Спортът по ТВ в неделя (17 септември)

05.00 UFC, Грасо срещу Шевченко МАХ Спорт 2
07.00 Волейбол, Турция - България (жени) МАХ Спорт 3
07.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор Евроспорт 2
07.10 Суперкарс, състезание в Мелбърн МАХ Спорт 1
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, финал Евроспорт 1
11.00 Тенис, Купа Дейвис: България - Казахстан БНТ 3
13.30 "Каляри" - "Удинезе" Ринг
13.30 Тенис, Купа Дейвис: България - Казахстан БНТ 3
14.00 "Лориен" - "Монако" Диема спорт 2
14.00 "Милуол" - "Лийдс" Нова спорт
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, пети етап, мъже Евроспорт 1
14.30 "Херта" - "Айнтрахт" (Брауншвайг) Диема спорт 3
15.00 "Хетафе" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1, Гран при на Сингапур Диема спорт1
15.30 "Твенте" - "Аякс" МАХ Спорт 1
15.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, трети етап, жени Евроспорт 1
16.00 "Монца" - "Лече" МАХ Спорт 3
16.00 "Борнемут" - "Челси" Диема спорт 2
16.00 "Фрозиноне" - "Сасуоло" Ринг
16.00 Тенис, купа Дейвис: Италия - Швеция Нова спорт
16.30 "Хайденхайм" - "Вердер" Диема спорт 3
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Италия, MX2, второ състезание Евроспорт 2
17.15 "Виляреал" - "Алмерия" МАХ Спорт 4
17.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже Евроспорт 1
17.45 "Етър" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Италия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 "Евертън" - "Арсенал" Диема спорт 2
18.30 "Дармщад" - "Борусия" (М) Диема спорт 3
19.00 "Фиорентина" - "Аталанта" Ринг
19.00 Борба, световно първенство БНТ 3
19.30 "Севиля" - "Лас Палмас" МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, "Синсинати" - "Балтимор" МАХ Спорт 2
20.15 ЦСКА - ЦСКА 1948 Диема спорт
21.00 "Витория" (Гимараеш) - "Портимонензе" Ринг
21.45 "Рома" - "Емполи" МАХ Спорт 3
21.45 "Лион" - "Льо Авър" Диема спорт 2
21.50 Ръгби, Англия - Япония БНТ 3
22.00 "Реал" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
22.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Юджийн МАХ Спорт 1
22.30 "Спортинг" - "Морейрензе" Ринг
23.20 НФЛ, "Далас" - "Ню Йорк" МАХ Спорт 2
17 Септември, 2023 07:57 643 6
Спортът по ТВ в неделя (17 септември)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 UFC, Грасо срещу Шевченко МАХ Спорт 2
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