Ганев

    19 5 Отговор
    Отчаян истерик всеки ден плаши читателите!

    07:28 09.08.2025

  • 28 гост

    39 5 Отговор
    Не може да бъде чета и не вярвам на ушите си тая статия не е ли проверена как може . да се говори така за ЗЕЛЕНИЯ фашист и чвще западни медии лъжат за големи руски загуби .сакън това не е верно

    Коментиран от #39

    07:28 09.08.2025

  • 29 Марко

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Бай той Толстой":

    Надявам се да тиСтроша кофата.

    Коментиран от #40

    07:29 09.08.2025

  • 30 Неразбрал

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Мрачно, мрачно":

    Кой това Путин или мисирника?

    07:29 09.08.2025

  • 31 А В РАДИОТО

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мрачно, мрачно":

    ОГЛЕДАЛИ СА СЕ ЗА ЛИПСИ

    07:30 09.08.2025

  • 32 Какви са тези статии

    27 17 Отговор
    Започнахте да излизате от будната кома ли ?

    07:32 09.08.2025

  • 33 Нормално за факти

    19 33 Отговор
    Елементарна, долнопробна, прокремълска пропаганда за индивиди с критично ниско ниво на интелект и морал... .

    Коментиран от #36

    07:32 09.08.2025

  • 34 Иван

    16 14 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски не е важна!!! Важна е сатанинската нацистка Синагога.

    Коментиран от #45

    07:32 09.08.2025

  • 35 Механик

    39 6 Отговор
    Оле, оле, оле.
    Как може такава статия бе? Ми това не е политкоректно.
    Какво стана с "мир чрез сила"? Кво стана с "плана за победата"?
    Нещо за картофите, яйцата, кравето масло и лопатите в Русия няма ли да има?
    Казах ви не веднъж, че пропагандата има един сериозен и неизбежим недостатък- накрая се разбива в реалността и всичко лъсва.

    07:34 09.08.2025

  • 36 грУй ,

    16 5 Отговор

    До коментар #33 от "Нормално за факти":

    Когато ФАКТИТЕ говорят , и Господа мълчи ! Понял ?!

    07:36 09.08.2025

  • 37 Занимаваме се с дреболии

    24 4 Отговор
    А мълчим за най-важното - дали днес Зеленски е пръднал?

    07:36 09.08.2025

  • 38 Иван

    18 5 Отговор
    Дупнишката овца Просто Шиле Киро на почивка на остров Белене!!!

    07:36 09.08.2025

  • 39 Иван

    20 5 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Може сатанинският еврейски рептил Джордж Шорош да е умрял.

    Коментиран от #42

    07:39 09.08.2025

  • 40 Селянин

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Марко":

    Да те запозная с моя Марко ,тии го отперре 2ката ?

    07:41 09.08.2025

  • 41 Ода за Зеленски

    18 5 Отговор
    Жиф е той, живфе! Там в Украйна,
    потънал в кърви, лежи и пъшка
    юнак с дълбока на гърди рана,
    юнак във младост и в сила мъжка.

    И мисирки в бяла премена,
    чудни, прекрасни, статии поемнат, -
    тихо нагазят трева зелена
    и при юнакът дойдат, та седнат.
    На малко бело прахче.

    07:41 09.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Браво на Украйна и Зеленски

    4 37 Отговор
    Украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
    Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур".

    Коментиран от #50, #66

    07:41 09.08.2025

  • 44 Забелязал

    3 24 Отговор
    След налагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на допълнителни мита срещу Индия в размер на 25%, с което общо митата на САЩ срещу Ню Делхи сега възлизат на 50%, индийските държавни нефтопреработвателни заводи спряха закупуването на руски петрол, предава Bloomberg.

    Коментиран от #77

    07:42 09.08.2025

  • 45 Само питам

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Иван":

    Знак кло кой те е изцфъкал?

    07:42 09.08.2025

  • 46 Пушилин лайф

    5 20 Отговор
    Малкият миньорски град Часов Яр, който се намира на около 12-15 километра западно от Бахмут, все още не е превзет от руската армия. Това призна не кой да е, а Денис Пушилин - премиер на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Признанието излезе в основната руска държавна информационна агенция ТАСС.

    Коментиран от #55

    07:43 09.08.2025

  • 47 Иван

    18 4 Отговор
    Гнусният сатанински хазарски нацистки коварен евреин Бенямин Нетаняху да бъде набучен на кол, а гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски да бъде изгорена жива.

