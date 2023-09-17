Спортът по ТВ в неделя (17 септември)

05.00 UFC, Грасо срещу Шевченко МАХ Спорт 2

07.00 Волейбол, Турция - България (жени) МАХ Спорт 3

07.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор Евроспорт 2

07.10 Суперкарс, състезание в Мелбърн МАХ Спорт 1

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, финал Евроспорт 1

11.00 Тенис, Купа Дейвис: България - Казахстан БНТ 3

13.30 "Каляри" - "Удинезе" Ринг

13.30 Тенис, Купа Дейвис: България - Казахстан БНТ 3

14.00 "Лориен" - "Монако" Диема спорт 2

14.00 "Милуол" - "Лийдс" Нова спорт

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, пети етап, мъже Евроспорт 1

14.30 "Херта" - "Айнтрахт" (Брауншвайг) Диема спорт 3

15.00 "Хетафе" - "Осасуна" МАХ Спорт 4

15.00 Формула 1, Гран при на Сингапур Диема спорт1

15.30 "Твенте" - "Аякс" МАХ Спорт 1

15.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, трети етап, жени Евроспорт 1

16.00 "Монца" - "Лече" МАХ Спорт 3

16.00 "Борнемут" - "Челси" Диема спорт 2

16.00 "Фрозиноне" - "Сасуоло" Ринг

16.00 Тенис, купа Дейвис: Италия - Швеция Нова спорт

16.30 "Хайденхайм" - "Вердер" Диема спорт 3

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Италия, MX2, второ състезание Евроспорт 2

17.15 "Виляреал" - "Алмерия" МАХ Спорт 4

17.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже Евроспорт 1

17.45 "Етър" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Италия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.30 "Евертън" - "Арсенал" Диема спорт 2

18.30 "Дармщад" - "Борусия" (М) Диема спорт 3

19.00 "Фиорентина" - "Аталанта" Ринг

19.00 Борба, световно първенство БНТ 3

19.30 "Севиля" - "Лас Палмас" МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, "Синсинати" - "Балтимор" МАХ Спорт 2

20.15 ЦСКА - ЦСКА 1948 Диема спорт

21.00 "Витория" (Гимараеш) - "Портимонензе" Ринг

21.45 "Рома" - "Емполи" МАХ Спорт 3

21.45 "Лион" - "Льо Авър" Диема спорт 2

21.50 Ръгби, Англия - Япония БНТ 3

22.00 "Реал" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4

22.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Юджийн МАХ Спорт 1

22.30 "Спортинг" - "Морейрензе" Ринг

23.20 НФЛ, "Далас" - "Ню Йорк" МАХ Спорт 2

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