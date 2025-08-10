Втора лига: Четири интригуващи сблъсъка в днешния футболен ден

Днес футболните страсти във Втора лига се разгарят с пълна сила, тъй като третият кръг на шампионата предлага четири вълнуващи срещи, които ще започнат едновременно в 18:00 часа.

В центъра на вниманието попада двубоят във Варна, където безапелационният лидер Фратрия ще премери сили с борбения състав на Етър. Гостите от Велико Търново все още търсят първата си победа за сезона, след като стартираха с две равенства, и със сигурност ще хвърлят всички сили, за да прекъснат победната серия на домакините.

Междувременно, новакът Вихрен, който изненада всички с две поредни победи, ще гостува на втория отбор на ЦСКА на стадиона в Драгалевци. Любопитен момент е завръщането на треньора Борислав Кьосев на скамейката на санданчани, след като изтърпя наказание за червен картон. Въпреки това, наставникът все още няма да може да разчита на ключовия нападател Методи Костов, който се възстановява от контузия и все още не е напълно готов за игра.

Габрово също ще бъде арена на интересен сблъсък – Янтра приема Хебър в мач, който предизвиква сериозен интерес сред местните фенове. В състава на гостите от Пазарджик личат имената на трима бивши футболисти на Янтра – стражът Борис Груев, защитникът Цветелин Радев и полузащитникът Стилиян Тисовски, което допълнително засилва интригата около срещата.

В същото време, Спортист Своге ще се опита да затрудни втория тим на Лудогорец в домакинския си мач, като двата отбора ще се борят за ценни точки в класирането.

Втора лига - 3 кръг:



Севлиево - Марек Дупница 0:0

Миньор Перник - Черноморец Бургас 1:1

Локомотив Горна Оряховица - Беласица Петрич 1:0

10 август - неделя, 18:00 ч

Спортист Своге - Лудогорец II

Фратрия - Етър Велико Търново

Янтра Габрово - Хебър Пазарджик

ЦСКА II - Вихрен Сандански



12 август - вторник, 18:00 ч

Спартак Плевен - Дунав Русе /пряко по Диема спорт/

Пирин Благоевград - почива