    Коментиран от #67

    07:43 09.08.2025

  • 48 Така е

    3 23 Отговор
    Путлер отчаяно търси изход от войната, който да не бъде напълно позорен, но все още не си го признава, защото това е свързано с физическото му оцеляване...
    Войната ще свърши тази година по един или друг начин и то без хунтата в Кремъл да е постигнала нито една от първоначалните цели на "СВО"...

    07:44 09.08.2025

  • 49 Мисиркста

    9 4 Отговор
    Миленчо отдавна се е мега провалил с нелепите си писания.

    07:44 09.08.2025

  • 50 Някой

    3 12 Отговор

    До коментар #43 от "Браво на Украйна и Зеленски":

    В сумска област почти няма живи ватенки.

    07:44 09.08.2025

  • 51 Статистиката показва

    5 22 Отговор
    Какъвто и да е изходът от войната, дългосрочното въздействие свързаните с нея трансформации в Русия ще бъде опустошително. Дори най-верните защитници на войната в Москва сега критикуват руската армия, чието възстановяване ще отнеме години. Междувременно, основни индустрии, които са осигурявали цивилни стоки, са били предадени на военно производство. Възстановяването им ще отнеме много години и милиарди долари. Задачата ще бъде влошена от свитата работна сила и това, което наближава демографски колапс.
    Междувременно войната показа на света дълбочината на зависимостта на Москва от Китай и дори от Северна Корея и Иран.

    Този списък с разнообразни и дълбоки промени в Русия и причинени от войната срещу Украйна може да бъде продължаван безкрайно. Ами десетки хилядите руски учени, техници, инженери, преподаватели, лекари и художници, които са избягали в чужбина и са създали семейства извън границите на Русия? Ами колапсът на руската медицинска система или загубата на единствената военноморска база на Москва в Средиземно море?"

    По данни от НАТО, руската армия понася по средно 1140 жертви на ден в периода януари – април 2025 година. От тези 1140 жертви, 975 са убити – а "нормата по учебник" е съотношение 3:1 (точно обратното което трябва да бъде ) на ранени към убити. Всичко това е цена, платена за минимален руски напредък – 0,2% от територията на Украйна е окупирана от руската армия от началото на 2025 година...
    Тези загуби се увеличават прогресивно...

    Коментиран от #130, #143, #148

    07:44 09.08.2025

  • 52 Механик

    28 4 Отговор
    Айдааа, пропагандата зацапа свещите!
    Три години ни заливаха с инфо относно "разпаднатата Русия" а се каза, че Русия си е много добре и в кондиция, но Украина е изчезнала някъде в това време.
    Разцепиха ви руснаците по всичките колюктивни и евро-аталантически ръбове.
    Опразнихте си скалдовете и сега освен да лаете по колелата на отминаващия (изпуснатия) влак, друго не ви остана.

    Коментиран от #62

    07:45 09.08.2025

  • 53 Абсолютно прав е

    3 19 Отговор
    Генерал Бен Ходжис: Русия не е способна да победи Украйна

    „Руските военновъздушни сили избягват да летят в украинското въздушно пространство, а Черноморският флот на РФ практически е изчезнал от оперативната арена", казва той
    В момента няма никакви признаци, че руските окупатори могат да пробият или сломят украинската отбрана. Такова мнение изрази бившият командващ Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал Бен Ходжис в интервю за украинското „Студио Запад“.
    По думите му, Украйна вече е доказала, че може да удържа Русия, тъй като след 11 и половина години война страната-агресор контролира едва 19% от украинската територия.
    „Руските военновъздушни сили избягват да летят в украинското въздушно пространство, а Черноморският флот на РФ практически е изчезнал от оперативната арена. Русия не успя да прекъсне доставките на техника и боеприпаси за Украйна от Полша. Няма никакви доказателства, че руската армия е способна да пробие или да сломи украинската отбрана“, счита Ходжис.

    Коментиран от #109, #119

    07:45 09.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "Пушилин лайф":

    Значи минералите там са все още собственост на държавата Израел.

    07:45 09.08.2025

  • 56 Факт

    2 20 Отговор
    По данни от НАТО, руската армия понася по средно 1140 жертви на ден в периода януари – август 2025 година. От тези 1140 жертви, 975 са убити – а "нормата по учебник" е съотношение 3:1 (точно обратното което трябва да бъде ) на ранени към убити. Всичко това е цена, платена за минимален руски напредък – 0,2% от територията на Украйна е окупирана от руската армия от началото на 2025 година...
    Тези загуби се увеличават прогресивно...

