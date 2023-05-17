Стана ясен съдията за мача за титлата

Георги Кабаков ще бъде главен рефер на дербито между Лудогорец и ЦСКА, което ще се играе в Разград в събота. ВАР съдия ще бъде Владимир Вълков. Срещата между Локомотив Пловдив и Левски е поверена на Станислав Тодоров.

Ето всички назначения:

9 май 2023 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



19 май 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Валентин Желев Добрев



20 май 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Георги Крумов Виделов



20 май 2023 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Мартин Живков Богдев



21 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Септември Сф - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Ичко Лозев Лозев



21 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Василев Йорданов



22 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

Спартак 1918 - ФК Хебър 1918

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Ахмед Яшар Ахмед



22 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Иван Захариев Вълчев