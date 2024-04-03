Стартовите състави на ЦСКА и Локомотив Пловдив

ЦСКА приема Локомотив Пловдив на Националния стадион "Васил Левски" в двубой от 27-ия кръг на първенството. Срещата стартира в 17:00 часа.
ЦСКА: 1. Густаво Бусато (К) - 17. Емануел Шакич, 22. Енес Махмутович, 6. Християн Петров, 15. Тибо Вион - 26. Марселино Кареасо, 10. Джонатан Линдсет, 7. Улаус Скаршем, 8. Станислав Шопов - 11. Матиас Фаетон, 9. Фернандо Каранга
Локомотив Пловдив: 81. Кристиан Томов (К) - 44. Ангел Лясков, 5. Тодор Павлов, 91. Хорхе Сегура, 12. Ефе Али, 71. Оливер Камдем - 6. Христо Иванов, 21. Евандро, 7. Бабакар Дион, 15. Мартин Петков, 9. Мичи Нтело
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