    07:46 09.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Възмездие ще има

    4 19 Отговор
    Безмозъчните рашисти не осъзнават, че техния, фашистки режим в Кремъл и бункерния пcиxoпат са в основата на всичките им беди...
    Кой започна войната срещу Украйна още през 2014 година?
    Кой системно нарушаваше Минските споразумения?
    Кой денонощно бомбардира украинските градове?

    Коментиран от #79

    07:47 09.08.2025

  • 59 Абсолютно вярно

    2 12 Отговор
    Общият брой на жертвите във войната между Русия и Украйна надхвърли загубите на САЩ във Втората световна война — над 1,2 милиона убити и ранени от двете страни. Това обяви пратеникът на Белия дом за Украйна Кийт Келог.
    Той заяви и, че загубите на Русия възлизат на близо 1 милион души, което означава, че ако информацията е вярна, съотношението между руските и украинските жертви е 5 към 1. Тук трябва да се уточни, че под загуби се има предвид както убитите, така и ранени толкова тежко войници, че повече не могат да се бият. С изявлението си Келог на практика потвърди данните на Генералния щаб на Украйна.

    07:48 09.08.2025

  • 60 Механик

    14 1 Отговор
    За мен няма по-голямо удоволствие от това да гледам как ВЪЗПАЛЕНИЯ един ден вика на Тръмп - Агент Краснов, на следващия ден пък двамата с Тръмп хвърлят бомби над Кремъл, а на третия казва, че Тръмп е на каишка при Путин.
    Следва ден почивка и на другия де, Възпаления отново венцеслави Тръмп и ни обяснява как някакви Б-намсиквоси СПИРИТИ щели да подпалват Москва.
    Днес е ден в който ВЪЗПАЛЕНИЯ не обича Тръмп.

    07:49 09.08.2025

  • 61 Клатислив Фостенко

    3 1 Отговор
    Дори когато спечели срещу Порошенко, бъдещото му не изглеждаше никак розово.

    07:50 09.08.2025

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 11 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #69

    07:50 09.08.2025

  • 63 Закономерно

    0 10 Отговор
    Във фашистка Русия всичко се върти около наратива, че някой ще я напада (кой ли е луд да нападне ядрена държава... и да трепе милионите и алкохолици ☝️🤔? ).

    Освен оръжие (що годе) друго мужиците не могат да правят с "икономиката" която имат. Кремълската, долнопробна пропаганда също си върши работата денонощно и отлично с крепостните като ги плаши с НАТО и бандеровците. Затова Путлер няма намерение да спира войната.

    07:50 09.08.2025

  • 64 Хм...

    15 1 Отговор
    Все още не е късно зеле да отърве кожата. На запад няма никакъв шанс, знае прекалено много за гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Затова и очаквам всеки момент от тук нататък охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
    Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. И ще остане жив.

    07:50 09.08.2025

  • 65 Фактолог

    1 14 Отговор
    Путлер е параноично старче, фашист до мозъка на костите си. Фюрерът е и патологичен лъжец и пoдлец (бивш, посредствен агент на КГБ)...
    Какви ги приказваше преди 24.02. 2022 година и какво стана на тази дата?
    Целият му жалък живот е минал в лъжи за да се докопа до мястото си в момента.
    Наруши Минските споразумения веднага след подписването им като вкара хиляди рашисти в Донбас които постоянно провокираха сблъсъци с армията на Киев. Фактолог
    Всички проблеми там, а и Майдана в Украйна бяха продуцирани от ФСБ и техните провокатори сред украинските националисти...
    Няма да има никакви примирия докато има живи рашисти в Украйна.

    07:53 09.08.2025

  • 66 Разгеле !

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Браво на Украйна и Зеленски":

    Добре правиш : Стриктно записвай имената на нацистките банди , че ще трябват на съдиите след падането на нацисткия режим в Киев !

    07:53 09.08.2025

  • 67 Отец Теофилий

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Иван":

    Крачето, блокчето и отиваш на дъното на язовира. Както са отивали комунетата навремето.

    Коментиран от #113

    07:54 09.08.2025

  • 68 Психиатър

    16 13 Отговор
    Русофилите навсякъде по света са от най-нисшите прослойки на обществото. Необразовани, алкохолици, потенциални и настоящи престъпници (дeгeнерати). Затова симпатизират на фашисткия режим в Кремъл и бункерния фюрер. Как да разберат, че това което се показва в статията не е нормално и вярно? Нямат достатъчно гънки по мозъка... Пpимaти с една дума.

