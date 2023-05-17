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Стана ясен съдията за мача за титлата

17 Май, 2023 15:18 346 1

Стана ясен съдията за мача за титлата

  • лудогорец-
  • георги кабаков-
  • цска-
  • футбол-
  • съдийски наряди

ВАР съдия ще бъде Владимир Вълков

Стана ясен съдията за мача за титлата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Георги Кабаков ще бъде главен рефер на дербито между Лудогорец и ЦСКА, което ще се играе в Разград в събота. ВАР съдия ще бъде Владимир Вълков. Срещата между Локомотив Пловдив и Левски е поверена на Станислав Тодоров.

Ето всички назначения:

9 май 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

19 май 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев

20 май 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Георги Крумов Виделов

20 май 2023 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Мартин Живков Богдев

21 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Септември Сф - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Ичко Лозев Лозев

21 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов

22 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Хебър 1918
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Иван Захариев Вълчев


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  • 1 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Що ли не се учудвам!? Откакто,,Гелосания,, го заплаши преди няколко години,Кабака му стана пръв,, приятел,, , даже е на надник при него!

    15:49 17.05.2023

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