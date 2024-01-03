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Футболна легенда се напи, спасиха го от...

3 Януари, 2024 17:00 1 108 5

Футболна легенда се напи, спасиха го от...

  • футбол

Гаскойн спасен от кражба

Футболна легенда се напи, спасиха го от... - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мъж и жена са нападнали легендата на английския футбол Пол Гаскойн пред хотел в Борнемут и опитали да го ограбят.

Великият футболист бил забелязан да спори с двамата, когато негов фен се намесил и прибрал Пол в хотелa.

"Веднага разпознах Пол, той е герой, с когото съм израснал", разказва пред Daily Mail Тери Суинтън.

"Двама души се опитваха да вземат парите му", споделя Тери, който допълва, че е изгонил въпросните мъж и жена.

Запалянкото помогнал на Пол да се прибере и останал няколко минути с бившия футболист докато изтрезнее.

Футболната легенда Пол Гаскойн има проблеми с алкохола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гогорой

    5 0 Отговор
    Градът се казва Бормут научете го и не се излагайте.

    Коментиран от #2

    17:12 03.01.2024

  • 2 Даже се

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гогорой":

    Казва Бърмът, това е правилното произношение!

    17:25 03.01.2024

  • 3 Абе, да питам само?

    3 0 Отговор
    "... и останал няколко минути с бившия футболист докато изтрезнее..." - 🤔 😂😂😂

    Коментиран от #5

    17:41 03.01.2024

  • 4 Сила

    0 0 Отговор
    Само като видях заглавието разбрах, че става въпрос за Газа......

    18:06 03.01.2024

  • 5 Абе като

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе, да питам само?":

    Чък Норис е Гаскойн.

    18:15 03.01.2024

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