Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер се прицелва в младата сензация на Цървена звезда - Василие Костов

Интер се прицелва в младата сензация на Цървена звезда - Василие Костов

3 Август, 2026 15:02 469 0

  • европа-
  • балканите-
  • василие костов-
  • цървена звезда-
  • интер

Италианският шампион влиза в битката за един от най-ярките таланти на Балканите

Интер се прицелва в младата сензация на Цървена звезда - Василие Костов - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболна Европа отново насочва поглед към Балканите, където изгрява нова звезда – Василие Костов. Само на 18 години, атакуващият полузащитник на Цървена звезда вече е обект на сериозен интерес от страна на Интер, които са първият голям клуб, официално започнал преговори за неговото привличане. Информацията идва от авторитетното издание Foot Mercato, което разкрива, че „нерадзурите“ са влезли в контакт със сръбския шампион.

Още през миналото лято името на Костов се свързваше с трансфер в Борусия Дортмунд и Арсенал, но тогава сделка не се осъществи. Младият футболист остана верен на „червено-белите“, където продължи да впечатлява с изявите си. Въпросът, който вълнува феновете, е колко дълго Цървена звезда ще успее да задържи своята перла, преди някой от европейските колоси да го привлече в редиците си.

Любопитен детайл около евентуалния трансфер е ролята на братята Коларови. Александър Коларов, бивш капитан на сръбския национален отбор и настоящ асистент в треньорския щаб на Интер, може да се окаже ключова фигура в преговорите. Още по-интересно е, че неговият брат Никола представлява самия Костов като агент, което допълнително улеснява комуникацията между двете страни.

Въпреки младостта си, Василие Костов вече има над две години опит в мъжкия футбол. С екипа на Цървена звезда той е записал 53 мача, в които е отбелязал 18 гола и е асистирал за още 8 попадения – впечатляващи показатели за играч на неговата възраст. През настоящия сезон Костов продължава да блести, като се разписа във всеки един от първите си три мача – срещу Мачва, Войводина и Ларн в квалификациите за Шампионската лига.

Любопитен факт е, че Костов има български корени по бащина линия – баща му е родом от Цариброд, а майка му е от Шабац, Западна Сърбия.

Пазарната стойност на Василие Костов вече се оценява на около 20 милиона евро, но към момента няма официална оферта от страна на Интер. Очаква се преговорите да се задълбочат през следващите седмици, като сръбският клуб все още не е обявил конкретна цена за своя талант.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове