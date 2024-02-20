10.00 „Кавазаки“ - „Шандонг“ Нова спорт
12.00 „Поханг“ - „Джонбук“ Диема спорт 3
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, втори етап, мъже Евроспорт 2
13.00 Вдигане на щанги, европейско първенство Ринг
13.30 Тенис, турнир в Доха МАХ Спорт 1
18.00 „Ал Кахраба“ - „Ал Ахед“ Нова спорт
18.30 Волейбол, „Вакъфбанк“ - „Конелиано“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Лодз“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Шампионат на играчите, първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Манчестър Сити“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2
22.00 „Интер“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 3
22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Борусия“ (Д) МАХ Спорт 4
22.00 „Блекпул“ - „Питърсбро“ Нова спорт
00.00 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, „Флорида“ - „Отава“ МАХ Спорт 3
20 Февруари, 2024 06:45 530 0
Спортът по ТВ във вторник (20 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 „Кавазаки“ - „Шандонг“ Нова спорт
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