    Коментиран от #73

    07:54 09.08.2025

  • 69 Отговорче

    8 3 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защото в Русия няма място за боклуци . Нека боклуците заминават при натовските си братя по оръжие в Турция !

    Коментиран от #89, #96

    07:55 09.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Съвет

    2 6 Отговор
    Опорките и лъжите на капейките заблудени са толкова нелепи и абсурдни, че даже не си заслужава да им се опонира. 😂
    Игнорирайте ги!

    07:56 09.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 така де комбинацията от силни наркотици

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Така де":

    и хормоните който приемаш за смяна на пола не са ок за теб мозъка е останал само е кухина

    Коментиран от #129, #133

    07:56 09.08.2025

  • 75 Тъй,тъй

    4 1 Отговор
    Цяла България е на същото мнение.Даже и НПО тата aма те са на заплата.

    07:57 09.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 А забелязъл

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Забелязал":

    ли си че бълнуваш и в будно състояние - не само на сън??

    07:58 09.08.2025

  • 78 Така де

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Така де":

    Първо кажи Ти на кого си пудел ?

    07:58 09.08.2025

  • 79 Пора

    3 9 Отговор

    До коментар #58 от "Възмездие ще има":

    Путинова русия си отива.Копейките също са под сериозен въпрос....

    07:59 09.08.2025

  • 80 Елементарно

    2 9 Отговор
    Във фашистка Русия всичко се върти около наратива, че някой ще я напада (кой ли е луд да нападне ядрена държава... и да трепе милионите и алкохолици ☝️🤔? ).

    Освен оръжие (що годе) друго мужиците не могат да правят с "икономиката" която имат. Кремълската, долнопробна пропаганда също си върши работата денонощно и отлично с крепостните (и русофилите) като ги плаши с НАТО и бандеровците. Затова Путлер няма намерение да спира войната.

    Коментиран от #103

    07:59 09.08.2025

  • 81 Сметката е вярна

    2 8 Отговор
    Разликата между Хитлер, Сталин и бункерния фюрер Путлер е единствено в броя на убитите от тях хора...

    08:00 09.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Логично

    2 9 Отговор
    Путлер има още няколко дни да се съгласи с желанието на Тръмп за някакъв "мир" и вероятно ще го приеме, защото алтернативата (на по-късен етап) е поражение и разпад на федерацията на злото.
    При Тръмп нещата също са много зле,, защото не е направил нищо като хората за тези месеци управление и, ако и фашиста Путлер го отреже то фиаското е пълно.

    08:02 09.08.2025

  • 84 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    10 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:03 09.08.2025

  • 85 ССС

    6 3 Отговор
    Да я бяхте озаглавили "украински продажници", може би щяхте да сте близко до истината.

    08:03 09.08.2025

  • 86 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Милен статията ти ще бъде изтрита от модераторите

    08:04 09.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Руснака

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Укр@инската посланичка":

    Вярно, много вярно...
    Като в едно,.семейство, като се на@бат се здобряват .

    08:04 09.08.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 дядото

    8 3 Отговор
    на кого и за какво е необходим този наркоман.той изпълни поставените му от нато и ес задачи,повярва им и успя да унищожи и държавата и народа и е време за бунището.

    Коментиран от #144

    08:04 09.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Факти

    3 7 Отговор
    Украйна вече има толкова много оръжие, че не и трябва НАТО... При евентуално примирие тя ще получи... БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО още много от Европа и САЩ, което в момента се подготвя. ...

    Тръмп е дал зелена светлина за нови пакети оръжие и боеприпаси за няколко милиарда долара от запасите на Пентагона за Украйна, които не трябва да минават през гласуване в Конгреса.. .
    Рашистки, военни експерти смятат, че е много вероятно САЩ да доставят още далекобойни ракети "ATACMS", с които ВСУ да нанася удари по цели на фронта и дълбокия тил на руската армия в Украйна и Русия.
    Путлер ще бъде отново прецакан.

    Коментиран от #102

    08:06 09.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Добро утро!

    3 4 Отговор
    Другари комунисто, Артилеристи, болшевики, Механици и те подобна ИЗ мет,где МОЧАТА?

    Коментиран от #100, #107

    08:07 09.08.2025

  • 95 пътник

    0 2 Отговор
    Явна демагогия е агресията на големия над малкия да се интерпретира толкова личностно.Но условно да приемем тази посока:целта е Зеленски /изключителен патриот/ да бъде дискредитиран.А преговарящите без него се явяват като "торни бръмбари в човешки образ" /метафората е на велик писател/.

