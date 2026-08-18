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Пентагонът дава $23 милиарда за ракети Tomahawk

Пентагонът дава $23 милиарда за ракети Tomahawk

18 Август, 2026 06:09, обновена 18 Август, 2026 06:12 421 3

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САЩ сключиха исторически седемгодишен договор с Raytheon (RTX) за драстично увеличаване на производството поради изчерпани военни запаси след войната с Иран

Пентагонът дава $23 милиарда за ракети Tomahawk - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ официално подписа рекорден договор на стойност 22,9 милиарда долара с отбранителния гигант RTX (известен в миналото като Raytheon).

Целта на мащабното споразумение е да се ускори производството на крилати ракети с голям обсег Tomahawk, които се считат за най-важното ударно оръжие на американския военноморски флот. Според официално изявление на и.д. министър на ВМС на САЩ Хунг Као, инвестицията ще позволи доставката на критично оръжие до бойната линия с „невиждана досега скорост“.

Новият седемгодишен договор предвижда годишното производство на ракети Tomahawk да скочи от досегашните около 60 бройки на над 1000 единици на година. Този безпрецедентен темп на милитаризация идва в момент на сериозно напрежение. Анализатори от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) посочват в неотдавнашен доклад, че петмесечната война с Иран е изтощила сериозно американските арсенали от прецизни оръжия и противовъздушни системи.

От компанията производител RTX обявиха, че вече са утроили доставките на ракети през първата половина на 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. За да изпълни новите държавни квоти до 2032 г., оръжейният производител планира сериозно разширяване на работната сила и укрепване на веригите за доставки в стотици американски фабрики.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те за това е

    2 0 Отговор
    Целият театър. Военната промишленост да гълта милиардите. Ама ще им приседне.

    06:14 18.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    След войната с Иран ли? Ама тя пак ли свърши?

    06:16 18.08.2026

  • 3 Жеронимо

    1 0 Отговор
    И 200 да даде, за производството е необходимо технологично време, с което в момента не разполагат.

    06:29 18.08.2026