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Бившият ас на България Валери Божинов козирува до Бойко Борисов, известният политик показа силна физика

26 Септември, 2023 19:19 572 18

Бившият ас на България Валери Божинов козирува до Бойко Борисов, известният политик показа силна физика

  • футбол

Валери и Бойко играят футбол заедно

Бившият ас на България Валери Божинов козирува до Бойко Борисов, известният политик показа силна физика - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валери Божинов е бивш футболист на грандове като Ювентус, Манчестър Сити и Левски. Бившият играч на България Божинов сподели видео в Инстаграм, на което е рамо до рамо с известния политик Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ май е получил фланелка подарък от Божинов.

Борисов е голям привърженик на футбола. Той често и играе, освен, че следи отбори като Реал Мадрид и Левски.

От видеото се вижда, че Бойко Борисов има здрава физика. Не е ясно кой би победил на дузпи между Божинов и Борисов, но май на канадска борба бившият премиер ще е фаворит срещу футболиста.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    В затвора ще отслабне.

    19:22 26.09.2023

  • 2 Никой

    13 0 Отговор
    Козирува с лява ръка, без униформа и без шапка.
    Това по кои стандарти е? ЛГБТ?

    19:24 26.09.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йахо

    15 0 Отговор
    Две кухи лейки една до друга. Едната козирува с лява ръка, а другата си мисли, че на 60+ години и със 120+ кила може още да се прави на футболист

    19:29 26.09.2023

  • 5 Да,да

    4 0 Отговор
    Ас, превод от английски???

    19:32 26.09.2023

  • 6 123456

    2 0 Отговор
    ДОбреееее, ще ви повярвамеееее ....

    19:35 26.09.2023

  • 7 дядото

    5 0 Отговор
    да,много тлъстини и малко ум

    19:38 26.09.2023

  • 8 Извън закона

    3 0 Отговор
    Така се радваха и на Ескобар и на Берлускони и сега го чакат в Ада !!! Това е хубавото на живота че 100 % ще умрем.

    19:38 26.09.2023

  • 9 Гост

    3 0 Отговор
    Бацо е като пехливанин. Само де няма агне да се сбори с някой да го вземе награда

    19:39 26.09.2023

  • 10 Кисми Огъс-Целуни Август

    1 0 Отговор
    Така лесно няма да му се размини.Козируването не е достатъчно,трябва да му целуне и задника,едва тогава Тиквониян ,ще възкликне ,че рапорта е приет.

    19:41 26.09.2023

  • 11 Кикимяу

    1 0 Отговор
    Божинката и Бацо Гацов играят ЖигТаг

    19:42 26.09.2023

  • 12 брей

    3 0 Отговор
    aз си помислих че Боко е глътнал топката, а то било яка физика

    19:42 26.09.2023

  • 13 джипко

    3 0 Отговор
    Двама б"оклука

    19:43 26.09.2023

  • 14 кикимян

    2 0 Отговор
    Тиквоча да не гласи Божинката за заместник кмет...

    19:44 26.09.2023

  • 15 някой

    1 0 Отговор
    И сега като се позамисля ще излезе , че Валерката е футболиста играл в най- титулованият футболен клуб . Оставам настрана доколко е бил успешен престоя му в Ювентус . Колко е играл, колко гола е вкарал . С какво е допринесъл за това Ювентус да е най - успешният отбор в Италия , и може би вторият отбор в Европа след Реал Мадрид . Само малко суха статистика. Минал през Ювентус .

    19:49 26.09.2023

  • 16 Доктор

    2 0 Отговор
    Защо публикувате подобни глупости. Отвратително.

    19:49 26.09.2023

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Много ясно, всички пидъли от фракциите на говедата са гербаджии!

    19:59 26.09.2023

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