    08:07 09.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Аз съм от ссср

    4 2 Отговор
    Ама къде са еврогеизерите,Слава Украйна, Русия събира чипове от перални,Путин умира,просто всичко което всеки нормален човек знаеше от самото начало е че Русия ще победи.А на пропагандата вярват глупаците.

    08:07 09.08.2025

  • 98 Укрофил

    3 4 Отговор
    Украйна е единствената сигурна преграда между Европа и варварска, фашистка Русия... Западът ще помага на Киев независимо от решението на Тръмп, защото в противен случай ще трябва да увеличи разходите си за отбрана няколко пъти...

    08:08 09.08.2025

  • 99 Ушо Теов

    6 4 Отговор
    Пан Зеленски е най перспективният политик в украйна! Има висок рейтинг и народът го обича.
    Добре е приет на запад и особено в България!
    Той ще създаде нова Украйна, малка, компактна и без армия!

    08:08 09.08.2025

  • 100 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "Добро утро!":

    Остави тая МОЧА, кажи, защо не са в Русия? Май в Русия не искали боклуци.

    08:08 09.08.2025

  • 101 Смехоран

    2 5 Отговор
    Ха-ха-ха, руските тротинетки пишат коментари в несвяст все едно с тях ще променят фактите и историята. 🤔😂😂

    Коментиран от #104

    08:08 09.08.2025

  • 102 Леонсио Парчето

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Факти":

    Бате ,ти тея пакети ги остави,заповядай в Максудада видиш моя пакет,отма си му се нанизал .

    08:09 09.08.2025

  • 103 Явно имаш

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Елементарно":

    в предвид ЕС щото Урсулите се страхувате Русия да не ги нападне и събират над 800 милиарда еврсци за въоръжаване!

    08:10 09.08.2025

  • 104 Тишо културиста

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Смехоран":

    Емили🛴 ,явно много си загоряля щом от ранни зори си се спуснала на терен,ела при бате Тишо да ти "начеше" крастата .

    08:11 09.08.2025

  • 105 Олег Соскин

    2 4 Отговор
    Какъв е този Соскин? Щом е бил в съветник на Кучма е участвал в изграждането на пост-съветската корумпирана Украйна, за която толкова много се пише в този сайт. Освен това с тази фамилия се вижда, че е и евреин. Защо евреин плюе по друг евреин в услуга на Кремъл?

    08:12 09.08.2025

  • 106 Тръст

    2 5 Отговор
    На всички вече е ясно, защо кремълския, дърт фашист започна войната...
    Няма никакви бандеровци, а ресурси от всички видове и чужда територия ...

    Щял да "защитава" рускоезичните украинци, а всъщност погуби десетки хиляди руснаци и украинци от ЛНР и ДНР...

    08:12 09.08.2025

  • 107 Истината

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Добро утро!":

    Мочата се процежда между нанай катти къуките,смени памперса на жената ,че ще се подсече .

    08:13 09.08.2025

  • 108 Масова утилизация

    3 4 Отговор
    Путлер създаде такива условия за "живот" на мужиците в РФ, че те предпочитат да го загубят в Украйна вместо да се мъчат в Русия. Затова има толкова доброволци сред рашистите.

    08:15 09.08.2025

  • 109 Защо

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Абсолютно прав е":

    тогава се дереш кат гарга да обясняваш необяснимото! Украинската армия смело напредва на запад.

    08:15 09.08.2025

  • 110 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    6 1 Отговор
    Виете ли виете козяшки зюмбюли от мъка ,злоба и безпомощност,бай Дончо и той безобидно си джафка но не вреди ,а Искандера гордо лети ли лети за ужас на враговете .

    08:15 09.08.2025

  • 111 НЕ ВЯРВАЙ НА ПУТИНОФИЛИ

    2 4 Отговор
    Който благославя Путин днес, утре ще го плюе. Тези хвалеха и величаеха преди това Елцин, а преди това Горбачов, и Андропов и Брежнев, Хрусчов, а днес ги плюят!

    08:16 09.08.2025

  • 112 Синоптик

    1 3 Отговор
    Животът на бункерния фашист Путлер е в пряка зависимост от успеха на "СВО"... тоест трябва да се откраднат окупираните територии. Затова няма как да има мир в обозримо бъдеще.
    Това важи и за хунтата в Кремъл . Колко рашисти ще бъдат убити или осакатени на фронта е без никакво значение за тях.
    Войната ще продължи докато тази върхушка от изpoди и дребния фюрер управляват в Русия.
    Тръмп само ще си изгуби времето с късия параноик.

