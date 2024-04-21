Спортът по ТВ в неделя (21 април)

06.00 Суперкарс, второ състезание в Таупо МАХ Спорт 2
09.30 Рали, световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 1
10.00 Формула 1, Гран при на Китай Диема спорт 3
11.30 Колоездене: Обиколка на Турция, първи етап, мъже Евроспорт 1
13.30 „Сасуоло“ - „Лече“ Ринг
13.30 Баскетбол, „Сарагоса“ - „Реал“ Диема спорт 2
13.30 Колоездене: Лиеж - Бастон - Лиеж, мъже Евроспорт 1
13.30 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 6 часа на Имола Евроспорт 2
14.00 Рали, световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 1
14.30 „Блекбърн“ - „Шефийлд Уензди“ Диема спорт 3
14.30 „Хановер“ - „Санкт Паули“ Нова спорт
14.30 Тенис, турнир в Мюнхен (финал) МАХ Спорт 3
15.00 „Хетафе“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
15.00 Тенис, турнир в Букурещ (финал) МАХ Спорт 2
15.15 „Локомотив“ (Пд) – ЦСКА 1948 Диема спорт
15.30 „Евертън“ - „Нотингам“ Диема спорт 2
16.00 „Торино“ - „Фрозиноне“ Ринг
16.30 „Вердер“- „Щутгарт“ Нова спорт
16.30 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 6 часа на Имола Евроспорт 2
17.00 Тенис, турнир в Барселона (финал) МАХ Спорт 1
17.15 „Алмерия“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
17.30 „Ковънтри“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 3
17.45 „Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
18.00 Волейбол, ЦСКА - „Марица“ БНТ 3
18.00 Колоездене: Лиеж - Бастон - Лиеж, жени Евроспорт 1
18.30 „Фулъм“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
18.30 „Борусия“ (Д) - „Байер“ Нова спорт
19.00 „Фейенорд“ - НЕК МАХ Спорт 3
19.00 „Салернитана“ - „Фиорентина“ Ринг
19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Аракса, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
19.30 „Алавес“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 2
19.30 Волейбол, мач от Серия А МАХ Спорт 1
20.00 „Тулуза“ - „Марсилия“ Диема спорт 3
20.15 „Арда“ – ЦСКА-София Диема спорт
20.30 „Фрайбург“ - „Майнц“ Нова спорт
20.30 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, четвърти ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.00 „Каза Пиа“ - „Порто“ Ринг
21.45 „Монца“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
22.00 „Реал“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.00 ПСЖ - „Лион“ Диема спорт 3
22.00 Наскар, състезание в Алабама МАХ Спорт 2
22.30 „Спортинг“ - „Витория“ (Гимараеш) Ринг
21 Април, 2024 07:58 567 0
Спортът по ТВ в неделя (21 април)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Суперкарс, второ състезание в Таупо МАХ Спорт 2
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