Футболна легенда се напи, спасиха го от...

Мъж и жена са нападнали легендата на английския футбол Пол Гаскойн пред хотел в Борнемут и опитали да го ограбят.
Великият футболист бил забелязан да спори с двамата, когато негов фен се намесил и прибрал Пол в хотелa.
"Веднага разпознах Пол, той е герой, с когото съм израснал", разказва пред Daily Mail Тери Суинтън.
"Двама души се опитваха да вземат парите му", споделя Тери, който допълва, че е изгонил въпросните мъж и жена.
Запалянкото помогнал на Пол да се прибере и останал няколко минути с бившия футболист докато изтрезнее.
Футболната легенда Пол Гаскойн има проблеми с алкохола.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гогорой
Коментиран от #2
17:12 03.01.2024
2 Даже се
До коментар #1 от "Гогорой":Казва Бърмът, това е правилното произношение!
17:25 03.01.2024
3 Абе, да питам само?
Коментиран от #5
17:41 03.01.2024
4 Сила
18:06 03.01.2024
5 Абе като
До коментар #3 от "Абе, да питам само?":Чък Норис е Гаскойн.
18:15 03.01.2024