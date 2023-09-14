Спортът по ТВ в четвъртък (14 септември)

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
13.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18, мъже Евроспорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
15.00 Тенис, Купа Дейвис: Австралия – Франция Диема спорт 3
16.00 Тенис, Купа Дейвис: Канада – Швеция Диема спорт
16.00 Тенис, Купа Дейвис: Нидерландия – САЩ Нова спорт
16.00 Тенис, Купа Дейвис: Чехия – Южна Корея Диема спорт 2
19.00 Волейбол, мач от европейското МАХ Спорт 1
20.30 „Левски“ – „Пирин“ Диема спорт
22.00 Волейбол, мач от европейското МАХ Спорт 1
01.00 Голф: PGA тур, Фортинет Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
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