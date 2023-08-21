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Кръстаич обяви националите

21 Август, 2023 20:48 310 2

Кръстаич обяви националите

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Ето пълния списък с повикани играчи

Кръстаич обяви националите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор Младен Кръстаич обяви имената на 25 футболисти, повикани за предстоящия приятелски мач срещу Иран (7 септември, стадион „Христо Ботев“, Пловдив) и гостуването срещу Черна гора в квалификация за Евро 2024 три дни по-късно.

България:

Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън)

Защитници: Петко Христов (Специя), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Монца), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА-София), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски)

Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Илия Груев (Вердер), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт), Никола Илиев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага), Преслав Боруков (Арда)


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  • 1 Фенка

    0 1 Отговор
    туй жуже делев, национал, мале мале смях

    21:15 21.08.2023

  • 2 Специалиста

    1 1 Отговор
    Пак да си го напиша, на балканите в момента няма по-голям специалист от Супата, и вместо да оглави българския футбол и след 5 години да играем с големите като с равни, са го наричали в отборчето от града с най-великите ни затвор, докато "пияна перука" и "меки крака" се карат кой ще оправи футбола, и плешивия приглася в спора с изречението"аде гледай си академията бе"!

    21:21 21.08.2023

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