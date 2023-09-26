Бившият ас на България Валери Божинов козирува до Бойко Борисов, известният политик показа силна физика

Валери Божинов е бивш футболист на грандове като Ювентус, Манчестър Сити и Левски. Бившият играч на България Божинов сподели видео в Инстаграм, на което е рамо до рамо с известния политик Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ май е получил фланелка подарък от Божинов.

Борисов е голям привърженик на футбола. Той често и играе, освен, че следи отбори като Реал Мадрид и Левски.

От видеото се вижда, че Бойко Борисов има здрава физика. Не е ясно кой би победил на дузпи между Божинов и Борисов, но май на канадска борба бившият премиер ще е фаворит срещу футболиста.

