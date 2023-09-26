Бившият ас на България Валери Божинов козирува до Бойко Борисов, известният политик показа силна физика

Валери Божинов е бивш футболист на грандове като Ювентус, Манчестър Сити и Левски. Бившият играч на България Божинов сподели видео в Инстаграм, на което е рамо до рамо с известния политик Бойко Борисов.
Лидерът на ГЕРБ май е получил фланелка подарък от Божинов.
Борисов е голям привърженик на футбола. Той често и играе, освен, че следи отбори като Реал Мадрид и Левски.
От видеото се вижда, че Бойко Борисов има здрава физика. Не е ясно кой би победил на дузпи между Божинов и Борисов, но май на канадска борба бившият премиер ще е фаворит срещу футболиста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:22 26.09.2023
2 Никой
Това по кои стандарти е? ЛГБТ?
19:24 26.09.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Йахо
19:29 26.09.2023
5 Да,да
19:32 26.09.2023
6 123456
19:35 26.09.2023
7 дядото
19:38 26.09.2023
8 Извън закона
19:38 26.09.2023
9 Гост
19:39 26.09.2023
10 Кисми Огъс-Целуни Август
19:41 26.09.2023
11 Кикимяу
19:42 26.09.2023
12 брей
19:42 26.09.2023
13 джипко
19:43 26.09.2023
14 кикимян
19:44 26.09.2023
15 някой
19:49 26.09.2023
16 Доктор
19:49 26.09.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Aлфа Bълкът
19:59 26.09.2023