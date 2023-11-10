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Всички резултати и голмайстори в Лига Европа

10 Ноември, 2023 06:02 555 0

Всички резултати и голмайстори в Лига Европа

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Ливърпул загуби с 2:3 като гост на Тулуза

Всички резултати и голмайстори в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази вечер се изиграха мачовете от 4-ия кръг на груповата фаза на Лига Европа. Байер Леверкузен стана първият отбор, който си осигури класиране за следващата фаза на турнира след победа с 1:0 като гост над Карабах. Ливърпул загуби с 2:3 като гост на Тулуза. Рома отстъпи с 1:2 на Славия в Прага.

Виляреал стигна до късен обрат срещу Макаби Хайфа и го победи с 2:1 като гост, а Брайтън се наложи с 2:0 над Аякс в Амстердам.

Аякс - Брайтън 0:2
0:1 Ансу Фати (14)
0:2 Симон Адингра (52)

ЛАСК - Роял Сен Жилоа 3:0
1:0 Саша Хорват (24-дузпа)
2:0 Максим Таловиеров (45+4)
3:0 Роберт Зюл (77)

Макаби Хайфа - Виляреал 1:2
1:0 Абдулайе Сек (32)
1:1 Алекс Баена (83)
1:2 Александър Сьорлот (87)

Карабах - Байер Леверкузен 0:1
0:1 Виктор Бонифейс (90+3)

Рен - Панатинайкос 3:1
1:0 Фабиан Рийдер (9)
1:1 Фотис Йоанидис (34-дузпа)
2:1 Ибрахим Салах (65)
3:1 Людовик Блас (70-дузпа)
Ч.к: Жануел Белосиан (32)

Сервет - Шериф Тираспол 2:1
0:1 Жером Мбекели (13)
1:1 Стив Рулие (84)
2:1 Крис Бедия (90-дузпа)

Славия Прага - Рома 2:0
1:0 Вацлав Юречка (50)
2:0 Лукаш Масопуст (74)

Тулуза - Ливърпул 3:2
1:0 Арон Донум (34)
2:0 Тайс Далинга (58)
2:1 Кристиан Касерес (74-автогол)
3:1 Франк Магри (76)
3:2 Диого Жота (89)

АЕК Атина - Марсилия 0:2
0:1 Шансел Мбемба (25)
0:2 Исмаила Сар (90+3)

Аталанта - Щурм Грац 1:0
1:0 Берат Джимшити (51)

Бетис - Арис Лимасол 4:1
1:0 Борха Иглесиас (34)
2:0 Айтор Руйбал (64)
3:0 Гуидо Родригес (79)
3:1 Морган Браун (84)
4:1 Ез Абде (90+4)

Фрайбург - Бачка Топола 5:0
1:0 Мерлин Рьол (24)
2:0 Максимилиан Егещайн (56)
3:0 Ноа Вайсхаупт (69)
4:0 Жуниор Адаму (80)
5:0 Ритсу Доан (90+2)

Хекен - Молде 1:3
0:1 Фредрик Гулбрандсен (16)
0:2 Кристиан Ериксен (24)
1:2 Срджан Хръстич (65)
1:3 Кристиан Ериксен (86)

Рейнджърс - Спарта Прага 2:1
1:0 Данило (6)​
2:0 Тод Кантуел (20)
2:1 Лукаш Хараслин (77)

Спортинг Лисабон - Ракув 2:1
1:0 Педро Гонсалвеш (14-дузпа)
2:0 Педро Гонсалвеш (52-дузпа)
2:1 Милан Рундич (71)

Уест Хем - Олимпиакос 1:0
1:0 Лукас Пакета (72)


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