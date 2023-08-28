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"Аз ще победя Усик"

28 Август, 2023 19:08 326 2

"Аз ще победя Усик"

  • бокс

Животното се нахъсва

"Аз ще победя Усик" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

"Аз съм по-силен от него. Не съм схванат като Антъни Джошуа или Даниел Дюбоа. Имам добра брадичка, той няма да може да ме нокаутира. Аз ще победя Усик, не Фюри", каза Филип Хъргович, преди мача Усик - Дюбоа.

Хъргович пожела успех на Усик, както и се случи. Той има огромно желание да се бие с Александър.

Филип е хърватин. На 31 години е. Прякорът му е Животното. Има 16 победи от 16 мача на професионалния боксов ринг. В последните си 2 мача надви непобедени дотогава опоненти - Жилей Жанг и Демси МакКийн.


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    чочо!

    19:09 28.08.2023

  • 2 Усик-Дюбоа бяха скука

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    Като наш Пульо с оня дето му забравих името.Де ги старите зверове отпреди 20-25 години дето се удряха като семафори у релса до откат?

    19:18 28.08.2023

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