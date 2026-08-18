Пентагонът дава $23 милиарда за ракети Tomahawk

Министерството на отбраната на САЩ официално подписа рекорден договор на стойност 22,9 милиарда долара с отбранителния гигант RTX (известен в миналото като Raytheon).

Целта на мащабното споразумение е да се ускори производството на крилати ракети с голям обсег Tomahawk, които се считат за най-важното ударно оръжие на американския военноморски флот. Според официално изявление на и.д. министър на ВМС на САЩ Хунг Као, инвестицията ще позволи доставката на критично оръжие до бойната линия с „невиждана досега скорост“.

Новият седемгодишен договор предвижда годишното производство на ракети Tomahawk да скочи от досегашните около 60 бройки на над 1000 единици на година. Този безпрецедентен темп на милитаризация идва в момент на сериозно напрежение. Анализатори от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) посочват в неотдавнашен доклад, че петмесечната война с Иран е изтощила сериозно американските арсенали от прецизни оръжия и противовъздушни системи.

От компанията производител RTX обявиха, че вече са утроили доставките на ракети през първата половина на 2026 година в сравнение със същия период на миналата година. За да изпълни новите държавни квоти до 2032 г., оръжейният производител планира сериозно разширяване на работната сила и укрепване на веригите за доставки в стотици американски фабрики.