    08:17 09.08.2025

  • 113 ТехноЛог

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Отец Теофилий":

    Няма кой да се занимава с язовири,отиваш директно на поточната линия и след 1.15мин излиза етикетиран Биопастет за домашни любимци .

    08:19 09.08.2025

  • 114 Забелязал

    1 2 Отговор
    Скоро ще бъде сготвен късия фашист в Кремъл.. Знае, че няма как неговата "СВО" да завърши с краен успех, който да оправдае колосалните жертви от рашистите и милиардите потрошени за тази война .
    Затова стратегията му ще е да проточи максимално дълго време войната докато е жив или бъде свален от власт. Tака или иначе ще остане в историята на Русия като нейния най-пропаднал държавник и гробокопач.
    Нито Украйна ще бъде демилитаризирана, нито денацифицирана, а точно обратното.
    Реани преговори едва ли ще има точно заради абсурдните условия на фюрера към Киев. .

    Коментиран от #122

    08:19 09.08.2025

  • 115 Факт

    1 2 Отговор
    Елементарна, долнопробна, прокремълска пропаганда за индивиди с критично ниско ниво на интелект и морал... .

    Коментиран от #123

    08:19 09.08.2025

  • 116 БОЛЕН ЦЕНТАК

    2 1 Отговор
    Най ме притеснява какво ще правя като ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА дойде и у нас.

    08:20 09.08.2025

  • 117 Данните на НАТО и словоизлиянията

    3 1 Отговор
    и мокрите мечти на някакви генерали нямат никаква тежест в случая. Спомням си как още преди две години главнокомандващият тогава ген. Милс и министърът на отбраната им говореха в Конгреса откровени лъжи. Милс каза, че Русия била вложила в тази война 97% от военната си мощ. Ако бяха верни тази данни, то поне две руски армии са били изтрити от лицето на земята за тези две години. Което определено не е вярно, съвсем видимо. Освен всичко друго Русия участва постоянно и в някакви военни учения с други страни. Докато украинската власт залага на провокации, лъжи и пропаганда. В началото избождаше очите. Пускаха клипчета от сръбски филми, под името "Руски войници пият бира, докато гледат опожарено украинско село", дори такива от видеоигри и какво ли още не.Но змията хапе най-лошо накрая. Очаквам да спретнат поредната гадост.

    08:21 09.08.2025

  • 118 Нормално

    1 2 Отговор
    На руската пропаганда и демагогия се хващат основно индивиди без достатъчно интелект и морал. Тези тротинетки в статията са от глашатаите на фашисткия режим в Кремъл и бункерния диктатор .

    Коментиран от #127

    08:22 09.08.2025

  • 119 Мехмед Ефенди

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Абсолютно прав е":

    По добре се допитай до ходжата ,поне може по Корана да разгадае изхода от СВО,а от тоя бившия адмирал Бен Ходжа нищо вече не става ,взема по някой лев та да пее каквото му заръчат .

    08:23 09.08.2025

  • 120 Спорт

    1 2 Отговор
    Зеленски е в истерия. Наркотиците вече не помагат. Днес той е единственият, който печели от войната. Мирът, дори не в момента, а дори постепенното му установяване чрез руини, означава смърт за него и за цялата глутница дяволи около него. И това е неизбежно“, пише той.

    08:23 09.08.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 За беля.Зъл😂😂😂

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Забелязал":

    Тихоо!Тихо бе прррррдуеk,не си нито интересен нито оригинален!Отнемам ти думата и 🎤,ако се държиш прилично щии подам отново 🎤микрофоня .

    08:25 09.08.2025

  • 123 факт 2..

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "Факт":

    Аман..от делиорманопомаци със фереджета и скъсани калпаци..

    08:25 09.08.2025

  • 124 Статистика

    1 3 Отговор
    Рейтингът на руският диктатор Путлер падна сериозно на фона на забранителни закони, нарастваща инфлация и повишаване на комуналните плащания. Според данни на ФОМ, делът на руснаците, които смятат, че Путлер работи „по-скоро добре“, в началото на август е спаднал до 67%. Това е най-ниската стойност от ноември 2023 година, съобщава Телеграм каналът ASTRA

    Коментиран от #137

    08:27 09.08.2025

  • 125 Важно

    2 0 Отговор
    Много отчаяно гледа вече.

