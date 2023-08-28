"Аз съм по-силен от него. Не съм схванат като Антъни Джошуа или Даниел Дюбоа. Имам добра брадичка, той няма да може да ме нокаутира. Аз ще победя Усик, не Фюри", каза Филип Хъргович, преди мача Усик - Дюбоа.

Хъргович пожела успех на Усик, както и се случи. Той има огромно желание да се бие с Александър.

Филип е хърватин. На 31 години е. Прякорът му е Животното. Има 16 победи от 16 мача на професионалния боксов ринг. В последните си 2 мача надви непобедени дотогава опоненти - Жилей Жанг и Демси МакКийн.