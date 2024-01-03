Футболна легенда се напи, спасиха го от...

Мъж и жена са нападнали легендата на английския футбол Пол Гаскойн пред хотел в Борнемут и опитали да го ограбят.

Великият футболист бил забелязан да спори с двамата, когато негов фен се намесил и прибрал Пол в хотелa.

"Веднага разпознах Пол, той е герой, с когото съм израснал", разказва пред Daily Mail Тери Суинтън.

"Двама души се опитваха да вземат парите му", споделя Тери, който допълва, че е изгонил въпросните мъж и жена.

Запалянкото помогнал на Пол да се прибере и останал няколко минути с бившия футболист докато изтрезнее.

Футболната легенда Пол Гаскойн има проблеми с алкохола.