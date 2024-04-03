Стартовите състави на ЦСКА и Локомотив Пловдив

Да изминеш незабелязано 1300 километра в небето над Русия: атаката на Украйна не е била извършена с дронове

Украйна нанесе удари по обекти в Татарстан – на 1300 километра от украинската граница. Атаките са безпрецедентни, но има една подробност, която ...