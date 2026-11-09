Марин Петков: Настроението в националния отбор е приповдигнато, трябва да покажем качествата си на терена

Марин Петков разкри, че атмосферата в лагера на българския национален отбор е положителна след доброто представяне и победата над Люксембург в Лигата на нациите през октомври. Футболистът пропусна въпросния двубой заради раждането на дъщеря си, но вече е на разположение и е мотивиран да помогне на „лъвовете“ в заключителните две срещи от груповата фаза.

България приема Исландия в петък (13 ноември) от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а три дни по-късно гостува на Естония в последния си мач от група С/4 на турнира.

„Чувствам се много добре на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Всеки един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това. Новите в отбора ще допринесат със своите качества“, заяви Петков.

Футболистът беше попитан и дали смяната на треньорския пост е повлияла върху атмосферата в състава. Той обаче отказа да коментира работата на наставника и подчерта, че играчите трябва да се концентрират върху собствените си задължения.

„Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а върху настоящето. Трябва да сме професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник казва“, обясни крилото.

Петков коментира и очакванията си за предстоящите двубои с Исландия и Естония. Той призна, че националният тим трябва да покаже по-добро лице в сравнение с гостуването в Рейкявик, като акцентира върху необходимостта от силно представяне на терена.

„В предстоящия мач трябва да излезем и да играем футбол, със сигурност по-добре, отколкото в срещата в Рейкявик. И в този мач, и в другите резултатите не бяха позитивни. Може да сме влезли с друга нагласа, но резултатите са отражение на това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото“, заяви футболистът по повод амбицията на президента на БФС Георги Иванов България да завърши на първо място в групата.

Националният отбор все още няма постоянен селекционер. Александър Димитров подаде оставка през септември след равенството 0:0 с Естония, а Атанас Рибарски пое временно ангажимента да води тима до приключването на квалификационния цикъл.

Марин Петков беше попитан и дали според него България трябва да заложи на български или чуждестранен специалист, за да повиши нивото си. Крилото не отдаде значение на националността на бъдещия треньор, а на неговите качества.

„Нивото ни може да бъде по-високо, но това не трябва да го казваме само на приказки, а да го показваме на терена. Поколенията се сменят и от нас зависи да променим настоящето. Не трябва да определяме треньорите като българи или чужденци, а да гледаме дали са добри“, завърши Петков.