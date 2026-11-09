Новини
Спорт »
Други спортове »
Олимпийската шампионка Мария Шурочкина е с тежки изгаряния след пожар
  Тема: Известни личности

Олимпийската шампионка Мария Шурочкина е с тежки изгаряния след пожар

9 Ноември, 2026 21:49 869 4

  • мария шурочкина-
  • пожар в москва-
  • олимпийска шампионка-
  • синхронно плуване-
  • нюша

Двукратната олимпийска шампионка е настанена в реанимация след инцидент с биокамина в московския си апартамент

Олимпийската шампионка Мария Шурочкина е с тежки изгаряния след пожар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е пострадала при пожар в апартамента си в Москва. 31-годишната спортистка е настанена в реанимация на НИИ за спешна помощ „Н. В. Склифосовски“ след инцидент с биокамина.

Пожарът е избухнал вечерта на 8 ноември в жилище на 17-ия етаж. По предварителни данни огънят е тръгнал при зареждане на камината с леснозапалима течност. Според съобщенията на руски медии устройството не е било изключено преди доливането на горивото, след което пламъците са обхванали дрехите на Шурочкина, а после и мебели и лични вещи.

Първоначално състоянието на спортистката е било определено като средно тежко, а по-късно каналът Mash съобщава за влошаване до тежко състояние и изгаряния по 32% от тялото. Тези подробности не са потвърдени публично от болницата или от семейството.

По-късно rbc.ru цитира сестрата на Шурочкина, певицата Нюша, която заявява: „Тя е в реанимация, главата и лицето не са засегнати, но има изгаряния по тялото. Състоянието ѝ сега е стабилно. Семейството ни е много благодарно за подкрепата.“

Така публикуваните сведения се разминават по отношение на тежестта на травмите и засегнатите части на тялото. Потвърдено е, че Шурочкина е хоспитализирана и се намира под лекарско наблюдение.

Руската федерация по водни спортове потвърди хоспитализацията на олимпийската шампионка. От организацията заявиха, че са се свързали с болницата и близките ѝ и са готови да окажат необходимата помощ: „Пожелаваме на Мария сили и бързо възстановяване. Федерацията ще продължи да следи ситуацията и да предоставя всякаква необходима подкрепа.“

Шурочкина спечели олимпийски златни медали с руския отбор в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г. В кариерата си тя има още 11 световни и шест европейски титли. След оттеглянето си от състезателното плуване участва в театрални постановки на вода.



Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дик диверсанта

    4 5 Отговор
    Алкохолици

    22:20 09.11.2026

  • 2 Течност

    1 2 Отговор
    за биокамина? Нарича се биоетанол, добавят го в бензина по изисквания от ЕС!

    22:34 09.11.2026

  • 3 Бро от дружба едно

    0 1 Отговор
    Еее о времена о нрави
    От дървените кащури до био етаноли🤔
    Те тия от времето на
    Господари романови все опитват
    Да опожарят москвъй...😀

    23:08 09.11.2026

  • 4 Хммм

    1 0 Отговор
    Така е при Собянин..

    23:23 09.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове