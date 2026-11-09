Олимпийската шампионка Мария Шурочкина е с тежки изгаряния след пожар

Двукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е пострадала при пожар в апартамента си в Москва. 31-годишната спортистка е настанена в реанимация на НИИ за спешна помощ „Н. В. Склифосовски“ след инцидент с биокамина.

Пожарът е избухнал вечерта на 8 ноември в жилище на 17-ия етаж. По предварителни данни огънят е тръгнал при зареждане на камината с леснозапалима течност. Според съобщенията на руски медии устройството не е било изключено преди доливането на горивото, след което пламъците са обхванали дрехите на Шурочкина, а после и мебели и лични вещи.

Първоначално състоянието на спортистката е било определено като средно тежко, а по-късно каналът Mash съобщава за влошаване до тежко състояние и изгаряния по 32% от тялото. Тези подробности не са потвърдени публично от болницата или от семейството.

По-късно rbc.ru цитира сестрата на Шурочкина, певицата Нюша, която заявява: „Тя е в реанимация, главата и лицето не са засегнати, но има изгаряния по тялото. Състоянието ѝ сега е стабилно. Семейството ни е много благодарно за подкрепата.“

Така публикуваните сведения се разминават по отношение на тежестта на травмите и засегнатите части на тялото. Потвърдено е, че Шурочкина е хоспитализирана и се намира под лекарско наблюдение.

Руската федерация по водни спортове потвърди хоспитализацията на олимпийската шампионка. От организацията заявиха, че са се свързали с болницата и близките ѝ и са готови да окажат необходимата помощ: „Пожелаваме на Мария сили и бързо възстановяване. Федерацията ще продължи да следи ситуацията и да предоставя всякаква необходима подкрепа.“

Шурочкина спечели олимпийски златни медали с руския отбор в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г. В кариерата си тя има още 11 световни и шест европейски титли. След оттеглянето си от състезателното плуване участва в театрални постановки на вода.