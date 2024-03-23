Луиш Фиго за Кристиано Роналдо: Той е животно!

Португалската легенда Луиш Фиго даде интервю пред испанското издание „Марка”, в което определи своя сънародник Кристиано Ронаолдо като „животно”.

Фиго бе запитан дали е изненадан от факта, че Роналдо все още е национал на Португалия, въпреки преди близо два месеца навърши 39 години.

„Той е животно! Най-конкурентният футболист, който някога съм виждал. След мен… шегувам се, разбира се. Роналдо продължава да бележи голове и ще го прави винаги. Много съм щастлив за него, защото той ще приключи кариерата си като футболист, който е вкарвал решаващи голове за големи отбори”, коментира Фиго.