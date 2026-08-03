Интер се прицелва в младата сензация на Цървена звезда - Василие Костов

Футболна Европа отново насочва поглед към Балканите, където изгрява нова звезда – Василие Костов. Само на 18 години, атакуващият полузащитник на Цървена звезда вече е обект на сериозен интерес от страна на Интер, които са първият голям клуб, официално започнал преговори за неговото привличане. Информацията идва от авторитетното издание Foot Mercato, което разкрива, че „нерадзурите“ са влезли в контакт със сръбския шампион.

Още през миналото лято името на Костов се свързваше с трансфер в Борусия Дортмунд и Арсенал, но тогава сделка не се осъществи. Младият футболист остана верен на „червено-белите“, където продължи да впечатлява с изявите си. Въпросът, който вълнува феновете, е колко дълго Цървена звезда ще успее да задържи своята перла, преди някой от европейските колоси да го привлече в редиците си.

Любопитен детайл около евентуалния трансфер е ролята на братята Коларови. Александър Коларов, бивш капитан на сръбския национален отбор и настоящ асистент в треньорския щаб на Интер, може да се окаже ключова фигура в преговорите. Още по-интересно е, че неговият брат Никола представлява самия Костов като агент, което допълнително улеснява комуникацията между двете страни.

Въпреки младостта си, Василие Костов вече има над две години опит в мъжкия футбол. С екипа на Цървена звезда той е записал 53 мача, в които е отбелязал 18 гола и е асистирал за още 8 попадения – впечатляващи показатели за играч на неговата възраст. През настоящия сезон Костов продължава да блести, като се разписа във всеки един от първите си три мача – срещу Мачва, Войводина и Ларн в квалификациите за Шампионската лига.

Любопитен факт е, че Костов има български корени по бащина линия – баща му е родом от Цариброд, а майка му е от Шабац, Западна Сърбия.

Пазарната стойност на Василие Костов вече се оценява на около 20 милиона евро, но към момента няма официална оферта от страна на Интер. Очаква се преговорите да се задълбочат през следващите седмици, като сръбският клуб все още не е обявил конкретна цена за своя талант.