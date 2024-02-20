Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ във вторник (20 февруари)

20 Февруари, 2024 06:45 530 0

Спортът по ТВ във вторник (20 февруари)

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (20 февруари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 „Кавазаки“ - „Шандонг“ Нова спорт
12.00 „Поханг“ - „Джонбук“ Диема спорт 3
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, втори етап, мъже Евроспорт 2
13.00 Вдигане на щанги, европейско първенство Ринг
13.30 Тенис, турнир в Доха МАХ Спорт 1
18.00 „Ал Кахраба“ - „Ал Ахед“ Нова спорт
18.30 Волейбол, „Вакъфбанк“ - „Конелиано“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Лодз“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Шампионат на играчите, първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Манчестър Сити“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2
22.00 „Интер“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 3
22.00 ПСВ „Айндховен“ - „Борусия“ (Д) МАХ Спорт 4
22.00 „Блекпул“ - „Питърсбро“ Нова спорт
00.00 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, „Флорида“ - „Отава“ МАХ Спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове