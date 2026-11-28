Капитанът на Байерн (Мюнхен) Йошуа Кимих се извини на съотборниците си за директния червен картон при равенството 0:0 срещу Хамбургер ШФ. Германският национал беше отстранен в 44-ата минута, след като дръпна за косата Александер Рьосинг-Лелезиит. Съдията взе решението след видеопреглед.

„Ако погледнем цялостната ситуация, в която се намираме в момента, това е напълно непростимо. Длъжен съм да поднеса извиненията си на отбора. Трудно ми е дори да намеря обяснение за случилото се. Беше изключително, изключително глупава постъпка и съм благодарен, че момчетата поне успяха да спечелят точка“, заяви Кимих.

Кимих: Това не е в моя стил

Футболистът подчерта, че преди инцидента не е имал конфликт с Рьосинг-Лелезиит и не е възприел ситуацията като необичайно напрегната.

„Обикновено подобни действия изобщо не са в мой стил. Нито имах някакъв конфликт с този играч на терена, нито ситуацията беше прекалено емоционална. Бих искал да дам някакво смислено обяснение, но и за мен самия е трудно да го проумея“, каза Кимих.

Байерн остана с човек по-малко през цялото второ полувреме. Хамбургер ШФ създаде няколко възможности след почивката, но не успя да стигне до гол. Баварците също не намериха начин да преодолеят защитата на домакините и завършиха срещата без точен резултат.

Байерн пропусна да се върне на върха

Нулевото равенство е третият пореден мач на Байерн без победа във всички турнири след равенството 1:1 с Кьолн и загубата с 1:2 от Лил в Шампионската лига. Шампионите останаха на една точка зад Борусия (Дортмунд), който има мач с Байер (Леверкузен) в неделя.

За Байерн предстои домакинство на Херта в осминафиналите за Купата на Германия на 1 декември. Дали Кимих ще бъде на разположение за срещата ще зависи от наказанието след директния червен картон.

Източници: sportal.bg, sport.orf.at