    08:28 09.08.2025

  • 126 В Курск съм

    6 1 Отговор
    Аз това го говоря от две години, пустите , едноклетъчни евроатлантици , не че не. Превзели Курск, побеждавали , чипове , перални , лопатки. Толкова много глупости.
    Който познава руснаци, знае че по-инатливи хора от тях няма , ще яде пръст , трева и камъни , ще се бие до последния човек, обаче ще стане на неговата.

    08:28 09.08.2025

  • 127 болгаринь..

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Нормално":

    Тихо бе..ще събудиш двата плондера дека командорат бг-тата..

    08:28 09.08.2025

  • 128 НАБЛЮДАТЕЛ

    1 0 Отговор
    САЩ загубиха и тази война, а Зеленски е изкупителния агнец.

    08:29 09.08.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Ветеран от протеста

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Статистиката показва":

    Суссс бре кязяшки вувузел ,цял султански ферман си написал за ,а можеше само слава украине да напишеш за мизерните 25ст.

    08:30 09.08.2025

  • 131 Зеленски

    2 0 Отговор
    Зеленски ще създаде нова Украйна, много малка и компактна. Малка ,но от сърце.

    Коментиран от #140

    08:32 09.08.2025

  • 132 Инна

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така също":

    Повече от странна идея!
    Защо трябва да връщаме "балтийските държави"?
    Поне засега.
    Населението на балтийските държави умира, разпръсва се и категорично отказва да роди потомство. В същото време местните власти, макар на думи да демонстрират загриженост от създалата се ситуация, на практика поставят на преден план съвсем друг приоритет — увеличаване на военните разходи за "сдържане на агресивна Русия". Комбинацията от неблагоприятни тенденции повдига въпроса или за изчезването на балтийските държави от политическата карта, или за превръщането им в нещо съвсем различно.
    Като цяло дори държавните медии вече не крият, че изход от демографската яма не се предвижда — тя само ще се задълбочава.
    В същото време местните управляващи политици усилено рекламират ЛГБТ движението.
    Докторът на политическите науки, професор от Санкт Петербургския държавен университет Наталия Еремина в разговор с "известия" отбеляза, че балтийските страни най — ясно отразяват общата тенденция, която царува в ЕС — въпросът е, че средният човек в тях ще бъде принуден да работи практически до смъртта си за храна, но няма да може да си позволи да има деца-твърде скъпо.
    Най-лошото за Балтийските държави е, че те вече нямат шанс да обърнат ситуацията; точката на връщане е преминала.
    Така че нека изчакаме, докато сами предадат всичко.

    Коментиран от #152

    08:32 09.08.2025

  • 133 Само че

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "така де комбинацията от силни наркотици":

    Още три години и половина Путин ще има неоценимата помощ на Тръмп и ще прави каквото си иска!

    08:33 09.08.2025

  • 134 Галина Събева

    5 1 Отговор
    След масираните бомбандировки над Куеф много се съмнявам Зельоньй Папугай да е оцелял,явно за пред публика ползват един италианец негов двойник и интернет звезда срещу солидно заплащане .

    08:33 09.08.2025

  • 135 Урсул фон дер Бандер

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Багодаря, че даваш жив пример от комбинация м/у слънцестоене и демократична уестингхаус радиация.

    08:35 09.08.2025

  • 136 оня с кола

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не мисля че ти е необходим повече от един як сап зад врата .

    08:36 09.08.2025

  • 137 чекисть..

    6 0 Отговор

    До коментар #124 от "Статистика":

    В Анкоридж рейтинга на трумп и вова ще се вдигне-те двете сили ще се договорят..а урсулците и зеленяка-персон нон грата

    08:37 09.08.2025

  • 138 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Укр@инската посланичка":

    Това е истината нашите лидери са за Украйна само за да се харесат на Запада това им гарантира за сега собственото им оцеляване,а после…..

    08:41 09.08.2025

  • 139 Душко

    2 0 Отговор
    Политиците и военните в Украйна откраднаха толкова пари,че могат да си живеят с тях и то поне
    няколко поколения.Зеленски е безспорно лидера сред тях.Вероятно всичко ще се развие по познатия
    български вариант- куче влачи ...самолет!

    Коментиран от #147

    08:43 09.08.2025

  • 140 Инна

    4 0 Отговор

    До коментар #131 от "Зеленски":

    Надявам се това да не се случи. Раковите клетки трябва да бъдат отстранени радикално иначе рецидивът е неизбежен.
    Ние се борим в "отложена война", която не сме спечелили след 1945 година. И не искам на внуците си поредната отложена война.

