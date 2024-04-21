Спортът по ТВ в неделя (21 април)

06.00 Суперкарс, второ състезание в Таупо МАХ Спорт 2

09.30 Рали, световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 1

10.00 Формула 1, Гран при на Китай Диема спорт 3

11.30 Колоездене: Обиколка на Турция, първи етап, мъже Евроспорт 1

13.30 „Сасуоло“ - „Лече“ Ринг

13.30 Баскетбол, „Сарагоса“ - „Реал“ Диема спорт 2

13.30 Колоездене: Лиеж - Бастон - Лиеж, мъже Евроспорт 1

13.30 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 6 часа на Имола Евроспорт 2

14.00 Рали, световен шампионат, Хърватия МАХ Спорт 1

14.30 „Блекбърн“ - „Шефийлд Уензди“ Диема спорт 3

14.30 „Хановер“ - „Санкт Паули“ Нова спорт

14.30 Тенис, турнир в Мюнхен (финал) МАХ Спорт 3

15.00 „Хетафе“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4

15.00 Тенис, турнир в Букурещ (финал) МАХ Спорт 2

15.15 „Локомотив“ (Пд) – ЦСКА 1948 Диема спорт

15.30 „Евертън“ - „Нотингам“ Диема спорт 2

16.00 „Торино“ - „Фрозиноне“ Ринг

16.30 „Вердер“- „Щутгарт“ Нова спорт

16.30 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 6 часа на Имола Евроспорт 2

17.00 Тенис, турнир в Барселона (финал) МАХ Спорт 1

17.15 „Алмерия“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4

17.30 „Ковънтри“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 3

17.45 „Локомотив“ (Сф) - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

18.00 Волейбол, ЦСКА - „Марица“ БНТ 3

18.00 Колоездене: Лиеж - Бастон - Лиеж, жени Евроспорт 1

18.30 „Фулъм“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2

18.30 „Борусия“ (Д) - „Байер“ Нова спорт

19.00 „Фейенорд“ - НЕК МАХ Спорт 3

19.00 „Салернитана“ - „Фиорентина“ Ринг

19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Аракса, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

19.30 „Алавес“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 2

19.30 Волейбол, мач от Серия А МАХ Спорт 1

20.00 „Тулуза“ - „Марсилия“ Диема спорт 3

20.15 „Арда“ – ЦСКА-София Диема спорт

20.30 „Фрайбург“ - „Майнц“ Нова спорт

20.30 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, четвърти ден Евроспорт 2

20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.00 „Каза Пиа“ - „Порто“ Ринг

21.45 „Монца“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3

22.00 „Реал“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 ПСЖ - „Лион“ Диема спорт 3

22.00 Наскар, състезание в Алабама МАХ Спорт 2

22.30 „Спортинг“ - „Витория“ (Гимараеш) Ринг

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