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Спортът в ефира днес, ШЛ се завръща

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Спортът в ефира днес, ШЛ се завръща

  • шампионска лига

Старт на 1/8-финалите в Шампионска лига

Спортът в ефира днес, ШЛ се завръща - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Ето част от най-интересните спортни събития в ефира днес:

05.30 НХЛ, "Лос Анджелис" - "Бъфало" МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
13.00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, паралелен слалом, смесено отборно Евроспорт 1
14.45 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 2
15.25 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, индивидуално, мъже Евроспорт 1
17.30 "Етър" - "Монтана" Диема спорт
18.00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, паралелен слалом, квалификация, мъже и жени Евроспорт 1
18.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1
22.00 ПСЖ - "Байерн" МАХ Спорт 3
22.00 "Милан" - "Тотнъм" МАХ Спорт 4
22.00 "Бърнли" - "Уотфорд" Нова спорт
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
04.00 НХЛ, "Колорадо" - "Тампа Бей" МАХ Спорт 2


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ господин ИЛИЕВ за СПОРТ инфото

    06:32 14.02.2023

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