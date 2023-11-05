09.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
10.00 Тенис, София Оупън Нова спорт
12.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Берое" МАХ Спорт 2
13.30 "Верона" - "Монца" Ринг
14.00 "Лион" - "Мец" Диема спорт 2
14.25 "Ханза" - "Херта" Диема спорт 3
14.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 2
15.00 "Алавес" - "Алмерия" МАХ Спорт 4
15.30 "Лудогорец" - "Крумовград" Диема спорт
15.30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк Евроспорт 1
16.00 "Нотингам" - "Астън Вила" Диема спорт 2
16.00 "Нант" - "Реймс" Нова спорт
16.00 Тенис, турнир в Париж (финал) МАХ Спорт 1
16.30 НФЛ, "Маями" - "Канзас" МАХ Спорт 2
16.25 "Волфсбург" - "Вердер" Диема спорт 3
17.00 "Хартс" - "Рейнджърс" Ринг
17.15 "Валенсия" - "Гранада" МАХ Спорт 4
17.45 "Аякс" - "Хееренвеен" МАХ Спорт 3
18.00 Волейбол, "Дея Спорт" - "Левски" БНТ3
18.05 "Монако" - "Брест" Нова спорт
18.30 "Лутън" - "Ливърпул" Диема спорт 2
18.30 "Хайденхайм" - "Щутгарт" Диема спорт
19.00 "Рома" - "Лече" Ринг
19.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт 3
19.30 "Виляреал" - "Атлетик" МАХ Спорт 4
19.30 Волейбол, "Лубе" - "Перуджа" МАХ Спорт 1
20.00 НФЛ, "Сиатъл" - "Балтимор" МАХ Спорт 2
20.15 "Арис" - "Атромитос" Нова спорт
21.45 "Фиорентина" - "Ювентус" МАХ Спорт 3
21.45 "Ница" - "Рен" Диема спорт 3
22.00 "Реал" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Аризона МАХ Спорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
22.30 "Спортинг" - "Ещрела Амадора" Ринг
22.30 НБА, "Сан Антонио" - "Торонто" Диема спорт
23.20 НФЛ, "Далас" - "Филаделфия" МАХ Спорт 2
03.00 НХЛ, "Анахайм" - "Вегас" МАХ Спорт 1
5 Ноември, 2023 07:15 741 0
Спортът по ТВ в неделя (5 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
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