    Заразата трябва да бъде изкоренена. Следователно до западната граница на Украйна. До горчивия край!

    08:43 09.08.2025

  • 141 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    А бе то ние откога го вещаем ама тук на нЕкои.... все не им се вЕрва

    08:43 09.08.2025

  • 142 И ти гледам нещо

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "капейките , трите дня и путлера":

    си в истерия.

    08:45 09.08.2025

  • 143 Освен това свършиха ракетите,

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Статистиката показва":

    бият се със сапьорски лопатки и нямат яйца и масло, нали?😂🤣😂

    08:48 09.08.2025

  • 144 Правилно мислиш копеи

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "дядото":

    Този изби над 1 милион руснаци и вкара Путлер за три години и половина в бункера.Поздтравления копеи!

    Коментиран от #149

    08:49 09.08.2025

  • 145 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    От мен да запомните, Зеленски ще остане в историята като унищожителя на алкохолния халифат, каквото и да се случи‼️

    08:50 09.08.2025

  • 146 Хи хи

    3 2 Отговор
    малкия зеля скоро ще стане още по малък, с цяла една глава !

    08:50 09.08.2025

  • 147 Инна

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Душко":

    Не бих бил толкова уверен в безоблачното им бъдеще. Те откраднаха твърде много. Има голямо изкушение да се закърпят дупките в бюджетите на страните донори на украинските въоръжени сили чрез конфискация на откраднатите стоки. Особено след като това е много лесно да се направи.

    08:50 09.08.2025

  • 148 Малко са.

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Статистиката показва":

    Всички орки в Украйна ще бъдат ликвидирани.После е ред на бункерният недорасляк.

    08:50 09.08.2025

  • 149 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "Правилно мислиш копеи":

    Ще прати и бункерния терорист в Хага, а разпада на гнилия нужник е в ход.

    08:51 09.08.2025

  • 150 БЕНОВСКА

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    добрата новина за теб е ,че осъзнаваш колко си тъп

    08:54 09.08.2025

  • 151 Начо

    0 1 Отговор
    Предлагаха му, ама не избяга, не се предаде
    За разлика от него Радев казва че веднага ще се предаде

    08:54 09.08.2025

  • 152 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #132 от "Инна":

    И затова ли, рускиньо, си емигрирала в България? Айде кругом и обратно в Русия.

    08:55 09.08.2025

  • 153 Госあ

    1 0 Отговор
    зельо трябва да бъде физически ликвидиран заради национално предателство, причиняване на смърт в особено големи размери и кражби в особено големи размери

    08:56 09.08.2025

  • 154 Рублевка

    1 0 Отговор
    „Малцина на Запад разбират колко зле са нещата в Украйна. Войната на изтощение започна да дава плодове. Киевският режим има критичен недостиг на хора на фронта и не са останали бойци, които искат да продължат да се бият и които имат някакъв опит. Те търпят провали по целия фронт, просто защото няма хора, които да закърпят дупките в отбраната“

    Украинският народ никога няма да забрави НАСИЛСТВЕНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ. Никога повече Майдан и сепаратизъм!

    08:57 09.08.2025

  • 155 А50

    2 0 Отговор
    Нещо да изпъшкат наще войнолюбиви тагаренчовци

    Коментиран от #156

    08:57 09.08.2025

  • 156 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "А50":

    Оръжията на вересия ли ги раздаваха? Ще фалират България...

    09:00 09.08.2025

  • 157 Механик

    1 0 Отговор
    каквото и да си говорим, както и да си чанчим езиците в крайна сметка истината излиза на яве и попилява всички напъни на троловете и техните господари.
    Накрая самите те си признават, че Зели е просрочен, че е неадекватен и че е наркоман.
    Всичките укро-успехи, гръмките фрази за "плана за победата", "дъглите нептуни" и "квадратните ракети" се посипват на пух и прах.
    Остава само лаенето на банкрутиралите "жеЛАЕЩИ" и вечния вой на ВЪЗПАЛЕНИЯ трол. Той е вечен като Дарт Вейдър. Той не спи, той не яде, той се гърчи.... Той брои копейките, той вече не знае дали Тръмп е негов човек или е Агент Краснов. Не е лесна неговата. Особено па сега в тия жеги. Мозъка му е станал на газиран цвик.... Еххххх!!!

    09:01 09.08.2025

